Γράφει ο Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α. Γενικός Διευθυντής ΣΑΦΕΕ.

Οι διαρκώς επιταχυνόμενοι ρυθμοί διαβίωσης της Ανθρώπινης κοινότητας, με αλλεπάλληλες μεταβολές και τροποποιήσεις διαμορφώνουν συνθήκες που καθιστούν απαραίτητη την επαγρύπνηση και την πλήρη ετοιμότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ). Η παρουσία μας οφείλει να καλύψει την απόσταση που βρίσκεται ανάμεσα στις σταθερές αρχές μας και τις ανθρώπινες ανάγκες.

Εμπνεόμαστε δεοντολογικά από μια ιδέα και ένα όραμα, να μετουσιώσουμε σε πράξη, την παρουσία του ΕΕΣ στο προσκήνιο, ενισχύοντας την ιστορική του διαδρομή και την προοπτική του στην τρέχουσα δεινή διεθνή συγκυρία.

Μια γραμμική διαδικασία μετάδοσης γνώσεων και τεχνογνωσίας, με στόχο την εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εθελοντών και των υπαλλήλων αποκαλύπτει με αφοπλιστική ειλικρίνεια και αναλυτική ευκρίνεια το Ερυθροσταυρικό οπλοστάσιο. Η εξατομίκευση γνώσης μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης αξιοποιεί την εμπειρία, τον σχεδιασμό και την οργάνωση, ώστε να μπορούν να μετουσιώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στο πεδίο.

Η εμπειρία προσέγγισης των καίριων προβλημάτων επικεντρώνει την προσοχή και την επιμέλεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην εξέλιξη και στο σχεδιασμό μεθοδολογικών εργαλείων που στοχεύουν στην προσέγγιση και ενδυνάμωση των ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και των ανθρώπων που διαβιούν στον δρόμο (streetwork). Με καινοτόμες κοινωνικές παρεμβάσεις και πρωτοποριακές δράσεις προληπτικής και θεραπευτικής σημασίας συμπαραστεκόμαστε σε ανθρώπους που χρήζουν άμεσης βοήθειας και ενδημούν σε αστικό και περιαστικό περιθωριοποιημένο περιβάλλον, παρέχοντας ένα πλαίσιο προστασίας και διαβίωσης. Ο Ε.Ε.Σ., κάθε χρόνο, υποστηρίζει εκατοντάδες άστεγους συνανθρώπους μας, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα μακράς διάρκειας, καθώς και είδη ένδυσης και υπόδησης αλλά και προστασίας από τις χαμηλές θερμοκρασίες, σε Αθήνα και όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο κ.α.), με την πολύτιμη συνδρομή των κατά τόπους Περιφερειακών Τμημάτων μας.

Η καλλιέργεια της συλλογικής ευθύνης, η συνεχής εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η τεχνογνωσία συνθέτουν το μωσαϊκό της Ανθρωπιστικής μας Πυραμίδας. Σε πλήρη ετοιμότητα και με οξυμένα αντανακλαστικά στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες αναλάβαμε καίριο ρόλο στις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Με διεισδυτική αντιμετώπιση, συμπληρωματική επικουρία και αποτελεσματικές Υπηρεσίες στο Μεταναστευτικό, στις πλημμύρες, στις πυρκαγιές και σε όλες τις φυσικές καταστροφές απανταχού της Ελλάδας ο Ε.Ε.Σ. με το πλήθος των υπαλλήλων και εθελοντών του επισφραγίζει την δυναμική του δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην τεράστια προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Οι Υπηρεσίες του Ε.Ε.Σ. υποστηρίζουν κάθε χρόνο 9.500 παιδιά και τις οικογένειές τους. Ιδιάζουσας βαρύτητας είναι και η συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης των νέων για την αξία του εθελοντισμού και τις Αρχές που πρεσβεύει και προασπίζεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Παράλληλα, ο Ε.Ε.Σ. έχει θέσει βασική προτεραιότητα την διασφάλιση της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δύο νέα πρωτοποριακά προγράμματα για την ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους. Τις «Πρώτες Βοήθειες ψυχικής υγείας για παιδιά» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και τις «Πρώτες Βοήθειες σε παιδιά και εφήβους» ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά τα ίδια τα παιδιά και έχει ξεκινήσει να υλοποιείται πιλοτικά από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους του Ε.Ε.Σ. σε σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα.

Ο όγκος των δράσεων, όντας υπερβολικός και υπερμεγέθης, δεν μου επιτρέπει την αναλυτικότερη παρουσίασή του. Από τις ιστορικές Αναζητήσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μέχρι την ενθάρρυνση συμμετοχής παιδιών και νέων στις δραστηριότητές του, την κλιματική αλλαγή και την οικολογία, έχουμε στραμμένη την προσοχή μας εστιάζοντας στο ουσιώδες των εξαιρετικά δυσμενών κοινωνικών συνθηκών. Συνθήκες που καθιστούν απαραίτητη τη συλλογική εθελοντική δράση εκφραζόμενη από ομοιογένεια πεποιθήσεων και αξιών που λαμβάνουν χώρα στους κόλπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η συνέπεια, η σταθερότητα και η συνοχή περιλαμβάνουν μια στέρεα και δομημένη μεθοδολογία, η οποία μας επιτρέπει την αξιοποίηση και εξέλιξη της Ερυθροσταυρικής παρακαταθήκης μακριά από αυτιστικές πρακτικές του παρελθόντος. Με δημιουργικό πάθος και αφοσίωση, με στάση συμπαράστασης και πράξεις υποστήριξης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκφράζει μια ομοιογένεια πεποιθήσεων και αξιών εφαρμόζοντας νέες βιωματικές, μεθοδικές και ρομαντικές πρακτικές.

Τα ισχυρά λοιπόν ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι δίαυλοι μέσω των οποίων εξελίσσονται οι αμετακίνητες ανθρωπολογικές σταθερές, μέσα από επιβαλλόμενες διαδρομές, φωτίζουν τους τρόπους με τους οποίους ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλείται να επιτελέσει υπέγγυο ρόλο αποτελώντας μια από τις ισχυρότερες εγγυήσεις για μια επιταχυνόμενη ανοδική και μακρόσυρτη πορεία μείζονος σπουδαιότητας.