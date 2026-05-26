Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Οτάβα αποκαλύπτει ότι η καρδιακή προσβολή δεν βλάπτει μόνο την καρδιά, αλλά αναδιαμορφώνει δραματικά τη λειτουργία του εγκεφάλου, πυροδοτώντας κατάθλιψη, άγχος και γνωστική έκπτωση. Η έρευνα εστιάζει στον «άξονα καρδιάς-εγκεφάλου» και αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο της μεθυλγλυοξάλης (MG), ενός τοξικού υποπροϊόντος του μεταβολισμού.

Μετά την καρδιακή προσβολή, το σώμα εισέρχεται σε κατάσταση στρες (πτώση οξυγόνου, αύξηση φλεγμονής), με αποτέλεσμα η MG να αυξάνεται απότομα στο αίμα και να συσσωρεύεται σε εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με τη διάθεση και τη γνωστική λειτουργία. Η τοξικότητα της MG οφείλεται στην ικανότητά της να σχηματίζει μη αναστρέψιμες ενώσεις, τα Τελικά Προϊόντα Προχωρημένης Γλυκοζυλίωσης (AGEs), τα οποία προκαλούν φλεγμονή, οξειδωτικό στρες και κυτταρική βλάβη.

Η μελέτη εξηγεί γιατί οι ασθενείς με καρδιακή προσβολή έχουν έως τρεις φορές υψηλότερη πιθανότητα κατάθλιψης και άγχους, ενώ οι ίδιες οι ψυχικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο νέας καρδιακής προσβολής ή θανάτου έως 2,7 φορές. Η MG συνδέεται επίσης με νευροεκφυλιστικές νόσους (Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον), διαβήτη, καρδιαγγειακή νόσο και γήρανση.

Ο οργανισμός διαθέτει ένα αμυντικό σύστημα που εξουδετερώνει τη MG, αλλά σε παθολογικές καταστάσεις η άμυνα αυτή εξασθενεί. Η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε ήδη ένα πεπτιδικό θεραπευτικό που παγιδεύει τη MG και πρόκειται να δοκιμαστεί για την προστασία του εγκεφάλου μετά από καρδιακή προσβολή, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη μείωση τόσο των νευρολογικών όσο και των καρδιαγγειακών επιπλοκών.

«Η μεθυλγλυοξάλη έχει μελετηθεί εκτενώς για τον ρόλο της σε μεταβολικές νόσους, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη, αλλά πολύ λιγότερα είναι γνωστά για τη λειτουργία της σε άλλες ασθένειες», δηλώνει ο ανώτερος συγγραφέας Δρ Erik Suuronen, Καθηγητής στο Τμήμα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής, επιστήμονας στο Τμήμα Καρδιοχειρουργικής και διευθυντής του Ερευνητικού Προγράμματος BEaTs στο Ινστιτούτο Καρδιάς του Πανεπιστημίου της Οτάβα. «Σε μια προηγούμενη μελέτη, ανακαλύψαμε ότι η μεθυλγλυοξάλη παρήχθη από νεκρό καρδιακό ιστό μετά από καρδιακή προσβολή… Με βάση αυτή την ένδειξη, προβλέψαμε ότι η μεθυλγλυοξάλη στο αίμα θα στόχευε άλλα όργανα και ιστούς, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και αυτό πράγματι παρατηρήσαμε».