Η χοληδόχος κύστη («χολή») είναι ένα μικρό όργανο κάτω από το ήπαρ, που αποθηκεύει το υγρό της χολής και το διοχετεύει στο έντερο για την πέψη των λιπαρών τροφών. Η πέτρα στη χολή (χολολιθίαση) είναι μια πολύ συχνή πάθηση που αφορά τον σχηματισμό λίθων ή λάσπης μέσα στη χοληδόχο κύστη.

«Οι πέτρες δημιουργούνται όταν μεταβάλλεται η σύσταση του υγρού της χολής με κρυσταλλοποίηση των συστατικών της. Η χολολιθίαση μπορεί να εμφανιστεί είτε ως «λάσπη» είτε ως ένας ή περισσότεροι λίθοι διαφορετικού μεγέθους. Είναι συχνότερη σε γυναίκες, σε άτομα με παχυσαρκία, που κάνουν καθιστική ζωή, δυτικό τρόπο διατροφής ή έχουν οικογενειακό ιστορικό», αναφέρει ο δρ Αριστοτέλης Κεχαγιάς, εξειδικευμένος Χειρουργός Προηγμένης Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής, διευθυντής της Θ΄ Χειρουργικής Κλινικής στο Metropolitan General και συνεχίζει με τα συμπτώματα,και τις επιπλοκές της νόσου, καθώς και τους λόγους αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης, ιδιαίτερα με τη μέθοδο Extended Critical View of Safety (eCVS):

Η πάθηση μπορεί να είναι:

Ασυμπτωματική, ως τυχαίο εύρημα σε υπερηχογράφημα

Συμπτωματική, προκαλώντας πόνο, δυσφορία και φλεγμονές

Συμπτώματα και επιπλοκές

Ακόμη και η λεγόμενη «ασυμπτωματική» χολολιθίαση συχνά συνοδεύεται από ενοχλήματα όπως:

Φούσκωμα

Καούρες

Πικρή γεύση

Βάρος ή πόνο στην άνω κοιλιά

Δυσανεξία σε λιπαρά γεύματα

Πολλοί ασθενείς αποδίδουν λανθασμένα τα συμπτώματα σε γαστρίτιδα, παλινδρόμηση ή ευερέθιστο έντερο, ενώ συχνά αυτά βελτιώνονται με την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.

Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, ή απροειδοποίητα, η χολολιθίαση μπορεί να προκαλέσει:

Κολικούς χολής

Οξεία χολοκυστίτιδα (φλεγμονή της χολής)

Οξεία παγκρεατίτιδα (φλεγμονή του παγκρέατος)

Αποφρακτικό ίκτερο

Χολαγγειίτιδα

Οι καταστάσεις αυτές είναι σοβαρές και μπορεί να απαιτήσουν επείγουσα χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία.

Πότε χρειάζεται αφαίρεση της χολής;

Η χειρουργική θεραπεία είναι η χολοκυστεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης. Η επέμβαση συστήνεται όταν διαπιστώνεται λάσπη ή πέτρα στη χολή σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα για πρόληψη παγκρεατίτιδας και χολοκυστίτιδας. Σαφώς, συστήνεται και όταν υπάρχουν ήδη συμπτώματα, όπως:

πόνοι ή επεισόδια κολικού

όταν συνυπάρχουν πολύποδες της χοληδόχου κύστης

σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, όπως διαβητικοί

σε επείγουσα βάση (φλεγμονή της χοληδόχου ή παγκρεατίτιδα)

Στόχος της επέμβασης είναι η ασφαλής και αυτούσια αφαίρεση της χοληδόχου κύστης (χωρίς να σπάσει) αποφεύγοντας τον τραυματισμό του χοληδόχου πόρου ή των ηπατικών αγγείων.

Η σημασία της τεχνικής Critical View of Safety (CVS)

Η ασφάλεια στη χολοκυστεκτομή εξαρτάται κυρίως από τη σωστή αναγνώριση της ανατομίας πριν την διατομή των δομών της χολής.

Η τεχνική Critical View of Safety (CVS) θεωρείται σήμερα διεθνώς η ασφαλέστερη μέθοδος λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής. Η CVS παρέχει την πλήρη ανατομική αναγνώριση των ηπατικών αρτηριών και χολαγγείων (σωλήνες που μεταφέρουν το υγρό χολή από το ήπαρ στο έντερο) πριν από οποιονδήποτε χειρισμό.

Σε αντίθεση με την κλασική λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, στην οποία η αναγνώριση της ανατομίας είναι πιο περιορισμένη, η CVS εκμηδενίζει πλήρως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών, όπως τραυματισμός του χοληδόχου πόρου ή των αρτηριών του ήπατος (αντίθετα, αυτό συμβαίνει στο 1-2% των περιπτώσεων της κλασικής μεθόδου).

Η εφαρμογή της απαιτεί υψηλή εμπειρία, εξειδίκευση και προηγμένη χειρουργική εκπαίδευση.

Extended Critical View of Safety (eCVS)

Η εξελιγμένη τεχνική Extended Critical View of Safety (eCVS), μία περαιτέρω εξέλιξη της ήδη πρωτοπόρου CVS, πετυχαίνει μια ακόμη πιο εκτεταμένη και λεπτομερή χειρουργική προσέγγιση, με εκτενέστερη αναγνώριση των ηπατικών αγγείων και των πιθανών ανατομικών παραλλαγών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η ανατομία των χοληφόρων και των αγγείων μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ασθενών ή να αλλοιώνεται λόγω φλεγμονής.

Η τεχνική εφαρμόζεται τόσο λαπαροσκοπικά όσο και ρομποτικά.

Γιατί η eCVS θεωρείται πιο ασφαλής;

«Η κοινή λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, που εξακολουθεί να εφαρμόζεται ευρέως, δεν εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της ανατομίας. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού ευαίσθητων δομών, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ανατομικές παραλλαγές ή χρόνια φλεγμονή. Αντίθετα, η eCVS σχεδιάστηκε με σκοπό τη μέγιστη δυνατή χειρουργική ασφάλεια.

Παρέχει πλήρη αναγνώριση της ανατομίας ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις με προχωρημένη φλεγμονή ή με ανατομικές παραλλαγές. Συμπληρωματικά, χρησιμοποιείται τρισδιάστατη κάμερα με υπέρυθρη τεχνολογία, αναγνωρίζοντας με ασφάλεια τα χολαγγεία καθώς και τα αγγεία (αρτηρίες) του ήπατος.

Ο ασθενής μπορεί να φάει στερεά και να πάρει εξιτήριο αυθημερόν και η αποκατάσταση είναι άμεση με ελάχιστα ή καθόλου παυσίπονα. Επίσης, δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι διατροφικοί περιορισμοί μετεγχειρητικά», εξηγεί ο δρ Κεχαγιάς ο οποίος ανέπτυξε τη μέθοδο eCVS κατά την χειρουργική του δραστηριότητα στη Φινλανδία και εφαρμόζεται σήμερα αποκλειστικά στη Θ΄ Χειρουργική Κλινική την οποία διευθύνει στο Metropolitan General.

Σύγχρονη, εξατομικευμένη χειρουργική

«Η σύγχρονη χολοκυστεκτομή δεν αφορά μόνο την αφαίρεση της χολής, αλλά κυρίως την ασφάλεια με την οποία αυτή πραγματοποιείται.

Η εφαρμογή προηγμένων τεχνικών όπως η CVS, και ιδιαίτερα η eCVS, προσφέρει:

εκμηδενισμό των χειρουργικών επιπλοκών

μέγιστη δυνατή ασφάλεια

ταχύτερη ανάρρωση

εξατομικευμένη χειρουργική αντιμετώπιση

Η εμπειρία του χειρουργού, η εξειδίκευση και η προηγμένη χειρουργική τεχνική αποτελούν σήμερα τους σημαντικότερους παράγοντες για ένα άριστο αποτέλεσμα στη χειρουργική της χολής», καταλήγει ο κ. Κεχαγιάς.