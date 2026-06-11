Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη (World Prostate Cancer Day), η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, αναδεικνύει τις σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις που καταγράφονται διεθνώς στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες οργανώνουν τις πολιτικές δημόσιας υγείας για τον συχνότερο καρκίνο των ανδρών.

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί σήμερα έναν από τους συχνότερους καρκίνους στους άνδρες σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως και μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, αριθμός των νέων περιστατικών αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2040, ξεπερνώντας τα 2,9 εκατομμύρια περιστατικά ετησίως, ενώ σημαντική αύξηση αναμένεται και στη θνησιμότητα που σχετίζονται με τη νόσο. Εκτιμάται ότι οι θάνατοι θα αυξηθούν κατά περίπου 85%, προσεγγίζοντας τις 700.000 ετησίως. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη γήρανση του πληθυσμού και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης παγκοσμίως.

Παρά τις δυσμενείς προβλέψεις, η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μία σημαντική αλλαγή παραδείγματος καθώς διαθέτει πλέον νέα εργαλεία που επιτρέπουν πιο αποτελεσματική και στοχευμένη έγκαιρη ανίχνευση. Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Τυχαιοποιημένης Μελέτης Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον Καρκίνο του Προστάτη (ERSPC), μετά από 23 χρόνια παρακολούθησης, επιβεβαιώνουν ότι η οργανωμένη και τεκμηριωμένη έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της θνησιμότητας από τη νόσο. Παράλληλα, πρόσφατες αναλύσεις που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EUA) επιβεβαιώνουν ότι οι άνδρες που αποφεύγουν τον προληπτικό έλεγχο έχουν αυξημένο κίνδυνο να διαγνωστούν σε προχωρημένο στάδιο, όταν οι θεραπευτικές επιλογές είναι πιο περιορισμένες.

Παράλληλα, η διεθνής τάση στρέφεται από το μοντέλο του γενικευμένου προσυμπτωματικού ελέγχου σε μια προσέγγιση βασισμένη στην εξατομίκευση του κινδύνου κάθε άνδρα, αξιοποιώντας τη μέτρηση PSA, το οικογενειακό ιστορικό, γενετικούς δείκτες, την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία (mpMRI) και νεότερες απεικονιστικές τεχνικές. Η προσέγγιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο καρκίνος του προστάτη συχνά είναι ασυμπτωματικός στα αρχικά του στάδια. Όταν όμως εντοπιστεί έγκαιρα, οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης είναι εξαιρετικά υψηλές.

Παράλληλα, η Ευρώπη επενδύει ολοένα και περισσότερο σε οργανωμένα προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης, όπως το PRAISE-U, βασισμένα στην εκτίμηση ατομικού κινδύνου. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, άνδρες με οικογενειακό ιστορικό, συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες ενδέχεται να ωφεληθούν από έγκαιρη και συστηματικότερη παρακολούθηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι εξελίξεις στην απεικόνιση. Η τεχνολογία PSMA PET, η οποία επιτρέπει την ακριβέστερη απεικόνιση των καρκινικών κυττάρων του προστάτη, αναμένεται να διαδραματίσει ολοένα σημαντικότερο ρόλο τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση των ασθενών, συμβάλλοντας στη λήψη πιο στοχευμένων θεραπευτικών αποφάσεων.

Ταυτόχρονα, η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να ενσωματώνεται στις διαδικασίες διάγνωσης, με τις πρώτες μελέτες να δείχνουν ότι μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο εντοπισμό των επιθετικών μορφών της νόσου και στην αποφυγή μη απαραίτητων βιοψιών.

Οι εξελίξεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς ο καρκίνος του προστάτη παραμένει συχνά ασυμπτωματικός στα αρχικά στάδια. Ωστόσο, όταν διαγνωστεί έγκαιρα, οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης είναι εξαιρετικά υψηλές, προσφέροντας στους ασθενείς καλύτερη διάγνωση και ποιότητα ζωής.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καρκίνου (Global Cancer Observatory), καταγράφονται κάθε χρόνο περισσότερες από 7.000 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη. Το γεγονός αυτό σημαίνει πρακτικά ότι περίπου 19 άνδρες καθημερινά στη χώρα μας πληροφορούνται ότι πάσχουν από τη νόσο.

Όπως σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, Χαράλαμπος Θωμάς: «Η συζήτηση για τον καρκίνο του προστάτη δεν αφορά πλέον μόνο το αν πρέπει να γίνεται έλεγχος, αλλά πώς αυτός ο έλεγχος μπορεί να γίνεται πιο έξυπνα, πιο στοχευμένα και πιο αποτελεσματικά. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Τα νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η εξατομικευμένη προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες έγκαιρες διαγνώσεις κλινικά σημαντικών καρκίνων και λιγότερες άσκοπες παρεμβάσεις. Η Ελλάδα οφείλει να παρακολουθήσει στενά αυτές τις εξελίξεις και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες προς όφελος των ασθενών».

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία εκτιμά ότι η συζήτηση για τον καρκίνο του προστάτη πρέπει να μετατοπιστεί από τον φόβο της διάγνωσης στην αξία της έγκαιρης ανίχνευσης και της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων. Η σωστή ενημέρωση των πολιτών, η πρόσβαση σε σύγχρονες διαγνωστικές δυνατότητες και η αξιοποίηση των νέων επιστημονικών δεδομένων μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση της επιβάρυνσης της νόσου τα επόμενα χρόνια.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη, η ΕΟΕ καλεί όλους τους άνδρες να συζητούν με τον ουρολόγο τους για τον κατάλληλο χρόνο έναρξης και τη συχνότητα του προληπτικού ελέγχου, ιδιαίτερα όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή άλλοι παράγοντες αυξημένου κινδύνου.