Τα κρούσματα που οφείλονται στον άγριο ιό της πολιομυελίτιδας έχουν μειωθεί κατά 99% από το 1988, και εντοπίζονται μόνο σε δύο χώρες, ενώ είχαν φθάσει να αριθμούν 350.000 σε περισσότερες από 125 ενδημικές χώρες. Τα παραπάνω τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της νόσου, τονίζοντας ότι την κρίσιμη σημασία για την πλήρη εξάλειψή της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει:

Η πολιομυελίτιδα επηρεάζει κυρίως παιδιά κάτω των 5 ετών.

Μία στις 200 λοιμώξεις οδηγεί σε μη αναστρέψιμη παράλυση. Το 5-10% εξ’ αυτών χάνουν τη ζωή τους όταν οι αναπνευστικοί μύες τους αδρανοποιούνται.

Όσο υπάρχει έστω και έναν παιδί μολυσμένο, τα παιδιά σε όλες τις χώρες κινδυνεύουν να προσβληθούν από πολιομυελίτιδα.

Η μη εξάλειψη της πολιομυελίτιδας από αυτά τα τελευταία εναπομείναντα προπύργια θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια αναζωπύρωση της νόσου.

Το 1988, η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ενέκρινε ψήφισμα για την παγκόσμια εξάλειψη της πολιομυελίτιδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Εξάλειψη της νόσου (GPEI), μιας μοναδικής παγκόσμιας συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έκτοτε, η συχνότητα εμφάνισης της πολιομυελίτιδας παγκοσμίως έχει μειωθεί κατά 99% και ο κόσμος βρίσκεται στο κατώφλι της εξάλειψης μιας ανθρώπινης ασθένειας παγκοσμίως για δεύτερη μόνο φορά στην ιστορία, μετά την ευλογιά το 1980. Οι στρατηγικές για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας λειτουργούν όταν εφαρμόζονται πλήρως. Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα από την επιτυχή εξάλειψη της νόσου στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Η Στρατηγική για την Εξάλειψη της Πολιομυελίτιδας καθορίζει τον οδικό χάρτη για την εξασφάλιση ενός διαρκούς και βιώσιμου κόσμου, απαλλαγμένου από όλους τους ιούς πολιομυελίτιδας, και οι προσπάθειες μετάβασης και πιστοποίησης της πολιομυελίτιδας βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να διασφαλιστεί ότι η υποδομή που έχει δημιουργηθεί για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας θα συνεχίσει να ωφελεί τις ευρύτερες προσπάθειες δημόσιας υγείας, πολύ μετά την εξαφάνιση της νόσου. Το κλειδί για την επιτυχία είναι να διασφαλιστεί ότι η Στρατηγική εφαρμόζεται πλήρως σε όλους τους τομείς και διαθέτει πλήρεις πόρους. Ωστόσο, η μη εφαρμογή στρατηγικών προσεγγίσεων οδηγεί σε συνεχή μετάδοση του ιού. Η ενδημική μετάδοση του άγριου ιού της πολιομυελίτιδας συνεχίζεται σε περιοχές του Αφγανιστάν και του Πακιστάν.

Η μη αναχαίτιση της πολιομυελίτιδας σε αυτές τις τελευταίες εναπομείνασες περιοχές θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια αναζωπύρωση της νόσου. Η οικονομική μοντελοποίηση έχει διαπιστώσει ότι η εξάλειψη της πολιομυελίτιδας θα εξοικονομούσε τουλάχιστον 40-50 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, κυρίως σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Το πιο σημαντικό, η επιτυχία θα σημαίνει ότι κανένα παιδί δεν θα υποστεί ποτέ ξανά τις τρομερές συνέπειες της παράλυσης από τη νόσο που διαρκούν μια ζωή. Η προσπάθεια για την καταπολέμηση της πολιομυελίτιδας συνεχίζει να υποστηρίζει ευρύτερες προσπάθειες δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ανθρωπιστικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ξηρασιών, σεισμών, επιδημιών άλλων μολυσματικών ασθενειών και της υποστήριξης της επιτήρησης ασθενειών.