Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης Πρόεδρος του 15ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Ρομποτικής Χειρουργικής του CRSA

Η θεματολογία του συνεδρίου, με τίτλο “Gems and Hints from the International Experts on Clinical Robotics and Surgical Innovation”, επικεντρώθηκε στις τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές στον τομέα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων,