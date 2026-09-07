Μια θεμελιώδη μετατόπιση της στρατηγικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) —από τη θεραπεία στην έγκαιρη πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο— σφράγισαν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Με κεντρικό άξονα ότι «η πρόληψη σώζει ζωές», η κυβέρνηση παρουσίασε τη διεύρυνση των υφιστάμενων προγραμμάτων, νέες εξειδικευμένες δράσεις, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για τα παιδιά, τους διαβητικούς και το υγειονομικό προσωπικό.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» εισέρχεται σε νέα φάση, έχοντας ήδη αγγίξει σχεδόν 7 εκατομμύρια πολίτες.

Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο:

Νέες ειδοποιήσεις & άυλα παραπεμπτικά: Αποστέλλονται μέσω SMS για προληπτικό έλεγχο καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου.

Διεύρυνση καρδιαγγειακού ελέγχου: Οι εξετάσεις για καρδιαγγειακά νοσήματα και νεφρική δυσλειτουργία επεκτείνονται πλέον και σε νεότερες ηλικιακές ομάδες .

Υποδομές: Δημιουργούνται 312 νέες μονάδες πρόληψης νοσημάτων σε όλη την επικράτεια.

Όπως σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μέσα σε δύο χρόνια απορροφήθηκαν 1,7 δις ευρώ για έργα στον τομέα της υγείας, χαρακτηρίζοντας την επίδοση αυτή «άθλο».

Η μεγάλη καινοτομία του νέου κύκλου είναι ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του δέρματος για όλο τον πληθυσμό, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (πρόταση που είχε υποβληθεί προ διετίας και έλαβε την τελική έγκριση).

Πώς θα υλοποιηθεί η δράση:

Επιστημονική οργάνωση: Δημιουργείται κοινή ομάδα εργασίας. Το Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» αναλαμβάνει τον συνολικό επιχειρησιακό συντονισμό και τον έλεγχο στην Αττική, ενώ το «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει τη Βόρεια Ελλάδα.

Δομές υλοποίησης: Οι δερματολογικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στις πρωτοβάθμιες δομές (Κέντρα Υγείας).

Η πρόληψη του μελανώματος δοκιμάζεται ήδη στην πράξη σε επαγγελματικές ομάδες με υψηλή έκθεση στον ήλιο. Τις προηγούμενες ημέρες, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ ξεκίνησαν μηνιαίους ελέγχους και χαρτογράφηση σπίλων στους αλιείς στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας. «Δεν περιμένουμε από τον εργαζόμενο, τον ψαρά, τον άνθρωπο που παλεύει ώρες ολόκληρες κάτω από τον ήλιο να βρει τον χρόνο ή τη δυνατότητα να φτάσει στο νοσοκομείο. Πηγαίνουμε εμείς σε αυτόν», τόνισε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Πέρα από τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ περιέλαβαν:

Επιστροφή του Dentist Pass (2027): Αφορά σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών . Προβλέπει ενίσχυση 40 ευρώ ανά παιδί σε ψηφιακή κάρτα για έλεγχο στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και φθορίωση.

Συστήματα CGM για Διαβητικούς: Ανακοινώθηκε η διεύρυνση της παροχής συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM) για τα άτομα με διαβήτη.

«Διπλό ενοίκιο» για υγειονομικούς: Θεσπίζεται οικονομικό κίνητρο/επίδομα στεγαστικής κάλυψης για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών και νοσηλευτών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Παρά το θετικό πρόσημο των εξαγγελιών, από τον σχεδιασμό της κυβέρνησης απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Το εν λόγω πρόγραμμα, που συνδεόταν με την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, έληξε αιφνιδίως τον περασμένο Ιούνιο και έκτοτε παραμένει «παγωμένο». Εκατοντάδες πολίτες που είχαν ήδη ενταχθεί σε θεραπευτικές παρεμβάσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα, καθώς στη ΔΕΘ δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση ή εξασφάλιση πόρων (εθνικών ή κοινοτικών) για την επανεκκίνησή του.