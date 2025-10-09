Με το μήνυμα «Πραγματοποίησε τα όνειρά σου», περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Έλληνες και 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που ζουν με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις ενώνουν τη φωνή τους στην Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας 2025, διεκδικώντας το δικαίωμα σε μια ζωή με λιγότερο πόνο, καλύτερη πρόσβαση σε θεραπείες και περισσότερη κοινωνική κατανόηση.

Η καμπάνια της Παγκόσμιας Ημέρας Αρθρίτιδας 2025 έχει στόχο να ενισχύσει τη φωνή των ασθενών, να τους ενθαρρύνει να μοιραστούν τα όνειρά τους και να συνεργαστούν με επαγγελματίες υγείας, ερευνητές και συλλόγους, ώστε αυτά τα όνειρα να μετατραπούν σε δράση.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), συμμετέχοντας ενεργά στην Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας, υπενθυμίζει ότι η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση στις θεραπείες και η στήριξη της κοινωνίας είναι καθοριστικοί παράγοντες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν την πρώτη αιτία χρόνιου πόνου και αναπηρίας στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν με κάποια μορφή ΡΜΠ, ενώ στην Ελλάδα οι ασθενείς ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι 1 στους 5 ενήλικες πάσχει από κάποια ρευματική ή μυοσκελετική πάθηση.

Πρόκειται για περισσότερες από 200 διαφορετικές παθήσεις όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος ή η ινομυαλγία, που επηρεάζουν αρθρώσεις, οστά, μύες και συνδετικούς ιστούς. Παρά την ευρεία τους διάδοση, οι παθήσεις αυτές παραμένουν υποτιμημένες στον δημόσιο διάλογο και συχνά υποεκπροσωπούνται στις πολιτικές υγείας.

Η επίδρασή τους είναι πολυδιάστατη: σωματική, ψυχική και κοινωνική. Οι ασθενείς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με χρόνιο πόνο, κόπωση, μειωμένη κινητικότητα και περιορισμούς στις δραστηριότητες της ζωής τους. Παράλληλα, οι ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις ανήκουν στις πιο δαπανηρές μη μεταδοτικές παθήσεις, συμβάλλοντας σε απώλεια παραγωγικότητας, αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας και μακροχρόνια αναπηρία. Ωστόσο, εξακολουθούν να λαμβάνουν ανεπαρκή προσοχή και χρηματοδότηση, ειδικά σε σύγκριση με άλλες χρόνιες παθήσεις, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να βιώνουν καθυστερήσεις στη διάγνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα και έλλειψη κατανόησης από την κοινωνία.

«Όλοι έχουμε όνειρα — είτε είναι προσωπικοί στόχοι είτε η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Σε έναν κόσμο όπου η καθημερινότητα με μια χρόνια πάθηση σημαίνει συνεχή εμπόδια, τα όνειρα γίνονται πηγή δύναμης και κίνητρο. Η Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας είναι μια υπενθύμιση ότι οι άνθρωποι με ρευματικές παθήσεις αξίζουν ίσες ευκαιρίες για ποιότητα ζωής. Στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. εργαζόμαστε για να ακουστεί η φωνή των ασθενών, να διασφαλιστεί η πρόσβαση στις θεραπείες και να καλλιεργηθεί μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση. Τα όνειρα των ασθενών δεν είναι πολυτέλεια· είναι δικαίωμα που πρέπει να γίνεται πραγματικότητα» δήλωσε η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α), κα Καίτη Αντωνοπούλου.

Σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας

Η Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας είναι μια παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης που αποσκοπεί στην αύξηση της γνώσης για την ύπαρξη και τον αντίκτυπο των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων (ΡΜΠ). Θεσπίστηκε το 1996 από τον οργανισμό Arthritis and Rheumatism International (ARI) και σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δράσεων της EULAR για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της ιατρικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από τις ΡΜΠ. Η ενίσχυση της ενημέρωσης μπορεί να επηρεάσει τη δημόσια πολιτική, ενημερώνοντας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τον αντίκτυπο των ΡΜΠ στα άτομα, στις κοινότητες και στην κοινωνία. Σε ατομικό επίπεδο, βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που ζουν με ΡΜΠ –μαζί με τους φροντιστές και τα δίκτυα υποστήριξής τους– γνωρίζουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες, δομές και πόρους που μπορούν να τους στηρίξουν.