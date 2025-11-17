Γράφει η Σταματίνα Λεοντιάδη, Παιδίατρος Νεογνολόγος, Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), ΜΗΤΕΡΑ.

Κάθε χρόνο, στις 17 Νοεμβρίου, τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας — μια ημέρα αφιερωμένη στα πιο μικρά, αλλά και πιο γενναία πλάσματα της ζωής: τα πρόωρα νεογνά. Η πρόωρη γέννηση, δηλαδή ο τοκετός πριν την 37η εβδομάδα κύησης, αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της νεογνολογίας και της σύγχρονης ιατρικής.

Περισσότερα από 15 εκατομμύρια βρέφη γεννιούνται πρόωρα κάθε χρόνο στον κόσμο. Κάθε ένα από αυτά φέρνει μαζί του μια ιστορία δύναμης, αγωνίας, πίστης και ελπίδας. Για πολλούς γονείς, η γέννηση δεν σηματοδοτεί το τέλος της διαδρομής, αλλά την αρχή ενός δύσκολου αγώνα — ενός ταξιδιού μέσα στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Το μωβ φως της ελπίδας

Το μωβ χρώμα συμβολίζει την ευαισθησία, τη δύναμη και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζουν τα πρόωρα μωρά και τις οικογένειές τους. Κάθε χρόνο, μνημεία και νοσοκομεία ανά τον κόσμο φωτίζονται μωβ, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας: ότι η πρόωρη γέννηση δεν είναι απλώς ένα ιατρικό γεγονός — είναι μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία, γεμάτη προκλήσεις, συγκίνηση και απεριόριστη δύναμη.

Οι προκλήσεις των πρώτων ημερών

Τα πρόωρα νεογνά συχνά χρειάζονται βοήθεια για να αναπνεύσουν, να διατηρήσουν θερμοκρασία, να τραφούν, να αναπτυχθούν. Η ανωριμότητα των οργάνων τους απαιτεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, τεχνολογική υποστήριξη και μια ομάδα επαγγελματιών που δουλεύει μέρα και νύχτα για να στηρίξει τη ζωή.

Η πρόοδος της νεογνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες είναι εντυπωσιακή. Οι επιστημονικές γνώσεις, τα πρωτόκολλα φροντίδας και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση έχουν αυξήσει σημαντικά την επιβίωση και βελτιώσει την ποιότητα ζωής αυτών των παιδιών. Κάθε αναπνοή, κάθε γραμμάριο βάρους, κάθε βλέμμα που ανταλλάσσεται πίσω από το γυαλί της θερμοκοιτίδας είναι μια μικρή νίκη της ζωής απέναντι στις πιθανότητες.

Οι γονείς – οι αφανείς ήρωες

Πίσω από κάθε πρόωρο μωρό υπάρχει μια οικογένεια που μαθαίνει να ζει με το άγνωστο, μετρημένη σε ώρες και αναπνοές. Η παρουσία των γονιών, το άγγιγμα, η φωνή τους, η αγάπη τους, είναι θεραπευτικά μέσα. Η φροντίδα στις ΜΕΝΝ έχει εξελιχθεί ώστε να είναι οικογενειοκεντρική, αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή των γονιών δεν είναι απλώς ευπρόσδεκτη, αλλά απαραίτητη.

Οι γονείς χρειάζονται ενημέρωση, ενθάρρυνση και ψυχολογική στήριξη, γιατί μόνο όταν νιώθουν δυνατοί μπορούν να σταθούν δυνατοί και για το παιδί τους.

Από τη ΜΕΝΝ στη ζωή

Τα πρώτα βήματα μετά την έξοδο από τη ΜΕΝΝ είναι γεμάτα χαρά, αλλά και ανησυχία. Η τακτική ιατρική και αναπτυξιακή παρακολούθηση, η φυσικοθεραπεία, η λογοθεραπεία και η ψυχολογική στήριξη είναι συχνά απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εξέλιξη.

Κάθε παιδί που γεννήθηκε πρόωρα και μεγαλώνει με χαμόγελο είναι η απόδειξη ότι η ιατρική και η αγάπη μπορούν μαζί να κάνουν θαύματα.

Ένα μήνυμα ζωής

Η Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας είναι πάνω απ’ όλα μια ημέρα ευγνωμοσύνης:

• Στους μικρούς αγωνιστές που δίνουν καθημερινά μάχη για τη ζωή.

• Στους γονείς που δεν χάνουν ποτέ την ελπίδα τους.

• Στους επαγγελματίες υγείας που, με γνώση και ψυχή, στέκονται δίπλα τους.

Ας φωτίσουμε αυτή τη μέρα με το μωβ της ευαισθησίας και της ελπίδας, γιατί κάθε πρόωρο παιδί μας θυμίζει ότι η ζωή δεν μετριέται σε εβδομάδες κύησης — αλλά σε θαύματα.