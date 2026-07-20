Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που βιώνουμε τον καύσωνα εμείς και τον τρόπο που τον βιώνουν τα κατοικίδιά μας. Οι άνθρωποι ιδρώνουν σε όλο το σώμα -ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα ψύξης. Οι σκύλοι, αντίθετα, έχουν ιδρωτοποιούς αδένες μόνο στις πατούσες και βασίζονται κυρίως στο λαχάνιασμα για να δροσιστούν. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, η εξάτμιση επιβραδύνεται δραματικά, αφήνοντας τον σκύλο χωρίς αποτελεσματικό μηχανισμό δροσισμού.

Η φυσιολογική θερμοκρασία του σκύλου είναι 38-39°C. Στους 41°C αρχίζουν σοβαρά προβλήματα. Στους 43°C, επέρχεται μη αναστρέψιμη βλάβη στα όργανα.

Ποια ζώα κινδυνεύουν περισσότερο

Οι βραχυκεφαλικές ράτσες (μπουλντόγκ, παγκ, μπόξερ, σιχ τσου, περσικές γάτες) δυσκολεύονται να λαχανιάσουν λόγω συμπιεσμένων αεραγωγών. Επίσης, νεαρά, ηλικιωμένα, υπέρβαρα ζώα και εκείνα με καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά προβλήματα. Το ξύρισμα ΔΕΝ βοηθά – το τρίχωμα προστατεύει από τη ζέστη και την ηλιακή ακτινοβολία.

Το αυτοκίνητο: Θανάσιμη παγίδα

Σε εξωτερική θερμοκρασία 30°C, το εσωτερικό αυτοκινήτου φτάνει τους 50°C σε 20-30 λεπτά, ακόμη και με ανοιχτά παράθυρα. Κανόνας: Ποτέ το κατοικίδιο μόνο του στο κλειστό αυτοκίνητο.

Βόλτες και άσκηση

Οι βόλτες γίνονται μόνο νωρίς το πρωί ή μετά τη δύση. Η άσφαλτος σε θερμοκρασία 35°C μπορεί να ξεπεράσει τους 55°C – δοκιμάστε με την παλάμη για 5 δευτερόλεπτα. Αν καίει, το ζώο σας καίγεται.

Σημάδια θερμοπληξίας

Ανησυχία, αδυναμία ηρεμίας, επιβράδυνση, έντονο λαχάνιασμα, γλώσσα σε ασυνήθιστα φαρδύ σχήμα, έντονη σιελόρροια, κόκκινα ή χλωμά ούλα, ληθαργικός/αποπροσανατολισμός, εμετός/διάρροια, σπασμοί ή κατάρρευση.

Πρώτες βοήθειες

Ρίξτε δροσερό νερό στον αυχένα, μασχάλες και μηρούς. Ιδανικά, βύθιση σε δροσερό νερό (αν αναίσθητο, κρατήστε το κεφάλι έξω).