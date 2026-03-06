Η οστεοαρθρίτιδα, που το 2020 επηρέαζε περίπου 595 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, δεν είναι πλέον απλώς μια μηχανική φθορά των αρθρώσεων από την ηλικία ή την υπερφόρτωση. Όπως εξηγεί ο ρευματολόγος Francisco Castro Domínguez, σήμερα αντιμετωπίζεται ως μια πολυπαραγοντική νόσος με φλεγμονώδη, μεταβολικά και συστηματικά χαρακτηριστικά.

Η φλεγμονή ως κεντρικός άξονας

Η παραδοσιακή αντίληψη ότι η οστεοαρθρίτιδα οφείλεται αποκλειστικά σε μηχανική φθορά έχει ξεπεραστεί. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι συνοδεύεται από χρόνια χαμηλού βαθμού συστηματική φλεγμονή, στην οποία συμμετέχει ενεργά το ανοσοποιητικό σύστημα. Η φλεγμονή αυτή επηρεάζει όχι μόνο τον χόνδρο αλλά και τον αρθρικό υμένα, το υποχόνδριο οστό, και συνδέεται με μεταβολικές διαταραχές, κυτταρική γήρανση και εντερική δυσβίωση.

Ιδιαίτερο ρόλο παίζουν η μετα-φλεγμονή που σχετίζεται με την παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο, καθώς και η φλεγμονώδης γήρανση (inflammaging). Οι παράγοντες αυτοί αλληλοενισχύονται, δημιουργώντας ένα σύνθετο δίκτυο που καθορίζει την πορεία της νόσου.

Προς εξατομικευμένες θεραπείες

Η κατανόηση της ετερογένειας της οστεοαρθρίτιδας οδηγεί σε μια νέα θεραπευτική φιλοσοφία. Αντί για την παλαιότερη σταδιακή συμπτωματική προσέγγιση με αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη, οι γιατροί αρχίζουν να διακρίνουν διαφορετικούς φαινότυπους ασθενών.

Στον μεταβολικό φαινότυπο, για παράδειγμα, η θεραπεία εστιάζει στη βιολογία του λιπώδους ιστού, επιδιώκοντας διατηρούμενη απώλεια βάρους, δομημένη άσκηση, γλυκαιμικό και λιπιδαιμικό έλεγχο, βελτιστοποίηση ύπνου και ψυχική υγεία. Οι ενδοαρθρικές θεραπείες περιορίζονται σε περιπτώσεις όπου η τοπική βιολογία είναι κυρίαρχη.

Η πρώιμη παρέμβαση κρίνεται καθοριστική, καθώς η δυνατότητα αναστροφής της νόσου είναι μεγαλύτερη στα αρχικά στάδια, όταν η άρθρωση διατηρεί προσαρμοστική ικανότητα και το φλεγμονώδες περιβάλλον είναι πιο εύκολα ρυθμίσιμο.

Νέες θεραπευτικές προοπτικές

Παράλληλα με τις συμβατικές θεραπείες -φαρμακευτική αγωγή, φυσική αποκατάσταση, ορθοπεδικές συσκευές και χειρουργικές επεμβάσεις όπως αρθροπλαστικές – η αναγεννητική ιατρική ανοίγει νέους ορίζοντες. Προσεγγίσεις όπως η εμφύτευση αυτόλογων χονδροκυττάρων και η χρήση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων στοχεύουν στην πραγματική αποκατάσταση του χόνδρου.

Πρόσφατες προκλινικές μελέτες σε ποντίκια πέτυχαν αναγέννηση χόνδρου με φάρμακο που αναστέλλει συγκεκριμένο ένζυμο, ανοίγοντας δρόμο για μελλοντικές εφαρμογές. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή: η κλινική μετάφραση τέτοιων ανακαλύψεων παραμένει δύσκολη λόγω της πολυπλοκότητας της νόσου.

Το μέλλον: Διαστρωμάτωση και ακρίβεια

Όπως επισημαίνει ο Castro, το ζητούμενο δεν είναι να κάνουμε περισσότερα από τα ίδια, αλλά να προχωρήσουμε σε υποδιαίρεση και διαστρωμάτωση της νόσου. Να εντοπίσουμε ποιοι ασθενείς θα εξελιχθούν και γιατί, και να αναπτύξουμε στοχευμένες θεραπείες -είτε ανοσομεταβολικές είτε αναγεννητικές- για συγκεκριμένες υποομάδες.

Η πρόκληση παραμένει μεγάλη: άλλο η συμπτωματική βελτίωση, άλλο η δομική τροποποίηση του χόνδρου, και άλλο η πραγματική λειτουργική αναγέννηση με ανθεκτικό, κλινικά σημαντικό ιστό. Η αναγέννηση του χόνδρου δεν είναι απλώς δημιουργία ιστού, αλλά επίτευξη ιστού λειτουργικού και ανθεκτικού – ένας στόχος που, προς το παρόν, παραμένει πρόκληση για την επιστήμη.