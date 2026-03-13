Σχεδόν ένας στους δύο ενήλικες παγκοσμίως είναι σήμερα υπέρβαρος. Η παχυσαρκία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη Δημόσια Υγεία, επηρεάζοντας όχι μόνο τους ενήλικες αλλά και ολοένα και περισσότερα παιδιά και εφήβους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παχυσαρκίας (4η Μαρτίου), που έχει καθιερωθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας, αναδεικνύεται η ανάγκη για ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προώθηση δράσεων που προάγουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το 2022 ποσοστό 43% των ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών παγκοσμίως ήταν υπέρβαροι και το 16% από αυτούς ήταν παχύσαρκοι. Η επιδημική διάσταση της νόσου της παχυσαρκίας δεν αφορά μόνο ενήλικες αλλά πλήττει σε σημαντικό βαθμό παιδιά και εφήβους 5-19 ετών, όπου τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παρουσιάζουν δραματική αύξηση φθάνοντας το 20% το 2022 από 8% το 1990 και επηρεάζοντας και τα δυο φύλα. Επιπλέον, η συχνότητα μόνο της παχυσαρκίας στην ίδια ηλικιακή ομάδα, φαίνεται ότι έχει τετραπλασιασθεί τα τελευταία 30 χρόνια (8% το 2022 έναντι 2% το 1990).

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας εκτιμά ότι έως το 2035, σχεδόν ο μισός πληθυσμός του πλανήτη θα είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το 2022, με βάση την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), η συχνότητα των υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων ηλικίας άνω των 18 ετών άγγιξε το 54,9% με το 12% αυτών να είναι παχύσαρκοι. Αναφορικά με τον παιδικό πληθυσμό της χώρας μας, βάσει της Ετήσιας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ το 2022, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών σε συχνότητα υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών ηλικίας μικρότερης των 5 ετών, τη δεύτερη στις ηλικίες των 5-9 ετών και την πρώτη στην ομάδα παιδιών-εφήβων ηλικίας 10-19 ετών. Αντίστοιχα είναι τα ευρήματα του 6ου γύρου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Επιτήρησης της Παιδικής Παχυσαρκίας (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative COSI, 2022–2024) σύμφωνα με τα οποία, για τα παιδιά ηλικίας 7-9 ετών η Ελλάδα κατατάσσεται σε δεύτερη θέση μεταξύ των 37 χωρών που συμμετέχουν στη μελέτη, αναφορικά με τη συχνότητα υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών, με ποσοστό που αγγίζει το 37%.

Τα ανωτέρω δεδομένα, αναδεικνύουν τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πλήθους μη μεταδοτικών νοσημάτων που σχετίζονται με την παχυσαρκία και επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και την ποιότητα ζωής του ατόμου, όπως η αύξηση περιστατικών πρώιμης εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακών νοσημάτων, υπέρτασης και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Εθνικές δράσεις για την πρόληψη της παχυσαρκίας

Μπροστά σε αυτό το διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας έχει αναλάβει μια εθνική, στρατηγική δέσμευση, με την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, για την πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας μέσω προαγωγής της υγιεινής διατροφής και αύξησης της σωματικής άσκησης. Στόχος της δράσης, η οποία υλοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0-17 ετών και τις οικογένειές τους, είναι η μείωση των δεικτών παιδικής παχυσαρκίας και, ως εκ τούτου, η βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των παιδιών καθώς και η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής από την πρώτη παιδική ηλικία.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://paxisarkiakaipaidi.gov.gr/

Παράλληλα το Υπουργείο Υγείας, υλοποιεί μια οργανωμένη δράση Δημόσιας Υγείας μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», που αφορά ενήλικες ηλικίας 30 – 70 ετών, οι οποίοι έχουν ήδη εγκατεστημένη σοβαρού βαθμού παχυσαρκία ή παχυσαρκία μικρότερου βαθμού συνοδευόμενη από συννοσηρότητες και έχουν ολοκληρώσει τον προληπτικό εργαστηριακό και καρδιολογικό έλεγχο του προγράμματος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι επιλέξιμοι ασθενείς, λαμβάνουν εντελώς δωρεάν φαρμακευτική αγωγή κατά της παχυσαρκίας και ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, συστήνεται η φαρμακευτική αγωγή να συνδυασθεί απαραίτητα με διατροφική συμβουλευτική και αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://cardio.gov.gr/antimetopisi-pachysarkias/

Μικρές αλλαγές με μεγάλο όφελος για την υγεία

Η πρόληψη της παχυσαρκίας βασίζεται σε μικρές αλλά σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ενδεικτικά:

Υιοθετούμε τη μεσογειακή διατροφή με αυξημένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, δημητριακών ολικής άλεσης και ελαιόλαδου

Περιορίζουμε την κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και προιόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα και αλάτι

Πίνουμε νερό για να καλύπτουμε την επαρκή ενυδάτωσή μας

Εντάσσουμε τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητα μας. Ακόμα και το απλό καθημερινό περπάτημα μπορεί να μας βοηθήσει.

Καλλιεργούμε την ψυχική μας ευεξία μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες που ελέγχουν το άγχος

Φροντίζουμε να κοιμόμαστε επαρκώς και ποιοτικά

Η μάχη κατά της παχυσαρκίας είναι συλλογική υπόθεση. Καθένας από εμάς έχει ευθύνη να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας όπου η παχυσαρκία δεν αποτελεί στίγμα, θέτει στο επίκεντρο την πρόληψή της από τα πρώτα χρόνια της ζωής, στηρίζει και κατανοεί τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία, διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα υγείας, ενισχύει και προάγει τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Ο ΕΟΔΥ στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παχυσαρκίας και, μέσω του Τμήματος Διατροφικής Πολιτικής και Πρόληψης Παχυσαρκίας, στοχεύει στη λήψη μέτρων πρόληψης της νόσου και στη διαρκή ενημέρωση και ενδυνάμωση του πληθυσμού για την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.