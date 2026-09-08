Με κεντρικό μήνυμα την «Απεριόριστη Ανάσα», ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης μετατρέπει φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης στις 8 Σεπτεμβρίου σε αφετηρία ενός μήνα δράσεων με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που αναδεικνύει διαφορετικές πλευρές της ζωής με την Κυστική Ίνωση.

Από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μέχρι την εκπαίδευση της νέας γενιάς, την έμπρακτη υποστήριξη των ασθενών και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, ο φετινός Σεπτέμβριος φέρνει την Κυστική Ίνωση στο προσκήνιο.

Με επίκεντρο τους ασθενείς, ο Σύλλογος συνεχίζει να διεκδικεί καλύτερη ποιότητα ζωής, ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα και περισσότερες δυνατότητες για κάθε ασθενή που ζει με Κυστική Ίνωση.

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης, Άννα Σπίνου:

«Πίσω από τη λέξη “ανάσα” κρύβονται πράγματα που για τους περισσότερους μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα που για εμάς τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση δεν είναι, όπως η δυνατότητα να ζεις και να σχεδιάζεις το μέλλον σου, να ονειρεύεσαι και να προχωράς με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς.

Για εμάς η Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης είναι μια ευκαιρία να κάνουμε πιο ορατές τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο και να μετατρέψουμε την ενημέρωση σε δράση.

Φέτος επιλέξαμε να απλώσουμε το μήνυμα της 8ης Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο τον μήνα, γιατί η Κυστική Ίνωση έχει πολλές διαφορετικές πλευρές και οι ανάγκες των ασθενών είναι καθημερινές. Ο αγώνας για “Απεριόριστη Ανάσα” σημαίνει για εμάς ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση στις θεραπείες, τη φροντίδα και τις μεταμοσχεύσεις πνευμόνων, περισσότερες δυνατότητες, καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα μέλλον με λιγότερους περιορισμούς για κάθε παιδί και ενήλικα με Κυστική Ίνωση. Είναι ένας αγώνας που συνεχίζουμε κάθε μέρα του χρόνου.»

8 Σεπτεμβρίου – Η Ελλάδα φωτίζεται για την Κυστική Ίνωση και την Πνευμονική Ίνωση

Δύο διαφορετικές ασθένειες. Δύο Σύλλογοι. Μία κοινή ανάσα.

8 Σεπτεμβρίου 2026 – Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης

Σεπτέμβριος – Μήνας Ευαισθητοποίησης για την Πνευμονική Ίνωση

Με αφορμή την 8η Σεπτεμβρίου και τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Πνευμονική Ίνωση, οι δύο Σύλλογοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν τις δύο νόσους και τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με αυτές, πιο ορατές στην κοινωνία, φωτίζοντας τρεις εμβληματικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.

ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η πρόσοψη της Βουλής θα φιλοξενήσει ειδικά σχεδιασμένο εικαστικό αφιερωμένο στην Κυστική Ίνωση και την Πνευμονική Ίνωση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Το εμβληματικό έργο στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα φωτιστεί συμβολικά σε μπλε-βεραμάν χρώμα, μεταφέροντας το κοινό μήνυμα των δύο Συλλόγων.

ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΓΕΦΥΡΑ «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ»

Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου θα φωτιστεί συμβολικά σε μπλε χρώμα, ενώ στις ηλεκτρονικές πινακίδες θα προβάλλεται μήνυμα ενημέρωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης και τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Πνευμονική Ίνωση, μεταφέροντας το κοινό μήνυμα των δύο Συλλόγων στους οδηγούς που τη διασχίζουν.

Το κοινό μήνυμα των δύο Συλλόγων θα ταξιδέψει σε ολόκληρη τη χώρα.

Δύο διαφορετικές νόσοι, που ανήκουν στα σπάνια νοσήματα και έχουν κοινό σημείο τους πνεύμονες και την αναπνοή. Συχνά μάλιστα συγχέονται εξαιτίας της κοινής λέξης «Ίνωση».

Η Κυστική Ίνωση είναι μια κληρονομική, πολυσυστηματική νόσος, με την οποία γεννιούνται οι ασθενείς και επηρεάζει πολλά όργανα, κυρίως τους πνεύμονες και το πάγκρεας.

Η Πνευμονική Ίνωση εμφανίζεται συνήθως στην ενήλικη ζωή και αφορά τους πνεύμονες, όπου δημιουργούνται ουλές στον πνευμονικό ιστό, δυσχεραίνοντας προοδευτικά την αναπνοή.

Διαφορετικές ως προς την αιτία και την πορεία τους, οι δύο νόσοι συναντώνται σε μια κοινή πρόκληση: την ανάσα.

Δύο δυνατές κοινότητες ασθενών! Ένας κοινός αγώνας για περισσότερη ορατότητα, καλύτερη φροντίδα και καλύτερη ζωή.

Μάθετε περισσότερα:

Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης https://www.cysticfibrosis.gr/

Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής» https://ipfgreece.gr/

Η «Απεριόριστη Ανάσα» συνεχίζεται με δωρεά 75 αναπνευστικών συσκευών σε όλη την Ελλάδα

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η METLEN υποστηρίζει το Πρόγραμμα Δωρεάς Αναπνευστικού Εξοπλισμού του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης, συμβάλλοντας στην έμπρακτη υποστήριξη των ασθενών με Κυστική Ίνωση και των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων σε όλη την Ελλάδα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης, το πρόγραμμα συνεχίζεται φέτος με τη δωρεάν διάθεση 75 αναπνευστικών συσκευών σε παιδιά και ενήλικες με Κυστική Ίνωση και μεταμοσχευμένους πνευμόνων.

Με την ευγενική υποστήριξη της METLEN φέτος 60 ατομικά σπιρόμετρα και 15 νεφελοποιητές θα διατεθούν δωρεάν στους ασθενείς, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία για την καθημερινή παρακολούθηση και φροντίδα της αναπνευστικής τους υγείας.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της σταθερής προσπάθειας του Συλλόγου να βρίσκεται δίπλα στους ασθενείς με δράσεις που μπορούν να βελτιώσουν έμπρακτα την καθημερινότητά τους.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης ευχαριστεί θερμά τη METLEN για την εμπιστοσύνη και τη σταθερή υποστήριξή της στο έργο του, που μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζουμε να προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια στους ασθενείς σε όλη την Ελλάδα.

Οι αιτήσεις για τη δωρεάν διάθεση των αναπνευστικών συσκευών σε όλη την Ελλάδα είναι ανοιχτές. Οι ασθενείς που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στη φόρμα:

https://www.cysticfibrosis.gr/draseis/ipostiriksi-asthenon/dorean-parochi-anapnefstikou-exoplismou/