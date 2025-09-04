Ο Σύλλογος Πεταλούδα ολοκλήρωσε τον 2ο κύκλο της Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης «Φρόντισε ότι σε στηρίζει» που σαν στόχο είχε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την χρόνια φλεβική νόσο και τη συννοσηρότητα με άλλες παθήσεις των κάτω άκρων.

Η εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση του κοινού πραγματοποιήθηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Φέτος, επιλέχθηκαν μόνο περιοχές της περιφέρειας, όπου επισκεφθήκαμε κι αρκετά απομονωμένα μέρη, εξυπηρετώντας 693 πολίτες.

Εξετάστηκαν 693 άτομα εκ των οποίων το 18,8% των συμμετεχόντων ήταν άνδρες και το 81,2% γυναίκες. Το 2,6% είναι έως 40 ετών , το 35,6% 40-59 έτη και το 61,8% άνω των 60 ετών. Μόνο το 39,7% είχε στο παρελθόν αξιολογηθεί για φλεβική νόσο, ενώ το 60,3% δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που έκανε την εξέταση για την φλεβική ανεπάρκεια. Από τους συμμετέχοντες που δεν είχαν κάνει ποτέ εξέταση στο παρελθόν για φλεβική νόσο το 70,1% διαγνώστηκε σε κάποιο στάδιο φλεβικής ανεπάρκειας.

Οι γυναίκες έχουν 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης φλεβικής νόσου σε σχέση με τους άνδρες. Οι γυναίκες που έχουν από 1 εγκυμοσύνη και πάνω έχουν 2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης φλεβικής νόσου σε σχέση με αυτές που δεν έχουν περάσει κάποια εγκυμοσύνη. Τα άτομα με κληρονομικότητα φλεβικής νόσου έχουν σχεδόν 2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης φλεβικής νόσου σε σχέση με αυτά που δεν έχουν. Τα άτομα που έχουν ζήσει ή ζουν με ορθοστασία έχουν 19% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης φλεβικής νόσου.

Στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού συμμετείχαν 12 εθελοντές αγγειοχειρουργοί, που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς και 10 εθελοντές από την Πεταλούδα. Διανεμήθηκαν συνολικά πάνω από 5.000 έντυπα για την ενημέρωση του κοινού για τη χρόνια φλεβική νόσο. Μετά την τεράστια επιτυχία και του 2ου κύκλου της εκστρατείας ευαισθητοποίησης ο Σύλλογος Πεταλούδα ήδη συγκεντρώνει αιτήματα από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, για συμπεριληφθούν στις επόμενες δράσεις.

Η εκστρατεία και η καταγραφή των δεδομένων σε νούμερα: