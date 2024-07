Το PIF (PhΑΡΜΑ Innovation Forum, Greece) συμμετείχε ενεργά στο διήμερο Forum της ΕΛΛΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου) στις 1 και 2 Ιουλίου, καταθέτοντας σημαντικές προτάσεις, με αφορμή το Εθνικό Σχέδιο για τον Καρκίνο που τίθεται σε εφαρμογή, με τον ασθενή στο επίκεντρο και πάντα με γνώμονα τη συμβολή σε ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα υγείας.

Κατά τη διάρκεια του Forum, το PIF συμμετείχε σε τέσσερα κρίσιμα πάνελ: “Creating a National Cancer Plan”, “Innovation Fund”, “Framework Agreement: Working Towards Predictability and Sustainability in Funding Innovation in Greece”, και “Digital Transformation: Advancing Oncology & Haematology Care”. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι προτάσεις που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι του PIF αναπτύχθηκαν γύρω από τους πυλώνες της έρευνας & καινοτομίας, της συνεργασίας, της συντόμευσης διαδικασιών που θα ενισχύσουν την άμεση πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, τη σημασία των data & AI, καθώς και σε βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, η κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος του PIF και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie που συμμετείχε στο 1ο πάνελ που άνοιξε επίσημα και το διήμερο Forum, με τίτλο ‘’National Cancer Plan’’ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πρέπει να κάνουμε βήματα, ώστε να ανεβούμε θέσεις και να είμαστε ανάμεσα στις πιο πρωτοπόρες χώρες. Σε ό,τι αφορά στο Εθνικό Σχέδιο για τον Καρκίνο, ας εμπνευστούμε από το παράδειγμα του COVID για να κάνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές κινήσεις. Εμείς ως PIF μπορούμε και θέλουμε να βοηθήσουμε στην έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, φέρνοντας τις κατάλληλες, βέλτιστες πρακτικές και στη χώρα μας, προάγοντας τις κλινικές μελέτες, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων μηχανισμών δράσης που θα δώσουν ελπίδα στους ασθενείς με καρκίνο.».

Στο πάνελ με τίτλο “Framework Agreement: Working Towards Predictability and Sustainability in Funding Innovation in Greece”, η κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, τόνισε: «Το PhARMA Innovation Forum στοχεύει στη δημιουργία μιας διαφανούς, δίκαιης και υπεύθυνης φαρμακευτικής πολιτικής που θα εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση των ασθενών με καρκίνο σε καινοτόμες θεραπείες. Η συμβολή της ΕΛΛΟΚ και άλλων Ενώσεων Ασθενών είναι καταλυτική για τη διαμόρφωση ενός τριετούς πλαισίου συνεργασίας με όλους τους θεσμικούς εταίρους, αντιμετωπίζοντας την υποχρηματοδότηση της καινοτομίας, υποστηρίζοντας την έρευνα μέσω κλινικών μελετών και την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων. Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον αγώνα κατά του καρκίνου μέσω συνεργασιών, χτίζοντας πάνω στις σημαντικές προσπάθειες των τελευταίων ετών.».

Ο Christian Rodseth, Αντιπρόεδρος του PIF, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Janssen Ελλάδας-Κύπρου-Μάλτας-Ρουμανίας-Πολωνίας, στο πάνελ με τίτλο “Innovation Fund” υπογράμμισε τη σημασία για την ανεύρεση ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος για την ένταξη καινοτόμων θεραπειών στη λίστα αποζημιώσεων της Ελλάδας, διασφαλίζοντας παράλληλα συστηματική συλλογή δεδομένων και έλεγχο προϋπολογισμού. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Για την αποτελεσματική πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, θα πρέπει να εξεταστεί η εφαρμογή ενός Σχήματος Μεταβατικής Αποζημίωσης».

Ο κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Διευθυντής του PIF, συμμετείχε ως moderator στο πάνελ με θέμα Framework Agreement: Working Towards Predictability and Sustainability in Funding Innovation in Greece και ως panelist στη συζήτηση με θέμα Digital Transformation: Advancing Oncology & Haematology Care, επισημαίνοντας: «Η πανδημία ανέδειξε τη σημασία της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την αναβάθμιση της ογκολογικής φροντίδας και την ανάγκη για καλύτερα δεδομένα και πληροφοριακά συστήματα. Με έμφαση στη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών συστημάτων που θα μπορούν να υποστηρίξουν και τα νέα μοντέλα φροντίδας που είναι εφικτά λόγω της εξέλιξης των φαρμάκων, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία, στόχος μας είναι ένα ποιοτικό και ασφαλές σύστημα υγείας που θα αγκαλιάσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.».

Το PIF, ως forum 26 κορυφαίων παγκόσμιων φαρμακευτικών εταιρειών, θα συνεχίσει να συμμετέχει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και να συμβάλει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους φορείς του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας, με στόχο την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις.