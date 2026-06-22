Η ινομυαλγία είναι μια σύνθετη διαταραχή που χαρακτηρίζεται κυρίως από χρόνιο διάχυτο πόνο, κόπωση και άλλα σωματικά και γνωστικά συμπτώματα. Αν και επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, οι υποκείμενοι βιολογικοί μηχανισμοί δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί.

Τώρα, μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης υποδηλώνει ότι οι νευροανοσολογικές αλλοιώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα μπορεί να παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξέλιξη αυτής της πάθησης.

Τα ευρήματα, τα οποία βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση πρόσφατων ερευνών σε αυτό το πεδίο, βοηθούν να ξεπεραστεί η αντίληψη της ινομυαλγίας ως μιας αποκλειστικά υποκειμενικής πάθησης και μπορεί να ανοίξουν νέους δρόμους για τη διάγνωση και τη θεραπεία αυτής της διαταραχής.

«Αυτά τα ευρήματα συγκλίνουν σε εγκεφαλικά δίκτυα που εμπλέκονται στην επεξεργασία του πόνου, στη συναισθηματική ρύθμιση, στη γνωστική λειτουργία και στη συμπεριφορά. Συνολικά, συμβάλλουν στην προώθηση μιας πιο ολοκληρωμένης και ακριβούς κατανόησης της διαταραχής, σύμφωνα με μια βιοψυχοκοινωνική προοπτική για την υγεία, η οποία θεωρεί την πάθηση ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων», αναφέρουν οι ερευνητές.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ερευνητές τονίζουν ότι, εάν το κεντρικό νευρικό σύστημα και το ανοσοποιητικό σύστημα αλληλεπιδρούν και λειτουργούν διασυνδεδεμένα, παράγοντες όπως ο ύπνος, το στρες, η φυσική δραστηριότητα, οι συνήθειες του τρόπου ζωής και η ψυχολογική ευεξία δεν πρέπει να θεωρούνται «συμπληρωματικά στοιχεία στην ιατρική θεραπεία της ινομυαλγίας, αλλά ως κεντρικές πτυχές της διαχείρισής της».

Η μελέτη συνδύασε μελέτες νευροαπεικόνισης και γονιδιακής έκφρασης, ανάλυση εγκεφαλονωτιαίου υγρού και κυτταρικές μελέτες -μια προσέγγιση που κατέστησε δυνατό τον εντοπισμό ενός συνεπούς προτύπου νευροανοσολογικών αλλοιώσεων, δηλαδή αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο το νευρικό σύστημα και το ανοσοποιητικό σύστημα επικοινωνούν και ρυθμίζουν το ένα το άλλο.

Μεταξύ των μηχανισμών που εντοπίστηκαν, ξεχωρίζει μια πιθανή ενεργοποίηση των ανοσοκυττάρων του εγκεφάλου -ιδιαίτερα της μικρογλοίας. Έχουν επίσης αναφερθεί αλλαγές στα επίπεδα κυτοκινών και άλλων ανοσολογικών μορίων στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών με ινομυαλγία, καθώς και αλλοιώσεις στην έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με φλεγμονώδεις διεργασίες.