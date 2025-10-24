Η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας απέναντι στις λοιμώξεις, μειώνοντας σημαντικά τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, υπεύθυνη πληροφόρηση και ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης υπογράμμισαν κορυφαίοι επιστήμονες στο webinar του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ), που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των εταιρειών ΒΙΑΝΕΞ, GSK, MSD και Pfizer.

«Τα επιδημικά κύματα της γρίπης προσβάλλουν εκατομμύρια κόσμο κάθε χρόνο προκαλώντας σημαντική πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, απώλεια εργατοωρών και οικονομική επιβάρυνση. Η νόσος οδηγεί πολλούς ασθενείς ακόμη και σε εισαγωγή στην ΜΕΘ με κορύφωση των περιστατικών τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο.Όπως εξήγησε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας, Υγιεινής και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, η εξάπλωση επηρεάζεται από τον συγχρωτισμό, την πυκνότητα πληθυσμού και τις προσωπικές συνήθειες υγιεινής.

«Ο κοκκύτης, μια εξαιρετικά μεταδοτική λοίμωξη του αναπνευστικού, παραμένει απειλή για όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα για τα βρέφη, εκ των οποίων το ένα στα 3 χρειάζεται νοσηλεία. Το 2024 παρατηρήθηκε έξαρση της νόσου κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλία και κυρίως σε κοινότητες Ρομά. Η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Διευθύντρια της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», κα Βάνα Παπαευαγγέλου, επεσήμανε ότι η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ο εμβολιασμός της εγκύου αποτελεί το μοναδικό μέτρο πρόληψης για τα βρέφη.

«Η πνευμονιοκοκκική νόσος εντοπίζεται στο ρινοφάρυγγα σε ποσοστό 5-90% των υγιών ατόμων ανάλογα με τον πληθυσμό και η διάρκεια της φορείας είναι μεγαλύτερη σε παιδιά. Όπως ανέφερε ο Πνευμονολόγος–Φυματιολόγος, MD PhD, Αρχίατρος και Επιμελητής της Πνευμονολογικής Κλινικής του 424 Γ.Σ.Ν.Ε., κ. Γεώργιος Σπυρόπουλος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πνευμονιοκοκκική λοίμωξη προκαλεί περίπου 300.000 θανάτους παιδιών κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως κάθε χρόνο.

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) παραμένει μια υποεκτιμημένη διαγνωστικά λοίμωξη , παρότι μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές για τους ενηλικες >65 ετών και τα νεογνά <6 μηνών. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, κα Καρολίνα Ακινόσογλου, τόνισε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί κρίσιμο εργαλείο στην πρόλήψη, ενώ πάνω από 30 χώρες πατγκοσμίως μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, έχουν ήδη συμπεριλάβει το εμβόλιο εναντι RSV στο προγραμμα εμβολιασμού των εγκύων, με στόχο την προστασία των νεογνών.

« Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης του εμβολιασμού στην Ελλάδα αποτελεί κρίσιμη ανάγκη για τη δημόσια υγεία. Ο Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και Μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ, κ. Δημήτρης Παρασκευής, υπογράμμισε τη σημασία της συλλογής και δημοσιοποίησης δεδομένων για την εμβολιαστική κάλυψη, της εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των εμβολίων και της παρακολούθησης πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω των μηχανισμών φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ. Παράλληλα, τόνισε πως η ενεργή προτροπή για εμβολιασμό από τους επαγγελματίες υγείας είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια παραμένει το σημαντικότερο εμπόδιο σήμερα.

Οι Επισκέπτες Υγείας, ως επαγγελματίες της Δημόσιας Υγείας με ουσιαστικό ρόλο στην πρωτοβάθμια πρόληψη, αποτελούν κρίσιμο συνδετικό κρίκο μεταξύ πολιτών και συστήματος υγείας. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, συμβάλλουν καθοριστικά στην προαγωγή του εμβολιασμού και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στα προγράμματα πρόληψης.