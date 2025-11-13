Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσαν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία εκδήλωση με τίτλο: «Σακχαρώδης Διαβήτης και Εργασιακό Περιβάλλον», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη.

Ακολούθησαν ομιλίες:

Η άποψη των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη: Ε. Παπαδοπούλου και Ν. Ποθητός

Η άποψη του νομικού: Επίκουρος καθηγητής Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Ιωάννης Σκανδάλης

Η άποψη των Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη: Σοφία Τσιακάλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας για τον Διαβήτη, Αλεξάνδρα Τσιγκρή, Μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη, Δρ Χρήστος Δαραμήλας, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων -Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση.

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, στην προσφώνησή του, μεταξύ άλλων, είπε:

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το νόσημα. Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις στρατηγικές βελτίωσης της υγείας και της καθημερινής ζωής των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη εντός του χώρου εργασίας, μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα θεραπείας, αλλαγές στον τρόπο ζωής και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών.

Χωρίς σωστή ρύθμιση, ο διαβήτης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβητική νεφροπάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια και περιφερική νευροπάθεια. Ειδικά τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου μεταξύ των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη, καθώς οι πάσχοντες έχουν 2-3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικού επεισοδίου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

Η ύπαρξη οργανωμένων δομών υγείας, όπως τα Ιατρεία Καρδιάς και Διαβήτη, τα οποία συνεργάζονται στενά με καρδιολόγους, ενδοκρινολόγους και παθολόγους, προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους ασθενείς με διαβήτη. Αυτές οι δομές υποστηρίζουν την δευτερογενή πρόληψη, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική θεραπεία των καρδιαγγειακών και άλλων επιπλοκών που σχετίζονται με τον διαβήτη. Με τη συμβολή εξειδικευμένων ιατρείων καρδιάς – διαβήτη, διευκολύνεται η ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση των ασθενών με διαβήτη, προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα και στήριξη. Η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική δραστηριότητα και τη φροντίδα της υγείας είναι ουσιώδης. Ένα καλά οργανωμένο εργασιακό πλαίσιο μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά τα άτομα που ζουν με τον διαβήτη. Η δυνατότητα για σωστά διαλείμματα, η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή, η ενθάρρυνση της σωματικής δραστηριότητας και η αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους αποτελούν πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί η σταθερή ρύθμιση του σακχάρου και η αποτροπή επιπλοκών.

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα ήθελα να συγχαρώ την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, καθώς έχουν αναπτύξει σημαντικό έργο και αξιόλογη επιστημονική, εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητα προς όφελος της Δημόσιας Υγείας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εκλεκτούς ομιλητές και τους εκπροσώπους φορέων που παρίστανται και συμμετέχουν για τις πολύτιμες παρεμβάσεις τους, οι οποίες ενισχύουν τον διάλογο ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στηρίζει την επιστημονική έρευνα και προάγει την ιατρική εκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, με προπτυχιακά μαθήματα και δύο επιτυχημένα μεταπτυχιακά προγράμματα «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» και «Καρδιομεταβολική Ιατρική»».

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, μεταξύ άλλων είπε:

«Ο διαβήτης αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε ηλικία πλήρους επαγγελματικής δραστηριότητας. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα, κοινωνική συμμετοχή, αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής. Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο να διασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση, κατάλληλη υποστήριξη, αποφυγή στιγματισμού και πρακτικές που επιτρέπουν στον εργαζόμενο με διαβήτη να εργάζεται με ασφάλεια και αυτονομία. Σύμφωνα με έρευνα της IDF, 3 στα 4 άτομα που ζουν με διαβήτη έχουν βιώσει άγχος, κατάθλιψη ή άλλη ψυχική συνθήκη λόγω της πάθησής τους, ενώ 4 στα 5 άτομα που ζουν με διαβήτη έχουν βιώσει επαγγελματική εξουθένωση εξαιτίας της πάθησης. Για εκατομμύρια εργαζομένους, ο διαβήτης είναι μια καθημερινή πραγματικότητα – αλλά στον χώρο εργασίας μπορεί συχνά να γίνει πηγή άγχους, στιγματισμού και φόβου. Παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση, πολλά άτομα που ζουν με διαβήτη εξακολουθούν να δίνουν αγώνα για να ισορροπήσουν ανάμεσα στην υγεία τους και στις προσδοκίες της εργασίας τους, με αποτέλεσμα να αποκρύπτουν ή να δυσκολεύονται να μιλήσουν ανοιχτά για την κατάστασή τους. Αυτή η συνεχιζόμενη δυσκολία, όχι μόνο επηρεάζει την ψυχική τους ευεξία, αλλά περιορίζει και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Επιπρόσθετα θα ήθελα να τονίσω ότι η αποτελεσματική φροντίδα του διαβήτη στη χώρα μας απαιτεί ενίσχυση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών Υγείας και άμεση στελέχωση των Διαβητολογικών Κέντρων και Ιατρείων. Σήμερα, η υποστελέχωση σε πολλά από αυτά, καθώς και οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες τοποθέτησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δυσχεραίνουν την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας προς τα άτομα που ζουν με διαβήτη. Η συνεχής επιμόρφωση των ιατρών και των ομάδων φροντίδας, η αναβάθμιση των υποδομών και η ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε η διαχείριση του διαβήτη να γίνεται με σύγχρονα, τεκμηριωμένα και ασφαλή πρότυπα, προς όφελος των ασθενών και του συστήματος υγείας συνολικά. Η σημερινή εκδήλωση είναι σημαντική γιατί φέρνει στο ίδιο τραπέζι επιστήμονες υγείας, συλλόγους ασθενών και την Πολιτεία, επιβεβαιώνοντας ότι η πρόοδος έρχεται μόνο μέσα από συνεργασία. Εύχομαι οι εισηγήσεις και ο διάλογος που θα ακολουθήσουν να οδηγήσουν σε προτάσεις εφαρμόσιμες, με πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που φροντίζουμε».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας καθηγητής Νεοκλής Γεωργόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων «Όπως το ψάρι δεν ζει χωρίς νερό, έτσι και ο άνθρωπος, σαν αγελαίο ον, δεν νοείται εκτός κοινωνίας. Όταν ο Σωκράτης ερωτάται ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός δίκαιου και ηθικού ατόμου απαντά ορίζοντας όχι το άτομο, αλλά την Πολιτεία που παρέχει τα εχέγγυα δημιουργίας δίκαιων ατόμων. Αν δεν μπορέσουμε σαν κοινωνία να δώσουμε την δυνατότητα στα άτομα με διαβήτη να εκφράσουν την δημιουργικότητα τους χωρίς εργασιακούς περιορισμούς δεν θα καταφέρουμε να συμβάλλουμε στην πραγματική εξισορρόπηση των αρνητικών επιπτώσεων του Σακχαρώδη Διαβήτη».