Ένα τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου 2026, σε πισίνα beach bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό από δύο πελάτισσες της επιχείρησης. Μπάρμαν του καταστήματος βούτηξε στην πισίνα και το ανέσυρε, ενώ ακολούθησαν απεγνωσμένες προσπάθειες ανάνηψης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, το παιδί δεν τα κατάφερε. Η επιχείρηση, όπως αποκαλύφθηκε, λειτουργούσε χωρίς ναυαγοσώστη, ενώ ο ιδιοκτήτης ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης.

Αυτή η τραγωδία δεν είναι μεμονωμένη. Κάθε καλοκαίρι, οι γονείς γίνονται ειδικοί σε μια σειρά κινδύνων: τον πνιγμό, το έγκαυμα, τη θερμοπληξία, την αφυδάτωση. Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος που σπάνια μπαίνει στη λίστα: τα κόκκινα ερεθισμένα μάτια στο τέλος μιας ημέρας στην πισίνα. Οι περισσότεροι γονείς το θεωρούν αναπόφευκτο – «έτσι είναι το χλώριο», λένε. Στην πραγματικότητα, αυτή η εξήγηση είναι λανθασμένη, και η παρανόηση είναι ακριβώς ο λόγος που ο κίνδυνος παραμένει αόρατος. Όπως ο πνιγμός, έτσι και ο ερεθισμός στα μάτια συχνά προλαμβάνεται, αρκεί να γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια.

Το καθαρό χλώριο, σε σωστά ρυθμισμένη συγκέντρωση, δεν είναι ιδιαίτερα ερεθιστικό. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν το χλώριο αντιδρά με οργανικές ουσίες που εισάγουν οι ίδιοι οι κολυμβητές στο νερό – ιδρώτας, ούρα, σάλιο, καλλυντικά, δερματικά κύτταρα. Αυτή η αντίδραση παράγει μια οικογένεια ενώσεων που ονομάζονται χλωραμίνες, κυρίως την τριχλωραμίνη, η οποία ευθύνεται τόσο για τη χαρακτηριστική «μυρωδιά χλωρίου» όσο και για το τσούξιμο στα μάτια. Όσο πιο έντονη είναι αυτή η μυρωδιά, τόσο περισσότερο σημαίνει – παραδόξως – ότι η πισίνα χρειάζεται περισσότερο, όχι λιγότερο χλώριο, ώστε να εξουδετερωθούν οι ρυπαντές που έχουν ήδη συσσωρευτεί.

Η ερυθρότητα είναι το ορατό, ενοχλητικό σύμπτωμα. Υπάρχει όμως και μια λιγότερο ορατή κατηγορία κινδύνου: οι λοιμώξεις. Κάθε υδάτινο περιβάλλον – ακόμη και σωστά συντηρημένο – φιλοξενεί μικροοργανισμούς. Η πιο συχνή συνέπεια είναι η επιπεφυκίτιδα, μια φλεγμονή του επιπεφυκότα που μπορεί να προκληθεί είτε από ερεθισμό είτε από βακτηριακή ή ιογενή μόλυνση, και εκδηλώνεται με κοκκίνισμα, έκκριση και φαγούρα. Είναι συνήθως ήπια και παροδική, αλλά εξαιρετικά μεταδοτική ανάμεσα σε παιδιά που παίζουν μαζί.

Αν υπάρχει ένα μόνο αντικείμενο που αξίζει να θεωρείται απαραίτητο είναι τα γυαλιά κολύμβησης. Δημιουργούν φυσικό φράγμα ανάμεσα στο μάτι και το νερό, αποτρέποντας τόσο τον χημικό ερεθισμό όσο και την έκθεση σε μικροοργανισμούς. Ένα καλό ζευγάρι γυαλιών κολύμβησης πρέπει να δημιουργεί ελαφριά αναρρόφηση στο πρόσωπο χωρίς το λουράκι – αν πιέζετε ελαφρά τα γυαλιά στο πρόσωπο του παιδιού και κρατούν τη θέση τους για λίγα δευτερόλεπτα χωρίς να πέφτουν, η εφαρμογή είναι καλή. Πολύ σφιχτό λουράκι δεν αντισταθμίζει την κακή εφαρμογή, απλώς προκαλεί δυσφορία.

