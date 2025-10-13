Γράφει ο Σταύρος Καλλιάφας, Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής Α’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Κάθε χρόνο, στις 13 Οκτωβρίου, τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στην ενημέρωση του κοινού γύρω από μία από τις πιο ύπουλες και συχνές αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως: τη φλεβική και αρτηριακή θρόμβωση.

Αν και η λέξη “θρόμβωση” μπορεί να μη μας λέει πολλά στην καθημερινότητα, οι επιπτώσεις της είναι βαθιές. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η θρομβοεμβολική νόσος σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους κάθε χρόνο απ’ ό,τι το AIDS, ο καρκίνος του μαστού και τα τροχαία ατυχήματα μαζί. Κι όμως, πολλές φορές μένει αδιάγνωστη ή παραμελημένη, μέχρι να είναι αργά.

Τι είναι η θρόμβωση;

Η θρόμβωση είναι ο σχηματισμός ενός θρόμβου, δηλαδή μιας μάζας από πηγμένο αίμα, μέσα σε κάποιο αγγείο. Αυτός ο θρόμβος μπορεί να εμποδίσει την ομαλή ροή του αίματος. Όταν αυτό συμβεί σε φλέβα, μιλάμε για φλεβική θρόμβωση. Όταν συμβεί σε αρτηρία, όπως στην καρδιά ή τον εγκέφαλο, μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα ή εγκεφαλικό.

Η πιο συχνή μορφή είναι η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT), που συνήθως εμφανίζεται στα κάτω άκρα. Το πιο επικίνδυνο σενάριο είναι όταν ένα τμήμα του θρόμβου αποσπαστεί και μετακινηθεί στους πνεύμονες, προκαλώντας πνευμονική εμβολή, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Ο καθένας μπορεί να εμφανίσει θρόμβωση, αλλά υπάρχουν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο:

• Παρατεταμένη ακινησία, όπως σε πολύωρα ταξίδια ή παραμονή στο κρεβάτι μετά από χειρουργείο ή ασθένεια

• Εγχειρήσεις, ιδίως ορθοπεδικές

• Καρκίνος και χημειοθεραπεία

• Ορμονικά σκευάσματα, όπως τα αντισυλληπτικά

• Εγκυμοσύνη και λοχεία

• Παχυσαρκία

• Κληρονομική προδιάθεση για υπερπηκτικότητα του αίματος

• Κάπνισμα

• Ηλικία, κυρίως άνω των 60 ετών

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Η θρόμβωση συχνά δεν δίνει προειδοποιητικά σημάδια, ειδικά στα αρχικά στάδια. Παρόλα αυτά, καλό είναι να έχουμε το νου μας για:

• Πόνο, πρήξιμο ή ερυθρότητα στο ένα πόδι (DVT)

• Αιφνίδια δύσπνοια, ταχυκαρδία ή πόνο στο στήθος (πνευμονική εμβολή)

• Αδυναμία ή παράλυση σε ένα άκρο, δυσκολία στην ομιλία ή ζάλη (θρόμβωση εγκεφάλου)

Αν παρουσιαστούν τέτοια συμπτώματα, χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό του ασθενούς, τη σωματική εξέταση και κάποιες ειδικές εξετάσεις, όπως υπερηχογράφημα φλεβών (triplex), αιματολογικές εξετάσεις (π.χ. D-dimers) και αξονική τομογραφία για την πνευμονική εμβολή.

Υπάρχει πρόληψη;

Ναι, και μάλιστα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Η πρόληψη της θρόμβωσης είναι πολύ πιο εύκολη από τη θεραπεία της. Σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο, όπως νοσηλευόμενοι ασθενείς ή άτομα που υποβάλλονται σε επεμβάσεις, χρησιμοποιούνται ειδικά μέτρα:

• Αντιπηκτικά φάρμακα

• Ελαστικές κάλτσες συμπίεσης

• Κινητοποίηση το συντομότερο δυνατό μετά από επεμβάσεις ή κατάκλιση

Για το γενικό πληθυσμό, η πρόληψη περιλαμβάνει:

• Κίνηση! Αποφεύγουμε την καθιστική ζωή. Σηκωνόμαστε συχνά, περπατάμε, κάνουμε μικρές ασκήσεις, ειδικά σε ταξίδια.

• Υγιεινή διατροφή και άσκηση

• Διακοπή καπνίσματος

• Έλεγχος βάρους

• Συζήτηση με τον γιατρό πριν από λήψη ορμονικών θεραπειών

Γιατί έχει σημασία αυτή η ημέρα;

Η Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης δεν είναι απλώς μια τυπική “υγειονομική” επέτειος. Είναι μια υπενθύμιση ότι μπορούμε να σώσουμε ζωές — τη δική μας ή των ανθρώπων γύρω μας — με σωστή ενημέρωση και απλές κινήσεις πρόληψης.

Κάθε γιατρός έχει δει περιπτώσεις ανθρώπων που «δεν είχαν τίποτα» και ξαφνικά εμφάνισαν πνευμονική εμβολή ή έμφραγμα. Όμως η επιστήμη έχει προχωρήσει και μας δίνει τα εργαλεία να προλάβουμε.

Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Και κάθε βήμα μετράει. Μην αγνοείτε τα σημάδια του σώματός σας. Μιλήστε με τον γιατρό σας αν έχετε παράγοντες κινδύνου ή ερωτήσεις. Η θρόμβωση μπορεί να νικηθεί.