Ένα βακτήριο που έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως παθογόνο ύψιστης προτεραιότητας λόγω της ανησυχητικής ανθεκτικότητάς του στα αντιβιοτικά, βρέθηκε να είναι γενετικά σχεδόν πανομοιότυπο σε κατοικίδια ζώα και ανθρώπους, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη. Το Acinetobacter baumannii, που προκαλεί σοβαρές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις όπως πνευμονία, μηνιγγίτιδα και λοιμώξεις αίματος, εντοπίστηκε σε γάτες, σκύλους και άλογα με ομοιότητα άνω του 99% με ανθρώπινα στελέχη, εγείροντας ερωτήματα για τη δυνατότητα μετάδοσης μεταξύ ειδών. Οι ειδικοί, ωστόσο, καθησυχάζουν: δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά συνιστούν αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής και τακτική κτηνιατρική παρακολούθηση, ιδιαίτερα για άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Το βακτήριο Acinetobacter baumannii, που έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως παθογόνο ύψιστης προτεραιότητας λόγω της πολυανθεκτικότητάς του στα αντιβιοτικά, βρέθηκε να είναι γενετικά σχεδόν πανομοιότυπο σε κατοικίδια ζώα και ανθρώπους, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Applied and Environmental Microbiology.

Κινέζοι ερευνητές ανέλυσαν περισσότερα από 500 δείγματα του βακτηρίου από 33 είδη ζώων σε 17 χώρες και τα συνέκριναν με ανθρώπινα δείγματα από τις ίδιες περιοχές. Τα ευρήματα έδειξαν ότι στελέχη που εντοπίστηκαν σε γάτες, σκύλους και άλογα παρουσίαζαν γενετική ομοιότητα άνω του 99% με εκείνα που απομονώθηκαν από ανθρώπους, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και ζώων συντροφιάς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαπίστωση ότι τα στελέχη από κατοικίδια ανήκουν σε ομάδα υψηλότερου κινδύνου, με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά – ακόμη και στις καρβαπενέμες, μια κατηγορία αντιβιοτικών που χρησιμοποιείται ως ύστατη θεραπευτική επιλογή. Αντίθετα, στελέχη χαμηλότερου κινδύνου εντοπίζονται κυρίως σε πουλερικά και άγρια ζώα.

Το βακτήριο αυτό αποτελεί σημαντική αιτία ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και στον άνθρωπο μπορεί να προκαλέσει πνευμονία, μηνιγγίτιδα και λοιμώξεις του αίματος, κυρίως σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Η μελέτη αναδεικνύει μια πιθανή οδό μετάδοσης που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και δεν αποδεικνύει ότι τα κατοικίδια αποτελούν σημαντική πηγή λοίμωξης για τον γενικό πληθυσμό.

Ως βασικά μέτρα πρόληψης, οι επιστήμονες συνιστούν το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά την επαφή με ζώα, την τακτική κτηνιατρική παρακολούθηση των κατοικιδίων, και την αποφυγή χορήγησης αντιβιοτικών χωρίς κτηνιατρική οδηγίαδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό.