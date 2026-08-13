Τα τελευταία χρόνια, η εποχικότητα των αναπνευστικών ιών έχει γίνει πιο ρευστή. Η γρίπη, που παραδοσιακά συνδεόταν με τους χειμερινούς μήνες, κάνει φέτος αισθητή την παρουσία της στην καρδιά του καλοκαιριού, με έξαρση να παρατηρείται σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Παράλληλα, ο SARS-CoV-2 συνεχίζει να κυκλοφορεί, δημιουργώντας ένα τοπίο αυξημένης κυκλοφορίας αναπνευστικών ιών εν μέσω θερμοκρασιών που ξεπερνούν τους 30°C.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκα Μαγιορκίνη, η εμφάνιση κρουσμάτων γρίπης μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι ασυνήθιστη. Ο βασικότερος λόγος είναι η διεθνής κινητικότητα. Εκατομμύρια ταξιδιώτες μετακινούνται προς την Ελλάδα από περιοχές του Νοτίου Ημισφαιρίου, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Βραζιλία και η Χιλή, όπου αυτή την περίοδο επικρατεί χειμώνας και η εποχική γρίπη βρίσκεται σε έξαρση.

Ωστόσο, αυτή τη χρονιά η εικόνα είναι εντονότερη λόγω του μαζικού συγχρωτισμού στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Η συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού σε πλοία, καταλύματα, εστιατόρια, μπαρ και χώρους διασκέδασης δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη μετάδοση.

Μια αξιοσημείωτη παράμετρος της φετινής έξαρσης είναι ότι τα κρούσματα καταγράφονται κυρίως σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες κάτω των 30 ετών. Ο κ. Μαγιορκίνης αποδίδει το φαινόμενο στη μειωμένη πληθυσμιακή ανοσία. Τα τελευταία χρόνια, ο πληθυσμός – και ιδιαίτερα οι κάτω των 50 ετών – δεν έχει εκτεθεί επαρκώς στη γρίπη, με αποτέλεσμα τα κύματα της νόσου να εμφανίζονται νωρίτερα και να πλήττουν νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Πώς ξεχωρίζουμε γρίπη από COVID-19;

Τα συμπτώματα και των δύο λοιμώξεων μπορεί να είναι παρόμοια: πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, μυαλγίες και έντονη κόπωση. Όπως επισημαίνει ο κ. Μαγιορκίνης, την καλοκαιρινή περίοδο είναι δύσκολο να συνδεθούν τα αναπνευστικά συμπτώματα με τη γρίπη, καθώς η παρουσία της νόσου αποτελεί την εξαίρεση. Ο μόνος τρόπος για βεβαιότητα είναι το διαγνωστικό τεστ (μοριακό ή rapid test), το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία κυρίως για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς από το αποτέλεσμα μπορεί να εξαρτηθεί η έγκαιρη χορήγηση θεραπείας.

Πρακτικές οδηγίες προστασίας

Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, η λοίμωξη θα εξελιχθεί χωρίς σοβαρές επιπλοκές. Ωστόσο, η ατομική συμπεριφορά μπορεί να κάνει τη διαφορά τόσο για τον ίδιο τον ασθενή όσο και για όσους βρίσκονται γύρω του:

Περιορισμός επαφών: Όποιος εμφανίσει πυρετό, βήχα ή έντονα συμπτώματα, καλό είναι να περιορίσει τις επαφές του, ιδιαίτερα με ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Χρήση μάσκας: Σε πολυσύχναστους εσωτερικούς χώρους, η χρήση μάσκας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης.

Ιατρική συμβουλή: Όταν τα συμπτώματα είναι έντονα, επιμένουν ή επιδεινώνονται, είναι απαραίτητη η ιατρική αξιολόγηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περίπτωση δύσπνοιας, έντονου θωρακικού πόνου, σύγχυσης ή σημαντικής αδυναμίας.

Η φετινή εικόνα αποτελεί μια υπενθύμιση ότι οι αναπνευστικοί ιοί δεν κάνουν διακοπές. Η γρίπη μπορεί να εμφανιστεί και το καλοκαίρι, και ειδικά σε έναν προορισμό όπου χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονται, η επίγνωση και η υπεύθυνη στάση αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα προστασίας.