Περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια πολίτες, σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων, έχουν διενεργήσει έως σήμερα τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του Εθνικού Προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», ενώ σχεδόν 178.000 έχουν εντοπίσει έγκαιρα κάποιο εύρημα που σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στο Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσία και της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας, Χριστίνας – Μαρίας Κράββαρη, αναφέρθηκαν αναλυτικά στην πορεία των νέων προγραμμάτων πρόληψης για την παχυσαρκία ενηλίκων και τη νεφρική δυσλειτουργία, τα οποία ενισχύουν σημαντικά τη στρατηγική της χώρας στον τομέα της πρόληψης.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων, το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική παρακολούθηση, διατροφική συμβουλευτική και πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ήδη περισσότεροι από 6.500 πολίτες έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν ολοκληρωμένη φροντίδα μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη του προγράμματος. Οι δικαιούχοι συνολικά ανέρχονται σε 36.360 άτομα, εκ των οποίων οι 13.832 είναι ηλικίας 30 έως 49 ετών και οι 22.528 ηλικίας 50 έως 70 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα υψηλό καταγράφεται το ποσοστό ωφελούμενων του προγράμματος με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 50, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 3.500 άτομα, ποσοστό 10% των δικαιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές, υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι αδυνατούν να μετακινηθούν λόγω της σοβαρής κλινικής επιβάρυνσης που έχουν εξαιτίας της παχυσαρκίας. Έτσι, επιστρατεύονται οι Κινητές Ομάδες Υγείας, οι οποίες επισκέπτονται κατ’ οίκον τους ασθενείς με τη συμμετοχή ενδοκρινολόγου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι σχετικές εξετάσεις, να ενταχθεί ο ασθενής στο θεραπευτικό πρόγραμμα και να ξεκινήσει τη φαρμακευτική αγωγή συνδυαστικά με τη διατροφική συμβουλευτική. Στις περιπτώσεις που υποδεικνύεται από τον ιατρό, οι ασθενείς λαμβάνουν και δωρεάν φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον, προκειμένου να αποκατασταθεί η κινητικότητα τους και να μπορέσουν σταδιακά να ασκηθούν, μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας.

Μέχρι σήμερα, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Παχυσαρκίας Ενηλίκων συμμετέχουν περισσότερες από 500 δημόσιες δομές υγείας (Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας) σε όλη τη χώρα, όπου μπορούν να αποτανθούν οι δικαιούχοι, ενώ καθημερινά προστίθενται νέες. Επιπλέον, αυξανόμενος παρουσιάζεται και ο αριθμός των φαρμακείων τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ξεπερνούν τα 6.300 σε όλη τη χώρα.

Αναφορικά με το νέο πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας, όπως αναφέρθηκε, έχουν εκδοθεί και ολοκληρωθεί η αποστολή περίπου 1.590.000 παραπεμπτικών προς τους δικαιούχους για προληπτικές εξετάσεις και έλεγχο, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν επιπλέον 250.000 νέα παραπεμπτικά για νέους δικαιούχους, λόγω της ένταξης πολιτών που συμπλήρωσαν το 30ό έτος της ηλικίας τους. Το πρόγραμμα στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση της χρόνιας νεφρικής νόσου, πριν την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα δύο νέα προγράμματα, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων και την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας, υλοποιούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας – ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU. Στοχεύουν στην έγκαιρη πρόληψη σημαντικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Eίμαστε σήμερα εδώ για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» που έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Έχει σώσει ήδη χιλιάδες ζωές και έχει αντιμετωπίσει όλες τις αρνητικές αιτιάσεις της αντιπολίτευσης με τρόπο αποστομωτικό. Έχει προτιμηθεί από εκατομμύρια συμπολίτες μας και με πρωτοβουλίες της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού, την οποία και συγχαίρω και ευχαριστώ, διευρύνει τη δράση του και με το πρόγραμμα της παχυσαρκίας, το οποίο ξέρετε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι για αρκετό κόσμο, αλλά και με το πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία. Το Υπουργείο Υγείας την περίοδο αυτή διάγει μία κοσμογονία. Έχουμε μία τελείως διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όλη η φιλοσοφία είναι, πως αντί να περιμένουμε ο κόσμος να έρθει στο νοσοκομείο, σπεύδουμε εμείς να του αλλάξουμε τη ζωή. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη όλου του προγράμματος. Να αφήσουμε ένα αποτύπωμα πραγματικό στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε γύρω μας, στον περίγυρό μας, ανθρώπους που έσωσαν τη ζωή τους χάρη σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα, αποδεικνύοντας στην πράξη την αλλαγή στην κουλτούρα μας».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε: «Με το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα υγείας στη χώρα μας, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό της νόσου. Ήδη, τα αποτελέσματα είναι απτά και μετρήσιμα. Με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων, που για πρώτη φορά φθάνει και σε ανθρώπους με σοβαρά κινητικά προβλήματα, ακόμη και κατ’ οίκον, συνδυάζουμε την ιατρική παρακολούθηση, τη φαρμακευτική αγωγή, τη διατροφική συμβουλευτική και την άσκηση, χωρίς απολύτως καμία οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους. Παράλληλα, επεκτείνουμε τα προγράμματα στην πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας, παρεμβαίνοντας έγκαιρα σε πολίτες υψηλού κινδύνου και ενισχύουμε ταυτόχρονα τις δράσεις για την παιδική παχυσαρκία, με αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα. Στόχος μας είναι μια Ελλάδα που δεν περιμένει να αρρωστήσει για να φροντίσει την υγεία της. Θέλουμε η χώρα μας να πρωταγωνιστεί στους δείκτες υγείας και όχι στα ποσοστά παχυσαρκίας, με πολιτικές που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο και εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση και βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους».