Η οφθαλμολογία, όπως και οι υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες, έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό οφείλεται στην ενδελεχή και συνεχή έρευνα που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και στην αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και πρόσφατα, στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα πιο κοινά οφθαλμολογικά προβλήματα είναι η μυωπία, ο αστιγματισμός, η υπερμετρωπία, η πρεσβυωπία -η οποία παρουσιάζεται μετά τα 50- και ο καταρράκτης. Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι σήμερα η πρώτη αιτία απώλειας όρασης για άτομα άνω των 65 ετών, ενώ στους νεότερους ηλικιακά είναι ο σακχαρώδης διαβήτης.

«Για όλες αυτές τις παθήσεις στις μέρες μας η οφθαλμολογία είναι σε θέση να προσφέρει θεραπεία ενώ ταυτόχρονα έχει αλλάξει σημαντικά η εργαλειοθήκη, έχοντας μεταβεί από την απλή εξέταση, σε εξελιγμένα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούν αυτοματισμούς αλλά και τεχνητή νοημοσύνη», επισήμανε ο Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος, MD, Χειρουργός-Οφθαλμίατρος, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας LaserVision, Καθηγητής Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU), στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου.

Οι τεχνικές επέμβασης καταρράκτη έχουν βελτιωθεί σημαντικά χάρη στη φακοθρυψία (phacoemulsification), όπου χρησιμοποιείται υπέρηχος για τη διάλυση και αφαίρεση του καταρρακτικού φακού. Μετά την αφαίρεση, τοποθετείται ένας τεχνητός φακός (ενδοφακός). Η εξέλιξη αυτή βοήθησε στο να είναι ελάχιστα επεμβατική η παρέμβαση (η τομή είναι πλέον μόλις 2-3 χιλιοστά). Το 1999 ο κ. Κανελλόπουλος ήταν ο πρώτος χειρουργός – οφθαλμίατρος που έσπασε το φράγμα των 2 χιλιοστών επιτρέποντας την επαναφορά των ασθενών στις καθημερινές τους δραστηριότητες με ταχύτατη ανάρρωση. Επίσης, εισήγαγε τη χρήση της τοπογραφίας κερατοειδή για τον ορισμό του αστιγματισμού και του άξονά του στη χρήση αστιγματικών ενδοφακών.

«Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι πλέον μπορούμε να συνδυάσουμε τις επεμβάσεις καταρράκτη με την διόρθωση διαθλαστικών σφαλμάτων, με συχνότερο ζητούμενο συνήθως την πρεσβυωπία, καθώς με τους ειδικούς φακούς που τοποθετούνται μπορούμε παράλληλα να διορθώσουμε τη μυωπία, την υπερμετρωπία και τον αστιγματισμό» ανέφερε ο καθηγητής.

Η LaserVision είναι η πρώτη ομάδα που μεγιστοποιεί την ασφάλεια και την ακρίβεια των σμιλεύσεων με laser χρησιμοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (Ray Tracing) για τις μετρήσεις των επεμβάσεων με laser.

Επίσης, είναι η πρώτη στην Ελλάδα από το 2023 που επένδυσε στο femtolaser Visumax 800 της Zeiss προσφέροντας αποκλειστικά τη μέθοδο SMILE Pro για διόρθωση μυωπίας, ή και αστιγματισμού και σύντομα και της υπερμετρωπίας. Το βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής SMILE Pro είναι η ταχύτατη αποθεραπεία με την πλειοψηφία των υποψηφίων να είναι σε θέση από την ίδια κιόλας ημέρα να διαβάσουν ένα βιβλίο, να χρησιμοποιήσουν tablet, κινητό, υπολογιστή και από την επόμενη να επανέλθουν στην πλειοψηφία των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.

Ο κ. Κανελλόπουλος είναι επίσης πρωτοπόρος στη θεραπεία του κερατόκωνου, καθώς εισήγαγε το Πρωτόκολλο της Αθήνας, μια καινοτόμο τεχνική διασύνδεσης κερατοειδή (Cross-Linking), σε συνδυασμό με laser, η οποία έχει μειώσει την ανάγκη για μεταμόσχευση κερατοειδούς κατά 80%. Η συμβολή του στη διάδοση αυτής της μεθόδου παγκοσμίως έχει σώσει χιλιάδες ασθενείς από πιο επεμβατικές λύσεις.

Τις τελευταίες δυο δεκαετίες με την χρήση των ενδουαλοειδικών εγχύσεων με αντιαγγειογενετικά αντισώματα όπως και άλλα πεπτίδια έχει αλλάξει δραστικά η πρόγνωση της υγρού τύπου εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, η οποία κάποτε ισοδυναμούσε με τύφλωση. Έτσι πολλοί άνθρωποι της 3ης ηλικίας να μπορούν να χαίρουν καλής λειτουργικής όρασης για το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής τους.

«Ο Όμιλος Sanoptis αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους διαθέτοντας αυτή τη στιγμή στο δίκτυό του περισσότερα από 300 επιλεγμένα οφθαλμολογικά κέντρα και ιατρεία στην Ευρώπη. Έχοντας ως βάση την Ελβετία και τη Γερμανία η Sanoptis από το 2022 επεκτείνει το καινοτόμο δίκτυό της στη Νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας στο δίκτυό την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών οφθαλμικής υγείας» ανέφερε η κ. Irmi Huber, Country Manager Greece του Ομίλου Sanoptis, και πρόσθεσε:

«Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας LaserVision ήταν το πρώτο κέντρο που συνεργάστηκε η Sanoptis εκτός Γερμανίας και Ελβετίας, καθώς η Κλινική, από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της έως σήμερα, διαθέτει τα ίδια αυστηρά στάνταρ ποιότητας. Επίσης με την ομάδα της LaserVision και τον δρ Κανελλόπουλο έχουμε κι ένα ακόμα κοινό, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για την οφθαλμική υγεία, θέτοντας ως προτεραιότητα την ποιότητα και την παροχή σύγχρονων λύσεων και θεραπειών στους πάσχοντες.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε, να ενισχύσουμε και να επεκτείνουμε τις συνεργασίες που είχε μέχρι σήμερα με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα δίκτυα αλλά και να συνάψουμε affiliations με σημαντικούς partners στον κλάδο της υγείας».

*Ο Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος είναι ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας LaserVision και Καθηγητής Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU). Έχει διατελέσει κλινικός σύμβουλος σε θέματα Χειρουργικής του Κερατοειδούς, Διαθλαστικής Χειρουργικής και Επεμβάσεων Καταρράκτη σε πολλά διεθνή κέντρα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

To 2019, ήταν ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας (American Academy of Ophthalmology) με το Life Achievement Award, τη μεγαλύτερη διάκριση που απονέμει η Αμερικανική Ακαδημία σε οφθαλμιάτρους στη συμβολή τους στα επιστημονικά και εκπαιδευτικά της προγράμματα. Επιπλέον, τα έτη 2016 και 2017 διατέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής (International Society of Refractive Surgery η οποία υπάγεται στην Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας.