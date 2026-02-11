Ένα νέο πειραματικό χάπι, το enlicitid, μείωσε την «κακή» (LDL) χοληστερόλη έως και 60% σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου που ήδη έπαιρναν θεραπεία, σύμφωνα με κλινική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine.

Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο δεν φτάνουν τους στόχους της LDL, παρά τη χρήση στατινών. Στην Ευρώπη, σχεδόν 1 στους 3 θανάτους από καρδιαγγειακά προβλήματα σχετίζεται με μη ελεγχόμενη χοληστερόλη.

Η μελέτη περιέλαβε περίπου 3.000 ασθενείς με αθηροσκλήρωση ή υψηλό κίνδυνο. Το 2/3 έλαβε enlicitid και το υπόλοιπο 1/3 εικονικό φάρμακο (placebo).

Αποτελέσματα (μετά από 24 εβδομάδες):

Μείωση LDL ~60% σε σύγκριση με το placebo.

Σημαντική μείωση και άλλων επικίνδυνων λιπιδίων (μη-HDL, απολιποπρωτεΐνη Β, λιποπρωτεΐνη-α).

Τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν και μετά από 1 χρόνο παρακολούθησης.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη μείωση LDL που έχει επιτευχθεί ποτέ με από του στόματος φάρμακο μετά τις στατίνες, σύμφωνα με την ερευνητή Ann Marie Navar.

Η μελέτη δεν απέδειξε ακόμη ότι το φάρμακο μειώνει καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια – απαιτούνται μακροπρόθεσμες μελέτες.

Το FDA έχει ήδη χορηγήσει στο enlicitid ειδικό καθεστώς προτεραιότητας για ταχύτερη έγκριση.

Το enlicitid φαίνεται να είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για ασθενείς που δεν ελέγχουν επαρκώς τη χοληστερόλη με τις τρέχουσες αγωγές, με δυνατότητα βελτίωσης της πρόληψης σε πληθυσμιακό επίπεδο.