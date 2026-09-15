Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Επισκέπτη Υγείας, στις 17 Σεπτεμβρίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ. – Ν.Π.Δ.Δ.) αναδεικνύει φέτος τη σημασία της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Επισκέπτης Υγείας στην προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Η υγεία στην εργασία δεν περιορίζεται στην πρόληψη των ατυχημάτων και στην αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων. Οι σύγχρονες συνθήκες εργασίας φέρνουν στο προσκήνιο ένα πολύ ευρύτερο φάσμα ζητημάτων που επηρεάζουν καθημερινά την υγεία και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων: χρόνια νοσήματα, ψυχική υγεία, ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, επαγγελματική εξουθένωση, πρόληψη μεταδοτικών νοσημάτων, εμβολιασμό και ετοιμότητα για επείγουσες καταστάσεις.

Καθώς ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής του ενήλικου πληθυσμού εξελίσσεται μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, ο χώρος εργασίας αποτελεί παράλληλα ένα σημαντικό πεδίο δημόσιας υγείας. Εκεί μπορούν να αναπτυχθούν οργανωμένες παρεμβάσεις πρόληψης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, να αναγνωριστούν έγκαιρα ανάγκες και παράγοντες κινδύνου και να ενισχυθεί η δυνατότητα των εργαζομένων να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την υγεία τους.

Σε αυτή τη σύγχρονη προσέγγιση, ο Επισκέπτης Υγείας, ως επαγγελματίας Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά μέσα από δράσεις αγωγής και προαγωγής της υγείας, ενημέρωσης και συμβουλευτικής, πρόληψης, ενίσχυσης της υγειονομικής παιδείας και ανάπτυξης παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.

Η πρόληψη στον εργασιακό χώρο δεν αφορά, επομένως, μόνο την αποφυγή μιας πιθανής βλάβης. Αφορά και τη δημιουργία των συνθηκών που επιτρέπουν στον εργαζόμενο να παραμένει υγιής, ενημερωμένος και ενεργός στη φροντίδα της υγείας του, σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

Παράλληλα, η αποτελεσματική προστασία της υγείας των εργαζομένων προϋποθέτει τη συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων και επαγγελματιών, με σαφείς και συμπληρωματικούς ρόλους. Σε αυτό το διεπιστημονικό πλαίσιο, ο Επισκέπτης Υγείας μπορεί να ενισχύσει ιδιαίτερα τη διάσταση της πρόληψης, της εκπαίδευσης και της προαγωγής της υγείας.

Με αφορμή τη φετινή Πανελλήνια Ημέρα, ο Π.Σ.Ε.Υ. επισημαίνει την ανάγκη ο χώρος εργασίας να αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως ένα περιβάλλον στο οποίο πρέπει να περιορίζονται οι κίνδυνοι, αλλά και ως ένα πεδίο όπου μπορούν να αναπτυχθούν συστηματικές δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Η επένδυση στην υγεία των εργαζομένων συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής, τη δυνατότητα των ανθρώπων να παραμένουν ενεργοί και λειτουργικοί και, ευρύτερα, με τη δημιουργία υγιέστερων κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο των δράσεων για την Πανελλήνια Ημέρα Επισκέπτη Υγείας 2026, ο Π.Σ.Ε.Υ. διοργανώνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 15:00, στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», Ακαδημίας 50, Αθήνα 10679, ημερίδα με θέμα «Επισκέπτης Υγείας & Υγιεινή της Εργασίας: Ευρωπαϊκά Πρότυπα – Ελληνική Πραγματικότητα», με τη συμμετοχή εκπροσώπων θεσμικών και επιστημονικών φορέων και επαγγελματιών από τον χώρο της υγείας και της εργασίας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγεία (ΝΠΔΔ) και ο επαγγελματίας Επισκέπτης Υγείας είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας μ’ ένα αδιάλειπτο και συνεχόμενο έργο. Ιδρύθηκε το 1985 και σήμερα έχει περισσότερα από 2.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα που εργάζονται σε δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας αλλά και στους ΟΤΑ Α & Β βαθμού. Website: www.psey.gr