Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) εξετάζει κατά πόσο η στοχευμένη μηχανική φόρτιση των οστών και των μυών μπορεί να υποστηρίξει την οστική υγεία. Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 147 γυναίκες για διάστημα 12 μηνών, χώρισε τις συμμετέχουσες σε τέσσερις ομάδες και αξιολόγησε την επίδραση του προγράμματος OsteoStrong®, τόσο μόνο του όσο και σε συνδυασμό με αντιοστεοκλαστική φαρμακευτική αγωγή. Την έρευνα διεξήγαγε ομάδα με επικεφαλής τον Δρ. Γεώργιο Π. Χρούσο, ενδοκρινολόγο και ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην ομάδα που ακολούθησε αποκλειστικά το πρόγραμμα OsteoStrong®, χωρίς φαρμακευτική αγωγή, καταγράφηκε μέση αύξηση της οστικής πυκνότητας στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης κατά περίπου 1,4% και αύξηση του δείκτη δοκιδώδους μικροαρχιτεκτονικής των οστών (TBS) κατά περίπου 1,7%. Ο δείκτης TBS είναι συμπληρωματικός της μέτρησης οστικής πυκνότητας και δίνει πληροφορίες για την εσωτερική δομή του οστού. Στην ομάδα που συνδύασε το πρόγραμμα με αντιοστεοκλαστική φαρμακευτική αγωγή, οι μέσες αυξήσεις ήταν μεγαλύτερες: περίπου 3,8% στην οστική πυκνότητα της οσφυϊκής μοίρας και 3,3% στον δείκτη TBS.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό των γυναικών που εμφάνισαν βελτίωση στις επιμέρους μετρήσεις. Στην ομάδα που ακολούθησε μόνο το OsteoStrong®, το 54,2% των γυναικών εμφάνισε αύξηση της οστικής πυκνότητας στη σπονδυλική στήλη, το 55,6% αύξηση του δείκτη TBS και το 36% αύξηση της οστικής πυκνότητας στο αριστερό ισχίο. Στην ομάδα που συνδύασε OsteoStrong® και φαρμακευτική αγωγή, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 85,7% για τη σπονδυλική στήλη, 60% για τον δείκτη TBS και 76,2% για το αριστερό ισχίο.

Η μέθοδος βασίζεται σε ένα σύστημα τεσσάρων ρομποτικών μηχανημάτων, του Συστήματος Spectrum, μέσω των οποίων ασκούνται ελεγχόμενα υψηλά φορτία. Σύμφωνα με την εταιρεία, μια συνεδρία διαρκεί περίπου 10 λεπτά την εβδομάδα και πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη πιστοποιημένων φυσικοθεραπευτών και ειδικών διορθωτικής άσκησης, χωρίς να απαιτεί έντονη κόπωση ή εφίδρωση.

Όπως επισημαίνει η Δρ. Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διαιτολόγος–διατροφολόγος και καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, που συμμετείχε στη μελέτη, «η οστεοπόρωση είναι μια σιωπηλή χρόνια νόσος» και γι’ αυτό «η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας».

Από την πλευρά της, η Μυρτώ Μαυρολέων, συνιδρύτρια της OsteoStrong® Greece & Cyprus, τονίζει ότι η οστική υγεία δεν αφορά μόνο την οστεοπόρωση ή την τρίτη ηλικία, αλλά συνδέεται με τη δύναμη, την κινητικότητα και την ανεξαρτησία σε κάθε στάδιο της ζωής.

Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν το ενδιαφέρον της οστεογονικής φόρτισης ως συμπληρωματικής προσέγγισης για την υποστήριξη της οστικής υγείας. Ωστόσο, όπως σημειώνεται και στην ανακοίνωση, απαιτείται περαιτέρω έρευνα, ενώ η μέθοδος δεν υποκαθιστά την ιατρική αξιολόγηση, τη φαρμακευτική αγωγή ή τις καθιερωμένες παρεμβάσεις για την οστεοπόρωση.