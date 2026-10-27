Η ψωρίαση δεν είναι απλώς ένα δερματικό πρόβλημα. Είναι μια χρόνια, μη μεταδοτική, φλεγμονώδης νόσος που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου που ζει μαζί της – από τη σωματική υγεία έως την ψυχολογία, την αυτοπεποίθηση και την κοινωνική καθημερινότητα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης στις 29 Οκτωβρίου, το φετινό μήνυμα της διεθνούς καμπάνιας της IFPA είναι πιο επίκαιρο από ποτέ: «Look Beyond My Skin – Κοίταξε πέρα από το δέρμα μου» , με επίκεντρο τους νέους και την ανάγκη να ακουστούν οι εμπειρίες τους πέρα από τα ορατά σημάδια.

Σύμφωνα με τη Global Psoriasis Atlas, περίπου 250.000 άνθρωποι ζουν στην Ελλάδα με ψωρίαση, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1,5–2% του πληθυσμού. Άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 223.000 έως 200.000 ασθενείς, με το 2,5% του πληθυσμού να κάνει λόγο για περίπου 223.000 ανθρώπους. Από αυτούς, τα δύο τρίτα εμφανίζουν ήπια συμπτωματολογία και το ένα τρίτο μέτρια έως σοβαρή νόσο. Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα είναι ότι 20.000 έως 30.000 ασθενείς δεν λαμβάνουν καμία θεραπεία ή υποθεραπεύονται.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι εξίσου σημαντική. Η τρίτη έκδοση του Global Psoriasis Atlas (2025) εκτιμά ότι 43 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν διαγνωστεί από γιατρό, ενώ ο αριθμός φτάνει τα 102 εκατομμύρια όταν συνυπολογιστούν οι αυτοαναφερόμενες περιπτώσεις. Η επικράτηση ποικίλλει σημαντικά ανά περιοχή: από 0,09% στην Αφρική έως περισσότερο από 11% στη βόρεια Ευρώπη, ενώ στη δυτική Ευρώπη κυμαίνεται στο 2–3% . Στην Ελλάδα, η συχνότητα εμφάνισης είναι περίπου 30,3 ανά 100.000 άτομα ετησίως.

Η αθέατη πλευρά: Στίγμα, ψυχική υγεία και νέοι

Ένα από τα πιο κρίσιμα μηνύματα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας είναι ότι σχεδόν ένας στους τρεις ενήλικες με ψωρίαση εμφάνισε τη νόσο πριν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η ψωρίαση μπορεί να είναι παρούσα όταν ένας νέος διαμορφώνει την αυτοεικόνα του, δημιουργεί φιλίες και προσωπικές σχέσεις ή κάνει τα πρώτα του βήματα στις σπουδές και την εργασία.

Η επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα αυτής της διάστασης. Μια μελέτη του 2026 στο British Journal of Health Psychology με 195 νέους ενήλικες (μέση ηλικία 28 ετών, 55% με ψωρίαση) έδειξε ότι το εσωτερικευμένο στίγμα λειτουργεί ως κεντρικός μηχανισμός που συνδέει το κοινωνικό στίγμα με την επιδείνωση της ψυχικής υγείας, της σωματικής υγείας, της ποιότητας ζωής και των διαπροσωπικών σχέσεων. Με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο τα βλέμματα των άλλων· είναι ο τρόπος που ο ίδιος ο ασθενής αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του.

Μια ποιοτική μελέτη του 2025 στο Journal of Health Psychology με νέες γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέδειξε τέσσερα βασικά θέματα: αμηχανία για τα συμπτώματα εμφάνισης, μη ρεαλιστικά πρότυπα γυναικείας ομορφιάς, αλλαγή εμφάνισης που πλήττει την προσωπική ταυτότητα και έλλειψη υποστήριξης. Μια συμμετέχουσα ανέφερε ότι ένα αγόρι της είπε πως «έμοιαζε με θύμα πυρκαγιάς». Τα ευρήματα αυτά οδηγούν τους ερευνητές να ζητούν μια βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση στη θεραπεία των δερματικών παθήσεων, που θα θέτει στο επίκεντρο και την ψυχολογική και κοινωνική ευεξία, όχι μόνο τη σωματική υγεία.

Η IFPA επισημαίνει ότι πολλοί νέοι με ψωρίαση δεν αισθάνονται άνετα να μιλήσουν ανοιχτά για τη νόσο τους, ενώ συχνά αναφέρουν ότι χρειάζονται περισσότερη κατανόηση και ενσυναίσθηση από το περιβάλλον τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Tarlan Oskooei, πρόεδρος της σουηδικής οργάνωσης «Young with Psoriasis», «η ντροπή, το άγχος και οι ψυχικές προκλήσεις, σε συνδυασμό με τον εκφοβισμό, τα σχόλια και τα βλέμματα, είναι καθημερινή πραγματικότητα για πολλούς νέους με ψωρίαση. Ως αποτέλεσμα, πολλοί αποφεύγουν κοινωνικές καταστάσεις και ζουν σε απομόνωση και μοναξιά».

Το «φαινόμενο ντόμινο»: Πέρα από το δέρμα

Η ψωρίαση δεν σταματά στο δέρμα. Είναι μια συστηματική φλεγμονώδης πάθηση που σχετίζεται με σοβαρές συννοσηρότητες: καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, ψωριασική αρθρίτιδα, κατάθλιψη και άγχος. Η έγκαιρη διάγνωση και η ολιστική αντιμετώπιση είναι απαραίτητες, καθώς οι συννοσηρότητες δημιουργούν ένα «ντόμινο» επιπτώσεων που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής του ασθενούς.

