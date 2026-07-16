Γράφει ο Ιωάννης Σφοντούρης, Εμβρυολόγος, Διευθυντής Εμβρυολογικού Εργαστηρίου, Υγεία IVF Εμβρυογένεσις Αναπληρωτής Καθηγητής Εμβρυολογίας, UNIC Athens.

Στις 25 Ιουλίου του 1978, σε ένα νοσοκομείο του Όλνταμ στην Αγγλία, γεννήθηκε η Λουίζ Μπράουν — το πρώτο παιδί που ήρθε στον κόσμο χάρη στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Από τότε, η ημερομηνία αυτή έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Εμβρυολόγου, μια μέρα αφιερωμένη στους επιστήμονες που εργάζονται μακριά από τα φώτα, μέσα στο εργαστήριο, και κάνουν δυνατό αυτό που για εκατομμύρια ζευγάρια μοιάζει με θαύμα.

Όταν σκεφτόμαστε την εξωσωματική, ο νους μας πηγαίνει συνήθως στον γιατρό, στα φάρμακα, στις εξετάσεις. Σπάνια όμως σκεφτόμαστε ποιος κρατά κυριολεκτικά στα χέρια του το ωάριο, το σπερματοζωάριο και το έμβρυο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο εμβρυολόγος — ο επιστήμονας πίσω από το μικροσκόπιο.

Πίσω από αυτή την εξειδίκευση κρύβονται πολυετείς σπουδές στις βιολογικές ή ιατρικές επιστήμες, συχνά μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό δίπλωμα, καθώς και μακροχρόνια πρακτική εκπαίδευση στο εργαστήριο, υπό την επίβλεψη έμπειρων συναδέλφων.

Τι κάνει ο εμβρυολόγος στο εργαστήριο

Η δουλειά του εμβρυολόγου ξεκινά τη στιγμή που τα ωάρια φτάνουν από το χειρουργείο στο εργαστήριο. Μέσα σε λίγα λεπτά πρέπει να τα εντοπίσει στο ωοθυλακικό υγρό, να τα απομονώσει και να τα προετοιμάσει. Παράλληλα, επεξεργάζεται το δείγμα σπέρματος και επιλέγει τα πιο υγιή και κινητικά σπερματοζωάρια.

Στη συνέχεια έρχεται η γονιμοποίηση. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται με μικρογονιμοποίηση (ICSI): ο εμβρυολόγος εισάγει ένα μόνο σπερματοζωάριο μέσα στο ωάριο, με μια λεπτότατη βελόνα κάτω από το μικροσκόπιο. Μια κίνηση μικρομέτρων που απαιτεί απόλυτη σταθερότητα, συγκέντρωση και χρόνια εξάσκησης.

Τις επόμενες ημέρες, τα έμβρυα αναπτύσσονται μέσα σε ειδικούς κλιβάνους που μιμούνται τις συνθήκες του ανθρώπινου σώματος: θερμοκρασία, υγρασία και σύσταση αερίων ελεγμένα με ακρίβεια. Ο εμβρυολόγος τα παρακολουθεί καθημερινά, αξιολογεί την ποιότητά τους και επιλέγει, με επιστημονικά κριτήρια, ποιο έχει τις καλύτερες πιθανότητες να οδηγήσει σε εγκυμοσύνη.

Βιοψία εμβρύου και προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος

Σε περιστατικά προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου (PGT), ο εμβρυολόγος προχωρά σε ένα ακόμη πιο απαιτητικό βήμα: τη βιοψία του εμβρύου. Όταν το έμβρυο φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης, αφαιρεί με ακρίβεια ελάχιστα κύτταρα από το εξωτερικό του στρώμα — εκείνο που θα σχηματίσει αργότερα τον πλακούντα — χωρίς να βλάψει το τμήμα από το οποίο θα προκύψει το ίδιο το μωρό. Τα κύτταρα αυτά στέλνονται για γενετική ανάλυση, που εντοπίζει χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή κληρονομικά νοσήματα.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για την πρώτη μικροχειρουργική επέμβαση που δέχεται ένας άνθρωπος στη ζωή του — σε ένα στάδιο όπου ολόκληρος ο οργανισμός αποτελείται από μόλις λίγες εκατοντάδες κύτταρα. Η ακρίβεια που απαιτείται είναι εξαιρετική: η παραμικρή αστοχία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το έμβρυο.

