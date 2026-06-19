Το καλοκαίρι είναι συνώνυμο με τις βουτιές, τα παιχνίδια στην πισίνα και τις ατέλειωτες ώρες στο νερό. Για τα παιδιά, η πισίνα είναι μια απέραντη παιδική χαρά. Ωστόσο, πίσω από τη χαρά και τη δροσιά, κρύβονται κίνδυνοι που λίγοι γονείς γνωρίζουν -και αφορούν τα μάτια των μικρών μας. Από τα χημικά της απολύμανσης μέχρι τους μικροοργανισμούς που ζουν στο νερό, η πισίνα μπορεί να αποδειχθεί εχθρική για την όραση των παιδιών, αν δεν ληφθούν τα σωστά μέτρα.

Σε κάθε πισίνα, ακόμα και σε αυτές που συντηρούνται σωστά, υπάρχουν χημικοί ερεθιστικοί παράγοντες. Το χλώριο και άλλα απολυμαντικά είναι απαραίτητα για την εξόντωση των μικροβίων, αλλά μπορούν να ερεθίσουν τα μάτια και να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Όταν ένα παιδί βγαίνει από το νερό με κόκκινα μάτια, το πιθανότερο είναι ότι δεν φταίει το χλώριο αυτό καθαυτό, αλλά η αντίδρασή του με οργανικές ουσίες (ούρα, ιδρώτας, καλλυντικά) που δημιουργεί ενώσεις που ερεθίζουν τον κερατοειδή. Παράλληλα, σε κάθε υδάτινο περιβάλλον υπάρχουν βακτήρια και μικροοργανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις. Μερικά παιδιά είναι πιο ευαίσθητα από άλλα, αλλά κανένα δεν είναι πλήρως απροστάτευτο.

Πριν το παιδί μπει στην πισίνα, υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το αντηλιακό είναι απαραίτητο για την προστασία του δέρματος, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται προσεκτικά γύρω από τα μάτια, για να μην εισχωρήσει και τα ερεθίσει. Επίσης, σε μια ηλιόλουστη μέρα, οι υπεριώδεις ακτίνες αντανακλώνται πάνω στην επιφάνεια του νερού και χτυπούν τα μάτια με μεγαλύτερη ένταση. Γι’ αυτό, τα γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο με φαρδύ γείσο είναι πολύτιμοι σύμμαχοι, ακόμα και μέσα στο νερό.

Η χρήση γυαλιών κολύμβησης είναι η πιο αποτελεσματική συμβουλή. Δημιουργούν ένα φράγμα ανάμεσα στο μάτι και το νερό, προστατεύοντας από ερεθισμούς, βακτήρια και χημικές ουσίες. Για τα περισσότερα παιδιά, αρκεί ένα ζευγάρι που εφαρμόζει καλά και είναι άνετο. Ωστόσο, αν το παιδί έχει κάποια πάθηση των ματιών, καλό είναι να επιλέγονται γυαλιά με μεγαλύτερο σκελετό, που δεν ασκούν υπερβολική πίεση στην περιοχή των ματιών.

Αν για κάποιο λόγο το παιδί δεν έχει γυαλιά κολύμβησης, η σημαντικότερη συμβουλή είναι να μην ανοίγει τα μάτια του μέσα στο νερό. Όσο πιο περιορισμένη είναι η επαφή του νερού με τα μάτια, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος. Σε περίπτωση που νιώσει ερεθισμό, μια καλή λύση είναι τα τεχνητά δάκρυα ή ένα αλατούχο διάλυμα χωρίς συντηρητικά, που βοηθά στην απομάκρυνση των ερεθιστικών ουσιών.

Οι φακοί επαφής

Είναι σημαντικό τα παιδιά (και οι έφηβοι) που φορούν φακούς επαφής να τους βγάζουν πριν μπουν στην πισίνα. Το νερό της πισίνας φιλοξενεί μικροοργανισμούς που μπορεί να προσκολληθούν στους φακούς και να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις, όπως κερατίτιδα. Ακόμη και αν φορούν γυαλιά κολύμβησης, ο κίνδυνος παραμένει, γιατί το νερό μπορεί να μπει στους φακούς κατά την είσοδο ή την έξοδο από την πισίνα. Η καλύτερη λύση για όσους έχουν υψηλή μυωπία και θέλουν να βλέπουν καθαρά μέσα στο νερό είναι να προμηθευτούν γυαλιά κολύμβησης με ενσωματωμένη διόρθωση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η επόμενη καλύτερη επιλογή είναι οι καθημερινοί φακοί μιας χρήσης, οι οποίοι πετιούνται αμέσως μετά την έξοδο από το νερό, μειώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Ένα συνηθισμένο λάθος είναι το τρίψιμο των ματιών μετά το κολύμπι. Ακόμα και αν το παιδί αισθάνεται φαγούρα, το τρίψιμο μπορεί να προκαλέσει μικροτραύματα στον κερατοειδή, επιτρέποντας την είσοδο μικροβίων και αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Είναι προτιμότερο να ξεπλένονται τα μάτια με άφθονο καθαρό νερό ή τεχνητά δάκρυα.

Για τα παιδιά που κολυμπούν τακτικά, η έκθεση σε χλώριο και άλλες χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει χρόνιους ερεθισμούς και να επηρεάσει την υγρασία της επιφάνειας του ματιού. Συνιστάται η τακτική χρήση τεχνητών δακρύων και, φυσικά, η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και προστασίας.

Η πισίνα είναι ένας χώρος διασκέδασης, αλλά και ένα περιβάλλον που απαιτεί προσοχή. Η προστασία των ματιών των παιδιών δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Ένα καλό ζευγάρι γυαλιά κολύμβησης, η αποφυγή των φακών επαφής, το ξέπλυμα με καθαρό νερό μετά το μπάνιο και η χρήση γυαλιών ηλίου είναι μικρές συνήθειες που κάνουν τη διαφορά. Έτσι, τα παιδιά μας θα θυμούνται το καλοκαίρι για τα χαμόγελα και τις βουτιές – και όχι για τα κοκκινισμένα, ερεθισμένα μάτια τους.