Το ΚΑΛΥΨΩ: Ένα καταφύγιο για όσους νιώθουν αόρατοι

Το Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ» , που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2004, αποτελεί τον βασικό πυλώνα στήριξης των ασθενών στη χώρα. Παρέχει ενημέρωση για την ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα, προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη και εργάζεται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Τα στοιχεία του Σωματείου για το 2026 είναι ενδεικτικά της αυξανόμενης ανάγκης: σε μόλις έξι μήνες, οι συμμετοχές στις ομαδικές και κοινωνικές δράσεις έφτασαν τις 324 – έναντι 363 σε ολόκληρο το 2025, δηλαδή ποσοστό 89% της περσινής συνολικής συμμετοχής. Παράλληλα, 48 άνθρωποι έλαβαν ατομική ψυχολογική υποστήριξη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 73 σε ολόκληρο το 2025 – ρυθμός αύξησης που ξεπερνά το 30% σε ετήσια βάση. Συνολικά, σε 18 μήνες λειτουργίας του προγράμματος (Ιανουάριος 2025 – Ιούνιος 2026), πραγματοποιήθηκαν 474 ατομικές συνεδρίες και 44 ομαδικές συναντήσεις, με τις συνολικές συμμετοχές να ξεπερνούν τις 1.150.

Η Λέσχη Φιλίας ΚΑΛΥΨΩ κατέγραψε 98 συμμετοχές στο πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 84 σε ολόκληρο το 2025, ξεπερνώντας ήδη τις περσινές επιδόσεις. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ότι η ψωρίαση δεν περιορίζεται στις σωματικές εκφάνσεις της· το κοινωνικό στίγμα, η αμηχανία και η ψυχική επιβάρυνση επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα των ασθενών, και ολοένα περισσότεροι αναζητούν ενεργά στήριξη για αυτή τη λιγότερο ορατή – αλλά εξίσου σημαντική – διάσταση της νόσου.

Ο Κώστας Λούμος, Πρόεδρος του Σωματείου, τονίζει: «Η ψωριασική νόσος δεν σταματά στο δέρμα. Οι συννοσηρότητες δημιουργούν ένα “ντόμινο” επιπτώσεων που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής του ασθενούς. Είναι απαραίτητο το υγειονομικό σύστημα να αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της νόσου και να προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα, μέσα από τη συνεργασία δερματολόγων, ρευματολόγων, ψυχολόγων και άλλων επαγγελματιών υγείας».

Οι θεραπείες εξελίσσονται – αλλά η πρόσβαση παραμένει ζητούμενο

Τα τελευταία χρόνια, η θεραπευτική φαρέτρα κατά της ψωρίασης έχει διευρυνθεί σημαντικά. Οι βιολογικοί παράγοντες που στοχεύουν την IL-17 και την IL-23 έχουν μεταμορφώσει τη διαχείριση της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης, προσφέροντας μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου με πολύ καλό προφίλ ασφάλειας. Το 2026 εγκρίθηκε η ικοτροκίνρα (Icotyde) , ο πρώτος από του στόματος αναστολέας του υποδοχέα IL-23, για μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας ακόμη και σε παιδιά από 12 ετών, γεγονός που χαρακτηρίστηκε «game changer» τόσο θεραπευτικά όσο και ρυθμιστικά. Παράλληλα, η ρισ ανκ ιζουμάμπη (Skyrizi) έδειξε ισχυρά δεδομένα για δύσκολες περιοχές όπως το τριχωτό της κεφαλής και τα γεννητικά όργανα, ενώ η γκουσελκουμάμπη (Tremfya) έλαβε ενημέρωση της ένδειξής της για την αναστολή της ραδιολογικής εξέλιξης στην ψωριασική αρθρίτιδα. Η βιμεκίζουμπη αναδεικνύεται ως ισχυρή επιλογή για την ψωριασική αρθρίτιδα, με ανώτερη απόδοση έναντι της ρισ ανκ ιζουμάμπης στον ταχύ έλεγχο της νόσου των αρθρώσεων.

Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες παραμένει άνιση. Το 20.000–30.000 Έλληνες ασθενείς που δεν λαμβάνουν καμία θεραπεία ή υποθεραπεύονται αποτελούν μια σιωπηλή υπενθύμιση ότι η καινοτομία δεν φτάνει σε όλους.

Το μήνυμα της φετινής χρονιάς

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης 2026 δεν είναι απλώς μια ευκαιρία ενημέρωσης. Είναι ένα κάλεσμα δράσης. Όπως αναφέρει το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ, το φετινό μήνυμα είναι μια πρόσκληση «να ακούσουμε τους νέους χωρίς προκαταλήψεις και να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες τους. Να μπορούν να συμμετέχουν στις σπουδές, στην εργασία, στις σχέσεις και στην κοινωνική ζωή χωρίς να αισθάνονται ότι η εμφάνιση του δέρματός τους καθορίζει τη θέση τους». Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Πρόεδρος του Σωματείου, «Κοίταξε πέρα από το δέρμα. Δες τον άνθρωπο» .

Η ψωρίαση μπορεί να είναι ορατή στο δέρμα, αλλά η ανάγκη για κατανόηση, στήριξη και συμπερίληψη παραμένει συχνά αθέατη. Και αυτή η αθέατη πλευρά είναι που αξίζει – περισσότερο από ποτέ – να φωτιστεί.