Παιδιά με ατοπική δερματίτιδα γύρω από τα μάτια ή ευαίσθητο δέρμα ωφελούνται από γυαλιά με μεγαλύτερο, μαλακότερο σκελετό σιλικόνης, που κατανέμουν την πίεση πιο ομοιόμορφα και μειώνουν τα σημάδια ή τον ερεθισμό από την παρατεταμένη χρήση.

Φακοί επαφής: Ο κανόνας χωρίς εξαιρέσεις

Για παιδιά και εφήβους που φορούν διορθωτικούς φακούς επαφής, η πισίνα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Ο κανόνας είναι απλός και χωρίς εξαιρέσεις: οι φακοί επαφής αφαιρούνται πριν την είσοδο στο νερό. Ο λόγος δεν είναι μόνο η άνεση. Ο μαλακός φακός επαφής λειτουργεί σαν σφουγγάρι – απορροφά και συγκρατεί μικροοργανισμούς από το νερό πάνω στην επιφάνεια του ματιού για παρατεταμένο χρόνο, αντί αυτοί να ξεπλένονται φυσιολογικά από τα δάκρυα. Αυτή η παρατεταμένη επαφή είναι ο βασικός μηχανισμός μέσω του οποίου αναπτύσσονται σοβαρές λοιμώξεις όπως αυτή από Acanthamoeba.

Μια τελευταία, συχνά παραβλεπόμενη λεπτομέρεια: οι φακοί επαφής δεν πρέπει ποτέ να έρχονται σε επαφή ούτε με απλό νερό βρύσης – ο ίδιος μικροβιολογικός κίνδυνος ισχύει εξίσου στο ντους ή στη μπανιέρα όσο και στην πισίνα.

Η μεγαλύτερη απειλή: Ο πνιγμός

Όσο σημαντική κι αν είναι η προστασία των ματιών, ο πνιγμός παραμένει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά σε πισίνες. Το περιστατικό στην Πάρο υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο ότι η επίβλεψη δεν είναι ποτέ αρκετή – χρειάζεται συνεχής, αδιάλειπτη προσοχή. Ένα παιδί μπορεί να πνιγεί σε λίγα δευτερόλεπτα, αθόρυβα, χωρίς παιχνίδια ή πιτσιλιές.

Οι βασικοί κανόνες ασφαλείας είναι απλοί αλλά συχνά παραβλέπονται:

Συνεχής επίβλεψη: Ένας ενήλικας πρέπει να παρακολουθεί τα παιδιά στην πισίνα ανά πάσα στιγμή – χωρίς διακοπή, χωρίς κινητό, χωρίς αποσπάσεις.

Φράγματα και κάγκελα: Οι πισίνες πρέπει να περιβάλλονται από φράγμα ύψους τουλάχιστον 1,20 μέτρων, με αυτόματη κλειδαριά στην πύλη, για να αποτρέπεται η πρόσβαση μικρών παιδιών χωρίς επίβλεψη.

Εκπαίδευση: Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν κολύμπι από μικρή ηλικία, αλλά ακόμη και ένα παιδί που κολυμπά καλά κινδυνεύει – η εκπαίδευση δεν αντικαθιστά την επίβλεψη.

Ναυαγοσώστης: Σε δημόσιες πισίνες και beach bars, η ύπαρξη εκπαιδευμένου ναυαγοσώστη είναι υποχρεωτική – και η απουσία του μπορεί να αποβεί μοιραία.

Η τραγωδία στην Πάρο είναι μια υπενθύμιση ότι το καλοκαίρι, η χαλάρωση δεν πρέπει ποτέ να σημαίνει εφησυχασμό. Οι πισίνες είναι χώροι διασκέδασης, αλλά κρύβουν κινδύνους που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Η προστασία των παιδιών – από τον πνιγμό, από τον ερεθισμό των ματιών, από τις λοιμώξεις – ξεκινά με τη γνώση και την προσοχή. Και η γνώση, σε αντίθεση με το νερό, δεν βλάπτει ποτέ.