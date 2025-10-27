Η ψωρίαση δεν είναι απλώς ένα δερματικό πρόβλημα, είναι μια συστηματική, φλεγμονώδης πάθηση που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής του ασθενούς – από τη σωματική υγεία έως την ψυχολογία και την κοινωνική του καθημερινότητα.

Με το φετινό μήνυμα «Ψωριασική Νόσος και Συννοσηρότητες – Κατανοώντας το Φαινόμενο Ντόμινο», η Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης (29 Οκτωβρίου) υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση της νόσου δεν πρέπει να είναι αποσπασματική, αλλά ολιστική και πολυεπιστημονική, με στόχο όχι μόνο την ανακούφιση των δερματικών συμπτωμάτων, αλλά και τη συνολική υγεία και ευεξία του ασθενούς.

Σύμφωνα με τη Global Psoriasis Atlas, περίπου 250.000 άνθρωποι ζουν στην Ελλάδα με ψωρίαση – δηλαδή 1,5% –2% του πληθυσμού. Πολλοί από αυτούς δεν επιτυγχάνουν πλήρη δερματική κάθαρση, παρά τη συστηματική θεραπεία, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν σοβαρές συννοσηρότητες όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, ψωριασική αρθρίτιδα, κατάθλιψη και άγχος.

«Η ψωριασική νόσος δεν σταματά στο δέρμα. Οι συννοσηρότητες δημιουργούν ένα “ντόμινο” επιπτώσεων που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής του ασθενούς. Είναι απαραίτητο το υγειονομικό σύστημα να αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της νόσου και να προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα, μέσα από συνεργασία δερματολόγων, ρευματολόγων, ψυχολόγων και άλλων επαγγελματιών υγείας. Ως Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες, ενημέρωση του κοινού και στήριξη των ανθρώπων που ζουν με ψωρίαση, ώστε κανείς να μη νιώθει μόνος απέναντι στη νόσο», δηλώνει ο κ. Κώστας Λούμος, Πρόεδρος του σωματείου.

Η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική, όμως συχνά παρεξηγείται, δημιουργώντας ψυχοκοινωνικό βάρος στους ασθενείς. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες και η ψυχολογική υποστήριξη είναι απαραίτητες για τη συνολική ευεξία του ασθενούς.

«Ο εορτασμός της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ψωρίασης, που φέτος πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των Φαρμασέρβ – Lilly & Alpha Public Relations, είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε ότι πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος που χρειάζεται κατανόηση, σεβασμό και υποστήριξη. Η ενημέρωση, σώζει ζωές, ας σπάσουμε το φαινόμενο «ντόμινο» των επιπτώσεων με γνώση, έγκαιρη φροντίδα και ενσυναίσθηση» κατέληξε ο κος Λούμος.