Γράφει η Αθανασία Παππά, Πρόεδρος ΕΛΕΤΕΜ, Επισκέπτρια Υγείας.

Τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Το σπίτι μυρίζει κανέλα και μοσχοκάρυδο, τα παιδιά περιμένουν το γιορτινό τραπέζι. Όμως για χιλιάδες γυναίκες άνω των 40 ετών, η χαρά των γιορτών συνοδεύεται από μια άλλη πραγματικότητα: τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης που δεν κάνουν διακοπές τα Χριστούγεννα.

Μια σιωπηλή πρόκληση

Σύμφωνα με στοιχεία, το 75-85% των γυναικών βιώνουν συμπτώματα κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης, με τις εξάψεις να αφορούν περίπου 8 στις 10 γυναίκες. Παράλληλα, έως και το 60% αντιμετωπίζει διαταραχές ύπνου, ενώ η εξάντληση και οι διακυμάνσεις της διάθεσης επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα.

Όταν όμως αυτά τα συμπτώματα συμπίπτουν με την πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου – τις γιορτές των Χριστουγέννων – πολλές γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δίλημμα: πώς να προσφέρουν στην οικογένειά τους όταν το ίδιο το σώμα τους φαίνεται να έχει άλλα σχέδια; Όταν το σώμα δεν συνεργάζεται.

Οι εξάψεις έρχονται στις πιο απρόσμενες στιγμές. Μπορεί κάποια να βρίσκεται στην κουζίνα να ετοιμάζει το χριστουγεννιάτικο γεύμα και ξαφνικά να νιώσει σαν να στέκεται δίπλα σε φούρνο ανοιχτό στους 200 βαθμούς. Η ανάγκη να ανοίξει το παράθυρο στο κρύο, ενώ οι άλλοι φοράνε πουλόβερ, δημιουργεί αμηχανία και απογοήτευση.

Η αϋπνία, που σύμφωνα με ειδικούς αποτελεί ένα από τα πιο υποτιμημένα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, επιδεινώνεται από το άγχος των γιορτινών προετοιμασιών. Το ξύπνημα στις τρεις τα χαράματα με το μυαλό να τρέχει χωρίς λόγο, και η επόμενη μέρα γεμάτη υποχρεώσεις, δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο εξάντλησης.

Η κούραση δεν είναι απλά το αίσθημα μιας κουραστικής μέρας. Είναι μια βαριά, σταθερή έλλειψη ενέργειας που επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Και όταν προστεθούν οι ορμονικές διακυμάνσεις που επηρεάζουν τη διάθεση, το συναισθηματικό φορτίο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.

Το βάρος των προσδοκιών

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης συχνά αισθάνονται ένοχες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες – δικές τους και του περιβάλλοντός τους. Οι γιορτές, που έχουν γίνει συνώνυμες με την τελειότητα, ενισχύουν αυτό το αίσθημα: το τέλειο τραπέζι, το άψογα στολισμένο σπίτι, η αστείρευτη ενέργεια.

Όμως, όπως επισημαίνουν ειδικοί στην υγεία, η εμμηνόπαυση είναι μια φυσική μεταβατική φάση της ζωής, όχι αδυναμία. Και η αντιμετώπισή της απαιτεί κατανόηση – τόσο από το περιβάλλον όσο και από την ίδια τη γυναίκα.

Στρατηγικές αντιμετώπισης για τις γιορτές

Υπάρχουν πρακτικές λύσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Διαχείριση περιβάλλοντος: Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου, η χρήση ρούχων με στρώσεις που αφαιρούνται εύκολα και η αποφυγή καυτών ποτών και πικάντικων φαγητών μπορούν να μειώσουν τη συχνότητα των εξάψεων.

Ύπνος και ξεκούραση: Η δημιουργία ενός δροσερού περιβάλλοντος ύπνου, η αποφυγή καφεΐνης μετά τις 2 το μεσημέρι και η εφαρμογή τεχνικών χαλάρωσης πριν τον ύπνο βοηθούν στην αντιμετώπιση της αϋπνίας.

Κατανομή ευθυνών: Η έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες που ζητούν βοήθεια και μοιράζονται τις γιορτινές ευθύνες με την οικογένεια βιώνουν λιγότερο άγχος. Δεν χρειάζεται μία γυναίκα να κάνει τα πάντα μόνη της.

Επικοινωνία: Η ειλικρινής συζήτηση με την οικογένεια για τα συμπτώματα και τις ανάγκες είναι καθοριστική. Η κατανόηση από το περιβάλλον μπορεί να μειώσει σημαντικά το συναισθηματικό φορτίο.

Προτεραιότητες: Η επιλογή των σημαντικών στιγμών και δραστηριοτήτων, αντί της προσπάθειας για τελειότητα σε όλα, επιτρέπει στις γυναίκες να απολαύσουν τις γιορτές χωρίς να εξαντλούνται.

Η υποστήριξη της ιατρικής επιστήμης

Γενικοί ιατροί, γυναικολόγοι και ενδοκρινολόγοι υπογραμμίζουν ότι η εμμηνόπαυση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σιωπηλά. Υπάρχουν θεραπευτικές επιλογές – από ορμονικές θεραπείες έως φυσικές μεθόδους – που μπορούν να ελαφρύνουν σημαντικά τα συμπτώματα. Η επίσκεψη σε ειδικό είναι πάντα η καλύτερη επιλογή για εξατομικευμένη αντιμετώπιση.

Επιπλέον, η άσκηση – ακόμα και ήπια, όπως το περπάτημα – και η ισορροπημένη διατροφή έχουν αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη μείωση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης.

Αναπροσδιορίζοντας τη γιορτινή προσφορά

Η πραγματική προσφορά στις γιορτές δεν μετριέται σε πόσα πιάτα μαγειρεύτηκαν ή πόσες ώρες αφιερώθηκαν στο στόλισμα. Μετριέται στην παρουσία, στη γνησιότητα, στις στιγμές σύνδεσης με τους αγαπημένους.

Όταν μια γυναίκα φροντίζει πρώτα τον εαυτό της – σωματικά και ψυχικά – μπορεί να προσφέρει από ένα μέρος γεμάτο και όχι άδειο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει στην οικογένειά της.

Το μήνυμα

Οι γιορτές των Χριστουγέννων μπορούν – και πρέπει – να είναι μέρες χαράς για όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από τη φάση της ζωής στην οποία βρίσκονται. Η εμμηνόπαυση δεν είναι εμπόδιο στη χαρά, αλλά μια πρόσκληση για επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων και για μεγαλύτερη αυτοφροντίδα.

Χιλιάδες γυναίκες σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο βιώνουν αυτή την πραγματικότητα. Δεν είναι μόνες. Και με την κατάλληλη στήριξη, πληροφόρηση και κατανόηση, μπορούν να απολαύσουν τη χριστουγεννιάτικη μαγεία με τους δικούς τους όρους.

Η πιο όμορφη γιορτινή μαγεία δεν είναι η τελειότητα, αλλά η αυθεντικότητα, η αγάπη και η φροντίδα – προς τους άλλους, αλλά πρώτα απ’ όλα προς τον εαυτό μας.

Σημείωση: Για οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, συνιστάται η επίσκεψη στον προσωπικό μας ιατρό, σε γυναικολόγο ή ενδοκρινολόγο για εξατομικευμένη αντιμετώπιση.