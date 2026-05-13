Γράφει η Σουροπάνη Μαρία, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια, Συνεργάτης Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν είναι μια διαδικασία που αφορά μόνο το σώμα – είναι μια κοινή εμπειρία που επηρεάζει βαθιά και τα δύο μέλη του ζευγαριού. Παρότι ένα μεγάλο μέρος της ιατρικής διαδικασίας επικεντρώνεται στη γυναίκα, η επιτυχία της προσπάθειας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη συνεργασία, την κατανόηση και τη συναισθηματική σύνδεση του ζευγαριού.

Αρχικά, η απόφαση για εξωσωματική είναι κοινή. Και οι δύο σύντροφοι καλούνται να ενημερωθούν, να θέσουν ερωτήματα και να συμφωνήσουν στη διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Η ανοιχτή επικοινωνία είναι θεμέλιο: φόβοι, προσδοκίες και ανησυχίες χρειάζεται να εκφράζονται ειλικρινά, χωρίς πίεση ή ενοχές.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο ρόλος του συντρόφου είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η πρακτική στήριξη –παρουσία σε ιατρικά ραντεβού, συμμετοχή στη διαδικασία, βοήθεια στην καθημερινότητα– λειτουργεί ενισχυτικά. Ακόμη πιο σημαντική όμως είναι η συναισθηματική υποστήριξη: η ενθάρρυνση, η υπομονή και η κατανόηση των αλλαγών στη διάθεση ή την ένταση που μπορεί να προκύψουν.

Η εξωσωματική συχνά συνοδεύεται από άγχος και αβεβαιότητα. Η πιθανότητα αποτυχίας ή η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας μπορεί να δοκιμάσει τις αντοχές του ζευγαριού. Σε αυτές τις στιγμές, η ενότητα και η αίσθηση ότι «είμαστε μαζί σε αυτό» λειτουργούν προστατευτικά για τη σχέση.

Παράλληλα, η φροντίδα της σχέσης δεν πρέπει να παραμελείται. Μικρές στιγμές σύνδεσης, χρόνος χωρίς άγχος και υπενθύμιση του λόγου που το ζευγάρι ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια βοηθούν να διατηρηθεί η ισορροπία.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει «σωστός» ή «λάθος» τρόπος να βιώσει κανείς αυτή τη διαδρομή. Κάθε ζευγάρι έχει τον δικό του ρυθμό και τις δικές του ανάγκες. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ενημέρωση, εμπιστοσύνη στους ειδικούς και, πάνω απ’ όλα, στήριξη μεταξύ των συντρόφων. Άλλωστε, η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν είναι μόνο μια ιατρική διαδικασία με στόχο την εγκυμοσύνη. Είναι ένα κοινό ταξίδι που μπορεί να φέρει το ζευγάρι πιο κοντά, να ενδυναμώσει τον δεσμό του και να αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας και της αμοιβαίας στήριξης. Κάθε ζευγάρι είναι μοναδικό. Οι αιτίες της υπογονιμότητας διαφέρουν, όπως και οι ανάγκες και οι προσδοκίες. Για αυτό, η εξατομικευμένη προσέγγιση και η σωστή ενημέρωση αποτελούν βασικά στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων. Η διαδρομή μπορεί να έχει δυσκολίες, αλλά δεν χρειάζεται να είναι μοναχική.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υποστήριξη από ειδικό ψυχικής υγείας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Η συμβουλευτική ζεύγους προσφέρει εργαλεία για καλύτερη επικοινωνία και διαχείριση των συναισθημάτων, ενισχύοντας τη συνοχή και την ανθεκτικότητα της σχέσης. Άλλωστε, η σύγχρονη προσέγγιση στην υπογονιμότητα δεν βλέπει μόνο το σώμα, αλλά και τον άνθρωπο συνολικά. Ο συνδυασμός ιατρικής φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης δημιουργεί ένα πιο ολοκληρωμένο και ανθρώπινο πλαίσιο θεραπείας.