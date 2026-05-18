Μετά από ανάλυση περισσότερων από 100 επιστημονικών μελετών, η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας κατέληξε σε ένα ηχηρό συμπέρασμα: τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη είναι «πιθανότατα καρκινογόνα για τον άνθρωπο» και συνδέονται άμεσα με την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα και της στοματικής κοιλότητας.

Η μελέτη αυτή σηματοδοτεί μια στροφή από την απλή υποψία στην ουσιαστική ένδειξη, αναγκάζοντας την επιστημονική κοινότητα να επανεκτιμήσει τους μακροπρόθεσμους κινδύνους του ατμίσματος.

Μέχρι πρόσφατα, το βασικό επιχείρημα της επιστήμης ήταν πως τα στοιχεία για τον καρκίνο ήταν ανεπαρκή. Η νέα ανάλυση, ωστόσο, αξιολόγησε δεδομένα από το 2017 έως το 2025, μια περίοδο που η χρήση έχει εκτοξευθεί, και διαπίστωσε σαφή προειδοποιητικά σημάδια. Οι συνέπειες δεν είναι θεωρητικές, αλλά ήδη μετρήσιμες στους χρήστες.

Βιολογικές Βλάβες: Έρευνες σε χρήστες εντόπισαν σημαντικά αυξημένους δείκτες βλάβης στο DNA, ενεργοποίηση της οξειδωτικής καταπόνησης και επίμονη χρόνια φλεγμονή στις στοματικές και πνευμονικές κοιλότητες. Πρόκειται για τα τρία βασικά «κλειδιά» που ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.

Καρκινογόνες Ουσίες: Ο ατμός των ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν αποτελείται μόνο από νερό και νικοτίνη. Περιέχει ένα κοκτέιλ από γνωστές και ύποπτες καρκινογόνες ουσίες, όπως ακρυλαμίδιο, ακρυλονιτρίλιο, μόλυβδο και κάδμιο. Οι συγκεντρώσεις τους είναι χαμηλότερες από ότι στον καπνό, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι όσο περισσότερο άτμιζε κανείς, τόσο υψηλότερη ήταν η έκθεση σε αυτές τις τοξίνες.

Αυτό το επιστημονικό εύρημα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία εν μέσω των εξελίξεων στην πολιτική για τον καπνό. Μόλις στις αρχές Μαΐου 2026, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) προχώρησε σε μια απόφαση-ορόσημο, εγκρίνοντας για πρώτη φορά την εμπορία ηλεκτρονικών τσιγάρων με φρουτώδεις γεύσεις (βάτομουρο και μάνγκο). Η απόφαση αυτή, που δικαιολογήθηκε ως ένα επιπλέον εργαλείο για τον ενήλικο καπνιστή που θέλει να απομακρυνθεί από το συμβατικό τσιγάρο, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την κλιμακούμενη επιστημονική ανησυχία.

Ο επιστημονικός διάλογος παραμένει περίπλοκος. Ενώ η μελέτη στο Carcinogenesis είναι εξαιρετικά σημαντική, βασίζεται κυρίως σε βιολογικές ενδείξεις. Λείπουν ακόμα οι μακροπρόθεσμες επιδημιολογικές μελέτες που να αποδεικνύουν με απόλυτη βεβαιότητα την αιτιότητα, τις ίδιες που χρειάστηκαν δεκαετίες για να εδραιωθεί η σύνδεση καπνίσματος-καρκίνου. Μια ειδική επισημαίνει ότι το ρίσκο φαίνεται να ισχύει ακόμα και για εκείνους που άτμιζαν συστηματικά για πάνω από μια δεκαετία. Επιπλέον, μια επισήμανση αναφέρει ότι η έκθεση στους καρκινογόνους παράγοντες είναι μικρότερη από αυτή του καπνίσματος, και η πλήρης μετάβαση απομακρύνει σημαντικά τον χρήστη από τοξικές ουσίες, μια άποψη που συναντά αντίλογο ότι η έκθεση παραμένει μη μηδενική και ανεπιθύμητη για μη καπνιστές, ειδικά εφήβους.

Το νέο αυτό δεδομένο δεν πρέπει να προκαλέσει πανικό, αλλά να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό εργαλείο για συνειδητοποίηση και λήψη αποφάσεων. Το συμπέρασμα παραμένει πως, για έναν ενήλικο καπνιστή που δεν μπορεί να διακόψει τη νικοτίνη, η πλήρης μετάβαση σε ένα εγκεκριμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πιθανότατα λιγότερο επιβλαβής από το να συνεχίσει να καπνίζει. Ωστόσο, αυτό είναι ένα σχετικό όφελος, όχι απόδειξη ακινδυνότητας.

Για κάθε μη καπνιστή, και ειδικά για τους νέους, το μήνυμα είναι πλέον πιο ηχηρό από ποτέ: το άτμισμα δεν είναι μια αθώα, ακίνδυνη συνήθεια. Είναι μια πράξη που εισάγει ξένες, δυνητικά καρκινογόνες ουσίες στον οργανισμό. Όπως δήλωσε και η επικεφαλής ερευνήτρια, η κ. Amanda L. Graham, η έρευνα ξεκαθαρίζει ότι «το άτμισμα πιθανότατα προκαλεί καρκίνο, ακόμη και πριν οι μακροπρόθεσμες μελέτες επιβεβαιώσουν τον ακριβή κίνδυνο». Η επιστήμη έχει πλέον ενεργοποιήσει τους προβολείς, και η προσοχή μας είναι το μόνο μέσο πρόληψης.