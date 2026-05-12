Γράφει ο Γεώργιος Πετσίνης, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Κέντρου Μυοσκελετικών Κακώσεων και Υγείας της αθλούμενης γυναίκας ΥΓΕΙΑ.

Μικρό, αλλά θαυματουργό, το γόνατο χρειάζεται προστασία για να μας βοηθήσει να μην… «γονατίσουμε».

Είναι όσο σχεδόν μια γροθιά, αλλά μπορεί να σηκώσει μέχρι και τέσσερις φορές το βάρος του σώματος. Η άρθρωση του γόνατος, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μας επιτρέπει να στεκόμαστε, να περπατάμε, να τρέχουμε, να ανεβαίνουμε σκάλες, να κάνουμε στροφικές και πλάγιες κινήσεις. Από την άλλη, πρόκειται για μια εξαιρετικά ευαίσθητη άρθρωση, την οποία δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη.

Τα (συχνότερα) προβλήματα

Οστεοαρθρίτιδα

Πρόκειται για την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, δηλαδή του ιστού που καλύπτει τις επιφάνειες, που γίνεται η κίνηση του γόνατος και αμβλύνει τις τριβές. Συναντάται συχνότερα σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Τα συμπτώματα: Ήπιοι έως έντονοι χρόνιοι πόνοι (ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου) στο ένα ή και στα δυο γόνατα. Εξάρσεις πόνου παρουσιάζονται μετά από έντονη καταπόνηση στα γόνατα ή με τις αλλαγές του καιρού. Σε προχωρημένα στάδια, οι πόνοι εντείνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου, υπάρχει μείωση του εύρους κίνησης, ενώ επίσης μπορεί να παρατηρηθεί και παραμόρφωση του άξονα του ποδιού.

Η αντιμετώπιση: Σε πρώιμα στάδια, συστήνεται η λήψη φαρμακευτικής αγωγής (αντιφλεγμονώδη) και φυσικοθεραπείας, ενώ μπορεί να γίνει και έγχυση (ενέσεις) δραστικών ουσιών στην άρθρωση του γόνατος. Σε προχωρημένα, όμως, στάδια απαιτείται χειρουργική επέμβαση για τη λύση του προβλήματος.

Ρήξη μηνίσκου

Ένα κομμάτι του μηνίσκου σπάει.

Τα συμπτώματα: Πόνος στο ένα γόνατο, κυρίως όταν κάνουμε κάμψη ή έκταση (π.χ. βαθύ κάθισμα, ανεβοκατέβασμα σκάλας, γονάτισμα), αδυναμία του ατόμου να τεντώσει πλήρως το γόνατο και σε ορισμένες περιπτώσεις πλήρες μπλοκάρισμα του γόνατος.

Η αντιμετώπιση: Είναι συνήθως χειρουργική και ονομάζεται αρθροσκόπηση.

Ρήξη προσθίου χιαστού

Ένας βαρύς τραυματισμός μπορεί να προκαλέσει ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της άρθρωσης του γόνατος και συνδέει το μηρό με την κνήμη, προσφέροντας ουσιαστικά σταθερότητα στο γόνατο.

Τα συμπτώματα: Τις πρώτες ώρες μετά τη ρήξη του προσθίου χιαστού, παρατηρείται πρήξιμο στο γόνατο, ενώ μετά από λίγες ημέρες υποχωρεί το πρήξιμο, και υπάρχει αστάθεια της άρθρωσης.

Η αντιμετώπιση: Σε άτομα νεαρής ηλικίας η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί μονόδρομο και είναι η αρθροσκοπική συνδεσμοπλαστική.

Τα όπλα της τεχνολογίας

Ακόμα και στην περίπτωση που η χειρουργική επέμβαση αποτελεί μονόδρομο, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Οι νέες εξελιγμένες τεχνικές αφήνουν στο παρελθόν την εποχή της κλασικής χειρουργικής και των μεγάλων τομών και φέρνουν στο προσκήνιο τη χειρουργική ελάχιστης επεμβατικότητας – μικρών τομών και τη ρομποτική χειρουργική.

