Η εμμηνόπαυση αποτελεί ένα φυσικό και ταυτόχρονα μεταβατικό στάδιο στην πιο ώριμη ηλικία της γυναίκας, με συμπτώματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα, τη διάθεση, την ενέργεια και την ποιότητα ζωής. Ανάμεσα στις πιο ενοχλητικές και συχνές αλλαγές είναι η αϋπνία και οι νυχτερινές εφιδρώσεις, δύο παράγοντες που διαταράσσουν τον ύπνο, μειώνουν την αντοχή μέσα στην ημέρα και επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχική ευεξία.

Παρότι η εμμηνόπαυση είναι ένας φυσιολογικός σταθμός στη ζωή της γυναίκας, οι ανάγκες σε αυτή τη φάση είναι πραγματικές και απαιτούν λύσεις που να είναι αποτελεσματικές, ασφαλείς και προσαρμοσμένες στον οργανισμό τους, συχνά χωρίς ορμονική παρέμβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια αντιμετώπισης των συμπτωμάτων και να προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα στις γυναίκες στην εμμηνόπαυση.

Το Floja night® 8PN είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο συμπλήρωμα διατροφής με επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνθεση, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της γυναίκας στην εμμηνόπαυση, με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου – ένα από τα συχνότερα και πιο επιβαρυντικά συμπτώματα της περιόδου αυτής. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνθεσή του περιλαμβάνει:

Ισοφλαβόνες σόγιας , που συμβάλλουν στη μείωση των εξάψεων.

Μελατονίνη , που βοηθά στη ρύθμιση του ύπνου και συμβάλλει στη μείωση του χρόνου που χρειάζεται κάποιος για να κοιμηθεί.

8-ΡΝ από λυκίσκο (Humulus Lupulus L.) , συστατικό με χαλαρωτική και αγχολυτική δράση, που βελτιώνει τον ύπνο.

Βιταμίνες Β9, Β6 & Β12 , που μειώνουν την κόπωση και τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Α-λινολενικό οξύ , γνωστό για τα καρδιοπροστατευτικά του οφέλη

Ασβέστιο και βιταμίνη D , απαραίτητα για την ενδυνάμωση και τη διατήρηση της υγείας των οστών, που αποτελεί βασική προτεραιότητα στη μεταεμμηνοπαυσιακή περίοδο.

Η στοχευμένη αυτή φόρμουλα προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη σε γυναίκες που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν με φυσικό, μη ορμονικό τρόπο, τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, συμβάλλοντας στη βελτίωση του ύπνου, στη μείωση του άγχους και στην αποτελεσματική ανακούφιση από τις εξάψεις και τις νυχτερινές εφιδρώσεις.

Ο ποιοτικός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια – είναι θεμέλιο της ψυχικής και σωματικής υγείας. Η δυνατότητα μιας γυναίκας να κοιμάται καλά, να ξυπνά με ενέργεια και να απολαμβάνει την καθημερινότητά της αποτελεί κρίσιμο στοιχείο ευεξίας στην περίοδο της εμμηνόπαυσης.

Η εμμηνόπαυση δεν σημαίνει περιορισμούς. Με την κατάλληλη ενημέρωση, πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις και σωστή διαχείριση των συμπτωμάτων, κάθε γυναίκα μπορεί να συνεχίσει να ζει δυναμικά και με υψηλή ποιότητα ζωής.