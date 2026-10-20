Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης γέμισε τον φετινό Σεπτέμβριο με σημαντικές δράσεις, πρωτοβουλίες και συνεργασίες, μεταφέροντας το μήνυμα της ενημέρωσης, της αλληλεγγύης και της Απεριόριστης Ανάσας σε όλη την Ελλάδα.

Από τους συμβολικούς φωτισμούς εμβληματικών σημείων της χώρας, που πραγματοποιήθηκαν από κοινού με τον Ελληνικό Σύλλογο Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής», μέχρι τη «Μυστική Αποστολή: Κ.Ι.²» στο Φεστιβάλ Βιβλίου, την ανακοίνωση δωρεάς 75 αναπνευστικών συσκευών με την υποστήριξη της METLEN και το επιστημονικό webinar για τη διατροφή, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης συνεχίζει να συνδυάζει την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με την ουσιαστική υποστήριξη της κοινότητας των ασθενών.

Σημαντικές δράσεις με κοινό στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την καλύτερη φροντίδα και μια ζωή με Απεριόριστη Ανάσα!

Δύο Σύλλογοι, ένα κοινό μήνυμα – Η Ελλάδα φωτίστηκε για την Κυστική Ίνωση και την Πνευμονική Ίνωση

Οι δράσεις ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, όπου εμβληματικά σημεία της χώρας έστειλαν ένα κοινό μήνυμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για δύο διαφορετικές πνευμονοπάθειες που συχνά συγχέονται λόγω της ομοιότητας στην ονομασία τους.

Η Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα, οι Ομπρέλες Ζογγολόπουλου στη Θεσσαλονίκη και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου συμμετείχαν στη συμβολική δράση φωτισμών και προβολών μεταφέροντας ένα κοινό μήνυμα:

«Κυστική Ίνωση – Πνευμονική Ίνωση.

Δύο διαφορετικές ασθένειες. Δύο δυνατές κοινότητες. Μία κοινή ανάσα»

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης με τον Ελληνικό Σύλλογο Πνευμονικής Ίνωσης “Πνεύμονες Ζωής” συνδέοντας την Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης με τον Σεπτέμβριο, Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Πνευμονική Ίνωση.

Η «Μυστική Αποστολή: Κ.Ι.²» στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου!

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2026 η Κεντρική Σκηνή του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως μετατράπηκε σε ένα μεγάλο Μυστικό Αρχηγείο!

Παιδιά και οικογένειες έγιναν Μυστικοί Πράκτορες, γνώρισαν τη Χλόη και τον Κίρι, ανακάλυψαν τις Κρυφές Ικανότητές τους, τραγούδησαν, χόρεψαν και συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια γεμάτα μηνύματα ενσυναίσθησης, αποδοχής και συμπερίληψης.

Περισσότερα από 300 αντίτυπα του παιδικού βιβλίου «Μυστική Αποστολή: Κ.Ι.²» διανεμήθηκαν δωρεάν, μεταφέροντας το μήνυμα της εκστρατείας σε ακόμη περισσότερες οικογένειες.

Η «Μυστική Αποστολή: Κ.Ι.²» είναι η εκπαιδευτική εκστρατεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης που με αφετηρία τις προκλήσεις της Κυστικής Ίνωσης καλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν τις δικές τους Κρυφές Ικανότητες, τις δυνάμεις που κρύβουν μέσα τους και τα βοηθούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής. Μέσα από παιδικά βιβλία και βιωματικές δραστηριότητες, η εκστρατεία συνδέει την Κυστική Ίνωση με τις Κρυφές Ικανότητες (Κ.Ι.²), καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση, την αποδοχή και τη συμπερίληψη.

Δείτε στιγμιότυπα από τη μεγάλη γιορτή: https://www.cysticfibrosis.gr/2026/09/21/mystiki-apostoli-exetelesthi-sto-54o-festival-vivliou/

Η εκπαιδευτική εκστρατεία «Μυστική Αποστολή: Κ.Ι.²» συνεχίζεται στα σχολεία, με στόχο όλο και περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν την Κυστική Ίνωση και να πιστέψουν στις δικές τους Κρυφές Ικανότητες.

Γνωρίστε την εκπαιδευτική εκστρατεία «Μυστική Αποστολή: Κ.Ι.²»: https://secretmission.cysticfibrosis.gr/

75 αναπνευστικές συσκευές για ασθενείς με Κυστική Ίνωση & μεταμοσχευμένους σε όλη την Ελλάδα

Η Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης 2026 συνοδεύτηκε και από μια σημαντική πρωτοβουλία έμπρακτης υποστήριξης των ασθενών.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η METLEN υποστήριξε το Πρόγραμμα Δωρεάς Αναπνευστικού Εξοπλισμού του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης, δίνοντας τη δυνατότητα για τη δωρεάν διάθεση 75 αναπνευστικών συσκευών (60 ατομικών σπιρομέτρων και 15 νεφελοποιητών) σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση και μεταμοσχευμένους πνευμόνων σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα από το πρόγραμμα ενισχύουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης της αναπνευστικής λειτουργίας στο σπίτι και υποστηρίζουμε την καθημερινή θεραπευτική φροντίδα των ασθενών, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανακούφιση των οικογενειών τους.

Περισσότερα για το πρόγραμμα δωρεάς: https://www.cysticfibrosis.gr/2026/09/21/dorea-75-anapnefstikon-syskevon-se-oli-tin-ellada-me-tin-evgeniki-ypostirixi-tis-metlen/

442 συμμετέχοντες στο επιστημονικό webinar για τη Διατροφή στην Κυστική Ίνωση

Ο μήνας δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κ.Ι. ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου με το επιστημονικό webinar «Κυστική Ίνωση & Διατροφή: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εξατομικευμένη φροντίδα», που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης σε επιστημονική συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων-Διατροφολόγων. 442 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν τις επιστημονικές παρουσιάσεις για τη σύγχρονη διατροφική φροντίδα στην Κυστική Ίνωση, τις αλλαγές που φέρνουν οι νέες θεραπείες CFTR τροποποιητών και τις προοπτικές της εξατομικευμένης διατροφής. Η μεγάλη συμμετοχή ανέδειξε την ανάγκη για συνεχή, έγκυρη ενημέρωση των ασθενών, των οικογενειών τους και των επαγγελματιών υγείας.