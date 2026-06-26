Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φαινυλκετονουρίας (PKU), που τιμάται κάθε χρόνο στις 28 Ιουνίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ατόμων με Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα «ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ» υπενθυμίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της σωστής παρακολούθησης της νόσου και της συνεχής υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους.

Η Φαινυλκετονουρία (PKU) είναι σπάνιo κληρονομικό μεταβολικό νόσημα που οφείλεται στην αδυναμία του οργανισμού να μεταβολίσει το αμινοξύ φαινυλαλανίνη που αποτελεί συστατικό των πρωτεϊνών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συσσώρευση υψηλών επιπέδων φαινυλανίνης που είναι τοξικά για το κεντρικό νευρικό σύστημα. Xωρίς έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να προκληθούν βαριές νευρολογικές και γνωστικές διαταραχές.

Σήμερα, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από Φαινυλκετονουρία. Στην Ευρώπη η γενική συχνότητα της νόσου υπολογίζεται σε περίπου 1 ανά 10.000 γεννήσεις. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών και τη διασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής. Χάρη στον νεογνικό προληπτικό έλεγχο που στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού με το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΕΠΠΕΝ), η νόσος μπορεί σήμερα να διαγνωστεί από τις πρώτες ημέρες της ζωής, επιτρέποντας την άμεση έναρξη της κατάλληλης θεραπευτικής και διατροφικής αγωγής.

Παρά τη σημαντική πρόοδο στη διάγνωση και κλινική αντιμετώπιση της Φαινυλκετονουρίας, η σωστή διαχείρισή της απαιτεί εξειδικευμένη διατροφική αγωγή, συνεχή ιατρική παρακολούθηση με πρόσβαση στις νέες θεραπευτικές δυνατότητες και υποστήριξη με ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας.

H αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ατόμων με Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα «ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ», κυρία Περσεφόνη Αυγουστίδου-Σαββοπούλου, δήλωσε: «Η Παγκόσμια Ημέρα Φαινυλκετονουρίας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για μια σπάνια νόσο που συνοδεύει τους ασθενείς σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η έγκαιρη διάγνωση μέσω του νεογνικού ελέγχου και η συστηματική παρακολούθηση, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές, έχουν αλλάξει ουσιαστικά τις προοπτικές των ατόμων με Φαινυλκετονουρία (PKU). Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις στη διαχείριση της νόσου και στην ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα. Εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τα άτομα με κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα και τις οικογένειές τους, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής υποστήριξης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.»