Γράφει ο Παναγιώτης Κοντοβαζαινίτης, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ι’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων & Αρθροπλαστικών Γόνατος και Ισχίου (MIS), ΥΓΕΙΑ.

Ο πόνος στο γόνατο αποτελεί ένα από τα συχνότερα μυοσκελετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι κάθε ηλικίας. Μπορεί να εμφανιστεί μετά από έναν τραυματισμό, έπειτα από έντονη σωματική δραστηριότητα ή ακόμη και ως αποτέλεσμα χρόνιας καταπόνησης λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων ή άθλησης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ένα παροδικό πρόβλημα που υποχωρεί με ξεκούραση, τροποποίηση των δραστηριοτήτων και λήψη απλών παυσίπονων ή αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Ωστόσο, ορισμένα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρότερη βλάβη και να απαιτούν άμεση αξιολόγηση από ορθοπαιδικό.

Πότε είναι απαραίτητος ο έλεγχος από ειδικό;

1. Όταν έχει προηγηθεί σημαντικός τραυματισμός

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ο πόνος εμφανίζεται μετά από σοβαρή στροφική κάκωση, αθλητικό τραυματισμό ή πτώση από ύψος. Συχνά ο ασθενής περιγράφει ότι άκουσε έναν χαρακτηριστικό ήχο, όπως ένα «ποπ» ή ένα «κρακ», τη στιγμή του τραυματισμού. Το εύρημα αυτό μπορεί να σχετίζεται με τραυματισμό συνδέσμων ή μηνίσκου και δεν πρέπει να αγνοείται.

2. Όταν ο πόνος επιμένει

Εάν ο πόνος παραμένει έντονος για αρκετές ημέρες και δεν παρουσιάζει βελτίωση παρά την ξεκούραση και τη λήψη παυσίπονων φαρμάκων, είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί ορθοπαιδική αξιολόγηση ώστε να αποκλειστεί κάποια σοβαρότερη βλάβη.

3. Όταν εμφανιστεί πρήξιμο και δυσκολία στη βάδιση

Η εμφάνιση σημαντικού οιδήματος λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό ή την επόμενη ημέρα αποτελεί συχνά ένδειξη ενδοαρθρικής κάκωσης. Το γόνατο γίνεται δύσκαμπτο, η κίνηση περιορίζεται και αρκετοί ασθενείς παρουσιάζουν χωλότητα, δηλαδή δυσκολία στη βάδιση ή κουτσαίνουν.

4. Όταν το γόνατο «μπλοκάρει»

Ένα ακόμη ανησυχητικό σύμπτωμα είναι το λεγόμενο block γόνατος. Στην περίπτωση αυτή, το γόνατο δεν εκτελεί πλήρες εύρος κίνησης και ο ασθενής αδυνατεί να το λυγίσει ή να το τεντώσει πλήρως. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η κίνηση μπορεί να είναι σχεδόν αδύνατη.

5. Όταν υπάρχει αίσθημα αστάθειας

Ασθενείς με τραυματισμούς συνδέσμων συχνά περιγράφουν ότι το γόνατο «φεύγει», «λυγίζει» ή «ξεκουμπώνει», ιδιαίτερα κατά την αλλαγή κατεύθυνσης ή τις στροφικές κινήσεις. Το αίσθημα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη αστάθειας και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η έγκαιρη αξιολόγηση από ορθοπαιδικό είναι καθοριστικής σημασίας. Μέσω της κλινικής εξέτασης και, εφόσον απαιτείται, με τη βοήθεια απεικονιστικών εξετάσεων όπως ακτινογραφία, υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία, μπορεί να εντοπιστεί η υποκείμενη αιτία του προβλήματος και να σχεδιαστεί η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η σωστή διάγνωση όχι μόνο συμβάλλει στην ταχύτερη αποκατάσταση, αλλά μπορεί επίσης να προλάβει τη χρόνια δυσλειτουργία και τη μόνιμη επιβάρυνση της άρθρωσης.