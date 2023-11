Ζήσης Ψάλλας

Μια ομάδα ερευνητών συνιστά τη μείωση των υψηλών επιπέδων ομοκυστεΐνης με χαμηλές δόσεις φυλλικού οξέος και βιταμίνη Β12.

Ο Merrill “Pete” Elias, ομότιμος καθηγητής στο UMaine Department of Psychology, Institute of Medicine and Graduate School of Biomedical Sciences and Engineering, συνέγραψε το άρθρο με συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας ως μέρος της Διαχρονικής Μελέτης Maine-Syracuse (MSLS ), την οποία διευθύνει.

Στο άρθρο, οι ερευνητές υποστήριξαν επίσης ότι η Οδηγία του 2021 για τη Δευτερεύουσα Πρόληψη του Ισχαιμικού Εγκεφαλικού θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να συμπεριλάβει τη χρήση βιταμινών για τη μείωση της ομοκυστεΐνης, συγκεκριμένα του φολικού οξέος, όπως είναι η χαμηλής δόση L-Μεθυλφολικού (L-methylfolate) και της μεθυλοκοβαλαμίνης. Η μεθυλοκοβαλαμίνη αποτελεί την πιο βιοδιαθέσιμη μορφή της βιταμίνης Β12, υποστηρίζει την υγεία και τη λειτουργία του εγκεφάλου και των νεύρων, την παραγωγή ενέργειας, την αναπαραγωγή των κυττάρων, και είναι απαραίτητη για τον μεταβολισμό της ομοκυστεΐνης

Επιπλέον, οι συγγραφείς προέτρεψαν τη χρήση νέας οφθαλμολογικής τεχνολογίας για την παρακολούθηση του κινδύνου εγκεφαλικού και δευτερογενούς εγκεφαλικού.

Η ερευνητική ομάδα συνιστά την απεικόνιση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς επειδή αυτή είναι μια μη επεμβατική μέθοδος για την αξιολόγηση της αιμάτωσης του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στο εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Το μάτι είναι το παράθυρο στον εγκέφαλο. Επομένως, η αγγειακή απεικόνιση θα παίξει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών πρόληψης του εγκεφαλικού, όπως οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του 2021», λέει ο Elias.