Αρθροσκόπηση

Πρόκειται για παρέμβαση στην άρθρωση με 2 τομές (0,5cm η καθεμία), που συστήνεται σε περιπτώσεις ρήξης μηνίσκου ή χιαστών. Με την αρθροσκόπηση μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία και οι εκφυλιστικές βλάβες των μηνίσκων, που παρουσιάζονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγεται το γεγονός, ότι οι ασθενείς με ρήξη μηνίσκων, βγαίνουν από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα, χωρίς πατερίτσες και νάρθηκες και επιστρέφουν άμεσα στην εργασία τους, την καθημερινότητά τους και στις αθλητικές τους δραστηριότητες.

Ολική αρθροπλαστική ελάχιστης επεμβατικότητας (MIKA)

Πρόκειται για την πιο σύγχρονη μέθοδο χειρουργικής αντιμετώπισης των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα, που γίνεται από εξειδικευμένους χειρουργούς και κέντρα σε όλο τον δυτικό κόσμο. Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μιας μικρής τομής, από την οποία αφαιρούνται οι φθαρμένες επιφάνειες των αρθρώσεων και αντικαθίστανται από μια τεχνητή άρθρωση. Η επέμβαση αυτή, μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, όπως Navigation (πλοηγός ανθρώπινης ανατομίας), ή ρομποτικών συστημάτων. Βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι όχι μόνο η μικρότερη τομή του δέρματος σε σχέση με τις κλασικές χειρουργικές μεθόδους, αλλά και ο μικρότερος τραυματισμός των ιστών, ο μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος, η μικρότερη απώλεια αίματος, η μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, η ταχύτερη αποκατάσταση του ασθενή και η πολύ πιο σύντομη επιστροφή στην καθημερινότητά του.

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

Η ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί καινοτόμο εξέλιξη στον χώρο της ορθοπαιδικής χειρουργικής, προσφέροντας αυξημένη ακρίβεια, μέσω εξατομικευμένου προεγχειρητικού σχεδιασμού. Στηρίζεται σε ένα τρισδιάστατο προεγχειρητικό πλάνο, που βασίζεται σε δεδομένα από προηγμένες απεικονιστικές εξετάσεις, όπως η αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Το πλάνο αυτό, επιτρέπει στον χειρουργό να μελετήσει λεπτομερώς την ανατομία του γόνατος πριν την επέμβαση και να σχεδιάσει με ακρίβεια την τοποθέτηση της πρόθεσης. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ένα ρομποτικό σύστημα υποβοηθά τον χειρουργό, προσφέροντας άμεση ανατροφοδότηση των δεδομένων, επιτρέποντας απόλυτο έλεγχο στις οστικές τομές και την ευθυγράμμιση των εμφυτευμάτων.

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής αρθροπλαστικής είναι η μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτέλεση των χειρουργικών βημάτων που οδηγεί σε βέλτιστη ευθυγράμμιση του γόνατος, μείωση του μετεγχειρητικού πόνου, ταχεία κινητοποίηση, μικρό χρόνο νοσηλείας και ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η διαχείριση ενός προβλήματος στο γόνατό μας, κυρίως όταν χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση, είναι λογικό και αναμενόμενο να δημιουργεί άγχος. Η σωστή ενημέρωση και συζήτηση με τον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό, μπορεί να μας λύσει κάθε απορία και να μας καθησυχάσει. Όταν γνωρίζουμε, νιώθουμε δυνατότεροι και πιο ασφαλείς.

Ας μην αφήνουμε το φόβο να γίνεται εμπόδιο στην πραγματοποίηση μιας σύγχρονης επέμβασης, που θα μας εξασφαλίσει όχι μόνο ελευθερία κινήσεων αλλά και καλύτερη και κυρίως ανώδυνη, ποιότητα ζωής.