Κρυοσυντήρηση ωαρίων και εμβρύων

Σημαντικό κομμάτι της δουλειάς του εμβρυολόγου είναι και η κρυοσυντήρηση. Με την υαλοποίηση (vitrification), ωάρια και έμβρυα καταψύχονται σχεδόν ακαριαία και φυλάσσονται με ασφάλεια για χρόνια — έτσι μια γυναίκα μπορεί να «παγώσει» τα ωάριά της για αργότερα, ή ένα ζευγάρι να κρατήσει τα έμβρυα ενός κύκλου για μελλοντική προσπάθεια. Πίσω από κάθε δείγμα στις δεξαμενές υγρού αζώτου κρύβεται μια ζωή σε αναμονή — και ο εμβρυολόγος είναι ο φύλακάς της.

Νέες τεχνολογίες και διαρκής ενημέρωση

Η εμβρυολογία είναι από τα ταχύτερα εξελισσόμενα πεδία της ιατρικής. Συστήματα χρονοαπεικόνισης (time-lapse), αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης για την αξιολόγηση των εμβρύων, νεότερες τεχνικές μοριακής γενετικής και βελτιωμένα καλλιεργητικά υλικά αλλάζουν διαρκώς τον τρόπο εργασίας. Γι’ αυτό ο εμβρυολόγος δεν αρκεί να στηρίζεται σε όσα έμαθε στην αρχή της σταδιοδρομίας του: οφείλει να παρακολουθεί τη διεθνή βιβλιογραφία, να εκπαιδεύεται σε νέες μεθόδους και να επικαιροποιεί συνεχώς τις πρακτικές του. Όσο κι αν προχωρά η αυτοματοποίηση, η κρίση και η εμπειρία του ανθρώπου παραμένουν αναντικατάστατες.

Ευθύνη και ασφάλεια στο εργαστήριο

Πάνω απ’ όλα, η δουλειά του κουβαλά τεράστιο βάρος ευθύνης: χειρίζεται υλικό μοναδικό και αναντικατάστατο, χωρίς περιθώριο για λάθος ταυτοποίησης ή αμέλεια. Γι’ αυτό τα σύγχρονα εργαστήρια εφαρμόζουν αυστηρά συστήματα διπλού ελέγχου (witnessing), ώστε να μην υπάρξει ποτέ σύγχυση ανάμεσα στα δείγματα διαφορετικών ασθενών. Ξέρει ότι στα χέρια του δεν βρίσκονται απλώς κύτταρα, αλλά οι ελπίδες ανθρώπων που συχνά έχουν περάσει χρόνια αγωνίας.

Ο εμβρυολόγος μέσα στην ομάδα

Ο εμβρυολόγος σπάνια συναντά τους ασθενείς του· δουλεύει σιωπηλά, σε ένα εργαστήριο που οι περισσότεροι δεν θα δουν ποτέ. Κι όμως, χωρίς αυτόν τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό.

Η εξωσωματική είναι ομαδικό έργο: γυναικολόγοι, νοσηλευτές, γενετιστές και εμβρυολόγοι συνεργάζονται για κοινό σκοπό. Όμως ο εμβρυολόγος κατέχει μια ιδιαίτερη θέση — εκεί όπου η επιστήμη συναντά την πιο εύθραυστη αρχή της ζωής.

Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Εμβρυολόγου

Από το 1978, εκατομμύρια παιδιά έχουν γεννηθεί παγκοσμίως χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Πίσω από κάθε ένα υπάρχει ένας εμβρυολόγος που έσκυψε πάνω από το μικροσκόπιο και φύλαξε με προσοχή και φροντίδα ένα έμβρυο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Εμβρυολόγου δεν είναι μια γιορτή με τυμπανοκρουσίες. Είναι μια ήσυχη αναγνώριση, όπως ήσυχη και διακριτική είναι και η δουλειά αυτών των επιστημόνων. Μια ευκαιρία να θυμηθούμε ότι, πέρα από τα φάρμακα και τις εξετάσεις, υπάρχει πάντα ένα ζευγάρι χεριών αφοσιωμένο στο να μετατρέπει την ελπίδα σε ζωή.