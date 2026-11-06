Η πρόοδος στην ογκολογία είναι αναμφισβήτητη. Χάρη στη βελτίωση της διάγνωσης και των θεραπειών, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιβιώνουν από καρκίνο και επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους. Όμως, πίσω από κάθε ιστορία επιβίωσης κρύβεται μια νέα πρόκληση: η αναγνώριση, η πρόληψη και η αντιμετώπιση των μακροχρόνιων επιπλοκών που αφήνουν πίσω τους οι ίδιες οι θεραπείες που έσωσαν τη ζωή. Μεταξύ αυτών, οι ενδοκρινολογικές διαταραχές κατέχουν ιδιαίτερη θέση, καθώς μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή ακόμη και χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της, επηρεάζοντας τη σωματική υγεία, τον μεταβολισμό, τη γονιμότητα και την ποιότητα ζωής.

Πώς οι θεραπείες επηρεάζουν τις ορμόνες

Η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία, οι στοχευμένες θεραπείες, οι ορμονικοί παράγοντες και —κυρίως— οι νεότερες ανοσοθεραπείες μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος με πολλούς τρόπους. Οι επιπλοκές περιλαμβάνουν υποθυρεοειδισμό (πρωτοπαθή ή κεντρικό), θυρεοτοξίκωση, υποφυσιακή ανεπάρκεια, υπογοναδισμό, διαταραχές γονιμότητας, επινεφριδιακή ανεπάρκεια, οστεοπόρωση και διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης. Παράλληλα, κάθε ογκολογικό χειρουργείο κατά το οποίο αφαιρείται ενδοκρινής αδένας ή οι γονάδες (ωοθήκες, όρχεις) οδηγεί αναπόφευκτα σε σχετική ορμονική ανεπάρκεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενδοκρινοπάθειες που σχετίζονται με τους αναστολείς των σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού (immune checkpoint inhibitors). Οι θεραπείες αυτές, που χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια, μπορούν να προκαλέσουν ανοσολογικά επαγόμενες διαταραχές του θυρεοειδούς, της υπόφυσης, του ενδοκρινούς παγκρέατος και των επινεφριδίων. Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται η θυρεοειδίτιδα, η υποφυσίτιδα, η επινεφριδιακή ανεπάρκεια και ο αυτοάνοσος σακχαρώδης διαβήτης. Ορισμένες από αυτές μπορεί να έχουν αιφνίδια έναρξη και να απαιτούν άμεση διαγνωστική και θεραπευτική παρέμβαση.

Γονιμότητα και αναπαραγωγική υγεία

Η επίδραση των αντικαρκινικών θεραπειών στη γοναδική λειτουργία και τη γονιμότητα αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, ιδιαίτερα για ασθενείς αναπαραγωγικής ηλικίας. Η έγκαιρη αξιολόγηση του αναπαραγωγικού δυναμικού και η ενημέρωση για τις διαθέσιμες μεθόδους διατήρησης της γονιμότητας (π.χ. κρυοσυντήρηση ωαρίων, σπέρματος ή εμβρύων) αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ογκολογικής φροντίδας.

Οστά και καρδιομεταβολικός κίνδυνος

Σημαντικές μακροχρόνιες επιπτώσεις αφορούν την οστική υγεία και τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο. Η απώλεια οστικής μάζας και η οστεοπόρωση παρατηρούνται ιδιαίτερα σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπείες ορμονικού αποκλεισμού —όπως οι αναστολείς αρωματάσης και η καταστολή της ωοθηκικής λειτουργίας στις γυναίκες με καρκίνο του μασττού, ή η ανδρογονική στέρηση στους άνδρες με καρκίνο του προστάτη. Η χημειοθεραπεία μπορεί επίσης να συμβάλει στην οστική απώλεια μέσω πρώιμης ωοθηκικής ανεπάρκειας ή υπογοναδισμού, ενώ η παρατεταμένη χρήση γλυκοκορτικοειδών επιβαρύνει περαιτέρω τον οστικό μεταβολισμό.

Παράλληλα, ορισμένες στοχευμένες θεραπείες συνδέονται με αυξημένο καρδιομεταβολικό κίνδυνο, μέσω επιδράσεων στο σωματικό βάρος, την ευαισθησία στην ινσουλίνη, τα λιπίδια και την αρτηριακή πίεση. Η ανδρογονική στέρηση μπορεί να ευνοήσει την αύξηση του λιπώδους ιστού, την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη δυσλιπιδαιμία, ενώ τα γλυκοκορτικοειδή μπορούν να προκαλέσουν υπεργλυκαιμία, αύξηση βάρους και διαταραχές των λιπιδίων. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των επιπλοκών είναι ουσιώδης για την πρόληψη καταγμάτων, διαβήτη και καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Η αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτεί συστηματική και εξατομικευμένη παρακολούθηση, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του καρκίνου, την ηλικία, το θεραπευτικό ιστορικό, την έκθεση σε ακτινοβολία και τους συγκεκριμένους παράγοντες που χορηγήθηκαν. Ο τακτικός κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος —με αξιολόγηση της θυρεοειδικής, υποφυσιακής, γοναδικής και επινεφριδιακής λειτουργίας, καθώς και του μεταβολισμού των οστών και της γλυκόζης— μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Στις ορμονικές ανεπάρκειες, όπως ο υποθυρεοειδισμός ή η επινεφριδιακή ανεπάρκεια, η θεραπεία συνίσταται στην υποκατάσταση της ορμόνης που λείπει με εξωγενή χορήγηση (π.χ. λεβοθυροξίνη ή υδροκορτιζόνη). Για την υγεία των οστών χορηγούνται ασβέστιο, βιταμίνη D και, ανάλογα με την περίπτωση, αντι-οστεοπορωτική αγωγή. Σε περιπτώσεις υπογοναδισμού ή πρώιμης ωοθηκικής ανεπάρκειας εξετάζεται η χορήγηση τεστοστερόνης στους άνδρες ή ορμονικής θεραπείας με οιστρογόνα και προγεστερόνη στις γυναίκες.

Η στενή συνεργασία μεταξύ ογκολόγων και ενδοκρινολόγων είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη φροντίδα. Η ενσωμάτωση της ενδοκρινολογικής αξιολόγησης στα προγράμματα μακροχρόνιας παρακολούθησης των ασθενών που νόσησαν από καρκίνο αναδεικνύεται ως ουσιαστική διάσταση της σύγχρονης ογκολογικής πρακτικής.