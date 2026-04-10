Γράφει ο Μανώλης Συμβουλάκης, Γαστρεντερολόγος και Δ/ντής Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center.

Το Πάσχα αποτελεί μια περίοδο γιορτής, άρρηκτα συνδεδεμένη με παραδοσιακά, πλούσια γεύματα και κοινωνικές στιγμές γύρω από το τραπέζι. Ωστόσο, οι διατροφικές επιλογές αυτών των ημερών συχνά επιβαρύνουν το πεπτικό σύστημα, οδηγώντας σε ενοχλήσεις όπως καούρα, δυσπεψία και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Δεν είναι τυχαίο ότι τις ημέρες αυτές πολλοί στρέφονται σε σκευάσματα που δρουν τοπικά στο στομάχι, όπως τα αλγινικά (π.χ. Gaviscon Double Action), τα οποία δημιουργούν ένα προστατευτικό φράγμα, περιορίζουν την παλινδρόμηση και συμβάλλουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Η επιβάρυνση δεν σχετίζεται μόνο με το είδος των τροφών, αλλά και με τον τρόπο κατανάλωσης. Μετά από μια περίοδο πιο ελαφριάς διατροφής – είτε λόγω νηστείας είτε λόγω καθημερινότητας – η απότομη κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων λιπαρών και βαριών τροφών δημιουργεί ένα «σοκ» για το στομάχι.

Πριν το Πάσχα: Η σημασία της προετοιμασίας

Οι ημέρες πριν από το Πάσχα είναι καθοριστικές για την προετοιμασία του οργανισμού. Η διατήρηση ενός ισορροπημένου διατροφικού προγράμματος, με μικρά και συχνά γεύματα και περιορισμό λιπαρών, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της επιβάρυνσης. Σε άτομα που εμφανίζουν συχνά καούρα ή δυσπεψία, η έγκαιρη και σωστή διαχείριση των συμπτωμάτων μπορεί να αποτρέψει την επιδείνωση κατά τη διάρκεια των εορτών.

Η μέτρια κατανάλωση καφέ και αλκοόλ, καθώς και η αποφυγή πολύ όξινων ή πικάντικων τροφών, συμβάλλουν επίσης στη μείωση της πιθανότητας ερεθισμού του στομάχου.

Το πασχαλινό τραπέζι: Απόλαυση με μέτρο

Την ημέρα του Πάσχα, το ζητούμενο δεν είναι η αποχή, αλλά η ισορροπία. Τρόφιμα όπως το αρνί και τα πλούσια συνοδευτικά είναι ιδιαίτερα υψηλά σε λιπαρά και απαιτούν περισσότερο χρόνο για να χωνευτούν, ενώ η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με αλκοόλ, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης καούρας και δυσπεψίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, συχνά απαιτείται και στοχευμένη υποστήριξη. Σκευάσματα όπως το Gaviscon Double Action μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση, καθώς δρουν μηχανικά δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που εμποδίζει την άνοδο των γαστρικών υγρών προς τον οισοφάγο. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στην ταχεία μείωση των συμπτωμάτων, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως το Πάσχα, όπου οι διατροφικές υπερβολές είναι συχνές.

Τα αλγινικά, στα οποία ανήκει και το Gaviscon Double Action, δρουν τοπικά στο στομάχι, σχηματίζοντας ένα προστατευτικό φράγμα στην επιφάνεια του γαστρικού περιεχομένου, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξουδετέρωση της περίσσειας οξέος. Η δράση τους είναι ταχεία, με αποτέλεσμα που γίνεται αισθητό μέσα σε λίγα λεπτά από τη λήψη, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά με άλλες θεραπευτικές αγωγές.

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, συνιστάται η λήψη τους κοντά στο τέλος του γεύματος ή εντός σύντομου χρονικού διαστήματος μετά από αυτό, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ειδικούς πληθυσμούς, όπως ηλικιωμένοι και έγκυες, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες χρήσης.

Απλές πρακτικές μπορούν να κάνουν τη διαφορά:

Μικρές ποσότητες από διαφορετικά φαγητά

Αργός ρυθμός κατανάλωσης

Αποφυγή κατάκλισης αμέσως μετά το φαγητό

Μέτρο στην κατανάλωση αλκοόλ

Μετά το Πάσχα: Επιστροφή στην ισορροπία

Οι ημέρες που ακολουθούν είναι εξίσου σημαντικές, καθώς το πεπτικό σύστημα χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει. Η σταδιακή επιστροφή σε μια πιο ελαφριά διατροφή βοηθά ουσιαστικά στην αποκατάσταση της ισορροπίας.

Η έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε:

Λαχανικά και φρούτα χαμηλής οξύτητας

Άπαχες πρωτεΐνες

Επαρκή ενυδάτωση

Περιορισμό λιπαρών και επεξεργασμένων τροφών

Η αποφυγή επανάληψης βαριών γευμάτων για μερικές ημέρες επιτρέπει στο στομάχι να «ηρεμήσει» και μειώνει τη διάρκεια των συμπτωμάτων. Εάν, ωστόσο, τα συμπτώματα επιμένουν, η χρήση του Gaviscon Double Action μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική ανακούφιση.

Το Πάσχα δεν χρειάζεται να συνδυάζεται με δυσάρεστες ενοχλήσεις. Με σωστή προετοιμασία, ισορροπημένες επιλογές και έγκαιρη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, μπορούμε να απολαύσουμε τις γιορτές χωρίς να επιβαρύνουμε το στομάχι μας.