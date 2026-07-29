Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους παραχώρησαν σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, Συνέντευξη Τύπου με θέμα «Επέκταση εφαρμογής Ψηφιακού Εργαλείου Αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενή στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.». Την παρουσίαση έκανε η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη.

Το Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενή (PREMs) λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2025, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εφαρμόζεται ήδη σε 114 νοσοκομεία και 706 κλινικές, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 75.000 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Το εργαλείο αυτό επεκτείνεται εντάσσοντας πλέον τους ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς, με στόχο την ακόμη πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η επέκταση βασίζεται στη δημιουργία εξειδικευμένων ερωτηματολογίων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ογκολογικών και παιδιατρικών ασθενών.

Για τους ογκολογικούς ασθενείς προβλέπονται τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια, ανάλογα με τη θεραπευτική διαδρομή – χειρουργική επέμβαση, φαρμακευτική θεραπεία ή ακτινοθεραπεία – με την πρώτη φάση να αφορά όσους υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση. Οι ασθενείς θα λαμβάνουν SMS λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο, προκειμένου να συμπληρώνουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο.

Παράλληλα, για πρώτη φορά εισάγεται η αξιολόγηση της εμπειρίας νοσηλείας παιδιατρικών ασθενών μέσω των γονέων ή κηδεμόνων τους. Η διαδικασία αφορά παιδιά ηλικίας έως 16 ετών και πραγματοποιείται επίσης μέσω ανώνυμου ψηφιακού ερωτηματολογίου, το οποίο αποστέλλεται με SMS μετά το εξιτήριο.

Τα ερωτηματολόγια αξιολογούν κρίσιμους τομείς, όπως η προσβασιμότητα, η οργάνωση της φροντίδας, η επικοινωνία με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, οι συνθήκες νοσηλείας και η ενημέρωση κατά την έξοδο από το νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιούνται για τον εντοπισμό αδυναμιών, τη στοχευμένη βελτίωση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της ποιότητας της φροντίδας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Το εργαλείο της αξιολόγησης μας βοηθάει να αναδιαμορφώσουμε τις αποφάσεις μας, να αξιολογούμε τις διοικήσεις των εκάστοτε νοσοκομείων με βάση τα μάτια των ασθενών και να καταλάβουμε τη γενική εικόνα του ΕΣΥ. Όταν το ξεκινήσαμε, πριν από ένα χρόνο, είχαμε αφήσει εκτός δυο μεγάλα πεδία τα οποία ήταν και τα πιο σύνθετα. Τους ογκολογικούς ασθενείς και τους παιδιατρικούς ασθενείς. Οι ογκολογικοί ασθενείς έχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Ξεκινάμε από σήμερα με τους ασθενείς της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή αυτούς που εξέρχονται από τα χειρουργεία. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εφόσον γίνουν οι σχετικές πλατφόρμες, θα περάσουμε μέχρι τέλος του χρόνου και στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή εκείνους που λαμβάνουν χημειοθεραπεία. Και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027 θα εφαρμοστεί και το τρίτο ερωτηματολόγιο που θα αφορά εκείνους οι οποίοι μπαίνουν στις ακτινοθεραπείες. Θα είναι η πρώτη φορά που θα μπορούμε να κοιτάξουμε αυτή την πλευρά των ασθενών. Είναι σαν να κοιτάει το Υπουργείο Υγείας πραγματικά για πρώτη φορά τους ανθρώπους με τόσο μεγάλο επαγγελματισμό και με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Ταυτόχρονα, είχαμε αφήσει απ’ έξω και τους παιδιατρικούς ασθενείς, που εκεί προφανώς τα ερωτηματολόγια θα τα συμπληρώνουν οι κηδεμόνες τους. Επειδή είναι διαφορετικές ηλικίες και αυτό είχε μια δυσκολία στη δημιουργία αυτού του εργαλείου, για αυτό και εντάχθηκε στη δεύτερη ταχύτητα. Είμαστε πολύ ευτυχείς για το εργαλείο αυτό, το θεωρώ μεγάλη επανάσταση για το ΕΣΥ και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που υλοποιήθηκε επί της θητείας μου. Νομίζω ότι θα αποτελέσει βασικό εργαλείο γνώσης του ΕΣΥ για πάρα πολλά χρόνια στο μέλλον».

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε:

«Οι ασθενείς είναι ικανοποιημένοι από το Ε.Σ.Υ. και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών του. Απέναντι στα συνήθη κλισέ περί κατάρρευσης, που υπηρετούν σκοπιμότητες και όχι την αλήθεια, οι ίδιοι οι πολίτες δίνουν την πιο αξιόπιστη απάντηση, δείχνοντας ότι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ, με γενικό μέσο όρο ικανοποίησης στο 4,09 στα 5 και με την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη στο προσωπικό να ξεπερνά το 85%. Είχα τονίσει από την πρώτη στιγμή πως η αξιολόγηση είναι, πάνω απ’ όλα, εργαλείο βελτίωσης. Γι’ αυτό και οι δείκτες που παρουσιάζουμε σήμερα δεν αποτελούν σημείο εφησυχασμού, αλλά αφετηρία κινητροδότησης, για να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Εκείνο που πραγματικά έχει αξία είναι η ικανοποίηση των ανθρώπων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών. Γιατί το Ε.Σ.Υ. είμαστε όλοι εμείς. Συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά για ένα Ε.Σ.Υ. ακόμα πιο ποιοτικό, ακόμα πιο ανθρώπινο, ακόμα πιο αξιόπιστο για κάθε πολίτη».

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, δήλωσε:

«Στη διαδικασία αξιολόγησης εντάσσονται δύο ιδιαίτερα σημαντικές ομάδες ασθενών: οι ογκολογικοί και οι παιδιατρικοί ασθενείς, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η επέκταση αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα ακόμη πιο ανθρωποκεντρικό μοντέλο φροντίδας στο ΕΣΥ, όπου η εμπειρία του ασθενή αναγνωρίζεται ως πολύτιμη πηγή γνώσης και βελτίωσης. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο ακούει, αξιοποιεί τα δεδομένα, μαθαίνει και εξελίσσεται διαρκώς, έχοντας σταθερά στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που υπηρετεί».