Η άνοιξη είναι δύσκολη για όσους πάσχουν από αλλεργία στη γύρη αλλά υπάρχουν θεραπείες που μπορεί να σας βοηθήσουν. Οι πιο απλές είναι οι εκπλύσεις των ρινικών κόλπων με φυσιολογικό ορό που μπορούν να είναι χρήσιμες για τον καθαρισμό της βλέννας, των αλλεργιογόνων και του φλεγμονώδους υλικού (τη γνωστή μύξα) πριν χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα.

Επειδή τα συμπτώματα της αλλεργίας συχνά οφείλονται στην ισταμίνη, τα αντιισταμινικά έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της αλλεργικής ρινίτιδας για δεκαετίες. Υπάρχουν σε δισκία, ρινικό σπρέι ή οφθαλμικές σταγόνες. Η ισταμίνη είναι βασικό χημικό αγγελιοφόρο μόριο στη διαδικασία της αλλεργίας, αλλά δεν είναι το μόνο, ως εκ τούτου, τα αντιισταμινικά είναι για την αντιμετώπιση ήπιων προβλημάτων. Όταν μπορείτε να προβλέψετε την έκθεση σε ένα αλλεργιογόνο, π.χ. όταν πηγαίνετε για πικνίκ στην εξοχή, η λήψη ενός αντιισταμινικού πριν από την έκθεση μπορεί να παρέχει προστασία.

Παρόλο που πολλά αντιισταμινικά είναι διαθέσιμα χωρίς ιατρική συνταγή, έχετε κατά νου ότι μερικά είναι ηρεμιστικά και κάποια μπορεί να είναι επικίνδυνα στην εγκυμοσύνη ή όταν έχετε ορισμένες καρδιακές παθήσεις καθώς μπορεί να αλληλεπιδρούν με άλλα φάρμακα που λαμβάνετε. Επιλέξτε τις νεότερες ποικιλίες αντιισταμινικών. Τα παλαιότερα φάρμακα, τα οποία είναι ακόμα διαθέσιμα, προκαλούν υπνηλία και έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν σε εργατικά ατυχήματα σε ενήλικες και μαθησιακή διαταραχή στα παιδιά.

Εάν τα αντιισταμινικά δεν προσφέρουν ανακούφιση, η επόμενη θεραπεία είναι τα κορτικοστεροειδή που διατίθενται χωρίς συνταγή. Αυτά είναι αποτελεσματικά για όλες τις αλλεργικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αλλεργικής ρινίτιδας και του άσθματος. Τα κορτικοστεροειδή χορηγούνται ως ρινικό σπρέι για την αλλεργική ρινίτιδα και μέσω συσκευής εισπνοής για το άσθμα.

Τα κορτικοστεροειδή ρινικά σπρέι μπορούν να ληφθούν πριν εμφανιστούν συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας. Μετριάζουν τη φλεγμονή αλλά είναι σύνηθες οι ασθενείς να λένε ότι «δεν κάνουν» για αυτούς. Όμως δεν λαμβάνονται πάντα σωστά. Μπορεί να χρειαστούν πολλές ημέρες για να λειτουργήσουν και πρέπει να λαμβάνονται κάθε μέρα. Δεν πρέπει να τα σνιφάρετε (το φάρμακο θα καταλήξει στον λαιμό σας) και μην τα ψεκάζετε στο ευαίσθητο μεσαίο τμήμα της μύτης, το οποίο μπορεί να αιμορραγήσει.

Για το μπλοκάρισμα της μύτης υπάρχουν τα αποσυμφορητικά δισκία και σπρέι. Μπορούν να φανούν χρήσιμα, αλλά περιορίζονται στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και δεν επιλύουν την υποκείμενη φλεγμονή. Ενώ τα αποσυμφορητικά μπορεί να είναι μια καλή ιδέα όταν δεν μπορείτε να εισπνεύσετε, σχετίζονται με επιδείνωση του οιδήματος όταν υπάρχει κατάχρηση -γι’ αυτό και υπάρχει ο όρος φαρμακευτική ρινίτιδα. Εάν τα παίρνετε αρκετό καιρό, ο οργανισμός διακόπτει τη δική του παροχή, οπότε όταν αφαιρεθεί το φάρμακο, η κατάσταση χειροτερεύει. Άρα, τα αποσυμφορητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ.