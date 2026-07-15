Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τις διακοπές, τη θάλασσα και τις υψηλές θερμοκρασίες. Για πολλούς ανθρώπους, όμως, και ιδιαίτερα για τις γυναίκες, η εποχή αυτή συνοδεύεται από συχνότερα επεισόδια ουρολοίμωξης. Αν και οι ουρολοιμώξεις μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, ορισμένες συνήθειες που σχετίζονται με το καλοκαίρι, όπως η ανεπαρκής ενυδάτωση, η παρατεταμένη παραμονή με βρεγμένο μαγιό και η καθυστέρηση της ούρησης, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Η σωστή ενημέρωση και η υιοθέτηση απλών μέτρων πρόληψης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του κινδύνου, ώστε οι καλοκαιρινές διακοπές να κυλήσουν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Τι είναι η ουρολοίμωξη;

«Ουρολοίμωξη είναι η λοίμωξη που προκαλείται από μικροοργανισμούς σε κάποιο τμήμα του ουροποιητικού συστήματος, δηλαδή στην ουρήθρα, την ουροδόχο κύστη, τους ουρητήρες ή τους νεφρούς. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, υπεύθυνο είναι το βακτήριο Escherichia coli (E. coli), το οποίο φυσιολογικά υπάρχει στο έντερο και μπορεί να μεταφερθεί στην ουρήθρα», εξηγεί ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ουρολόγος Metropolitan Hospital και προσθέτει:

«Η συχνότερη μορφή ουρολοίμωξης είναι η κυστίτιδα, δηλαδή η λοίμωξη της ουροδόχου κύστης. Εμφανίζεται πολύ συχνότερα στις γυναίκες, καθώς η γυναικεία ουρήθρα είναι μικρότερη, γεγονός που διευκολύνει την είσοδο των μικροβίων στην κύστη».

Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος το καλοκαίρι;

Οι υψηλές θερμοκρασίες από μόνες τους δεν προκαλούν ουρολοίμωξη. Δημιουργούν όμως συνθήκες που ευνοούν την εμφάνισή της, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με ορισμένες καθημερινές συνήθειες.

Αφυδάτωση

Κατά τους θερινούς μήνες, ο οργανισμός χάνει μεγαλύτερες ποσότητες υγρών μέσω της εφίδρωσης. Αν η πρόσληψη νερού δεν είναι επαρκής, μειώνεται η παραγωγή ούρων.

Η συχνή ούρηση αποτελεί έναν φυσικό μηχανισμό απομάκρυνσης των μικροβίων από το ουροποιητικό σύστημα. Όταν τα ούρα είναι λιγότερα και πιο συμπυκνωμένα, τα βακτήρια έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγκατασταθούν και να πολλαπλασιαστούν στην ουροδόχο κύστη.

Παρατεταμένη παραμονή με βρεγμένο μαγιό

Η παραμονή για πολλές ώρες με βρεγμένο μαγιό δεν αποτελεί από μόνη της αιτία ουρολοίμωξης. Ωστόσο, η υγρασία σε συνδυασμό με τη ζέστη δημιουργεί ένα περιβάλλον που μπορεί να ευνοήσει τον ερεθισμό της ευαίσθητης περιοχής και την ανάπτυξη μικροβίων, ιδιαίτερα σε άτομα που παρουσιάζουν συχνές υποτροπές. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η αλλαγή σε στεγνό μαγιό μετά το μπάνιο, όταν αυτό είναι εφικτό.

Καθυστέρηση της ούρησης

Πολλοί αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες στην παραλία ή σε χώρους αναψυχής, με αποτέλεσμα να αναβάλλουν την ούρηση για αρκετές ώρες.

Η παρατεταμένη παραμονή των ούρων στην κύστη διευκολύνει τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων και αυξάνει τον κίνδυνο λοίμωξης. Η κύστη καλό είναι να αδειάζει τακτικά, χωρίς αναβολές.

Πώς μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο;

Η πρόληψη βασίζεται σε απλές καθημερινές συνήθειες:

Πίνετε αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Μην αναβάλλετε την ούρηση όταν υπάρχει ανάγκη.

Αλλάζετε το βρεγμένο μαγιό με στεγνό, όταν παραμένετε στην παραλία για πολλές ώρες.

Προτιμήστε βαμβακερά εσώρουχα και άνετα ρούχα.

Διατηρείτε καλή υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής, αποφεύγοντας όμως την υπερβολική χρήση ισχυρών αντισηπτικών προϊόντων, τα οποία μπορεί να διαταράξουν τη φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα.

Μετά την κολύμβηση, αλλά και μετά την άσκηση, αλλάζετε τα βρεγμένα ή ιδρωμένα ρούχα το συντομότερο δυνατό.

«Σε άτομα με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, ο θεράπων ιατρός μπορεί να συστήσει επιπλέον προληπτικά μέτρα. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι τα προϊόντα που περιέχουν cranberry ενδέχεται να συμβάλλουν στη μείωση των υποτροπών σε ορισμένες γυναίκες, χωρίς όμως να αποτελούν θεραπεία ή να αντικαθιστούν την ιατρική αξιολόγηση», αναφέρει.

Ποια συμπτώματα δεν πρέπει να αγνοήσετε;

Τα συχνότερα συμπτώματα μιας ουρολοίμωξης είναι:

Έντονη ή συχνή ανάγκη για ούρηση

Αίσθημα καύσου ή τσουξίματος κατά την ούρηση

Πόνος ή βάρος χαμηλά στην κοιλιά

Θολά ή δύσοσμα ούρα

Παρουσία αίματος στα ούρα

Εάν η λοίμωξη επεκταθεί στους νεφρούς, μπορεί να εμφανιστούν υψηλός πυρετός, ρίγος, πόνος στη μέση ή στα πλευρά και έντονη κακουχία. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε τον ουρολόγο;

«Η εμφάνιση συμπτωμάτων ουρολοίμωξης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυτοδιάγνωση ή αυθαίρετη λήψη αντιβιοτικών. Η σωστή διάγνωση βασίζεται στην κλινική εκτίμηση και, όταν χρειάζεται, στη γενική εξέταση και καλλιέργεια ούρων, ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη θεραπεία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν τα συμπτώματα επιμένουν, υποτροπιάζουν συχνά, συνοδεύονται από πυρετό ή εμφανίζονται κατά την εγκυμοσύνη, σε άνδρες ή σε άτομα με χρόνιες παθήσεις», επισημαίνει.

«Οι ουρολοιμώξεις είναι συχνές, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όμως η σωστή ενυδάτωση, η τακτική ούρηση και η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισής τους. Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα, η έγκαιρη αξιολόγηση από ουρολόγο είναι καθοριστική για τη σωστή διάγνωση και θεραπεία», καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.

*Στην Ουρολογική Κλινική του Metropolitan Hospital προσφέρεται ολοκληρωμένη διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος, αξιοποιώντας σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους και τις πλέον εξελιγμένες ελάχιστα επεμβατικές και ρομποτικές χειρουργικές τεχνικές με τα συστήματα da Vinci SP και da Vinci Xi.