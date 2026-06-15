Στη νέα του φάση από την 1η Σεπτέμβριου περνά το πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Oι δράσεις του «Προλαμβάνω» θα ξεκινήσουν εκ νέου από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, με την έκδοση νέων παραπεμπτικών και θα συνεχιστούν έως το τέλος του 2030.

«Η πρόληψη γίνεται πλέον μόνιμη Εθνική Πολιτική. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, όποιο κι αν είναι το εισόδημά του, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, να έχει πρόσβαση σε δωρεάν, οργανωμένες και αξιόπιστες προληπτικές εξετάσεις. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει μία ζωή. Η Πολιτεία οφείλει να του δίνει τα εργαλεία για να τη ζήσει με υγεία, ποιότητα αξιοπρέπεια και ασφάλεια» τονίζεται σε ανακοίνωση του υπ. Υγείας.

«Η πρόληψη σώζει ζωές. Το Προλαμβάνω συνεχίζεται. Συνεχίζεται πιο δυνατό, πιο οργανωμένο και πιο κοντά σε κάθε πολίτη» προστίθεται. Όπως αναφέρεται, το πρόγραμμα είναι ίσως η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στη Δημόσια Υγεία. «Για πρώτη φορά η χώρα μας απέκτησε ένα οργανωμένο, ψηφιακό και δωρεάν σύστημα πρόληψης, που δεν περιμένει τον πολίτη να ενεργοποιηθεί, αλλά τον καλεί εγκαίρως να κάνει τις εξετάσεις του» σημειώνει το υπουργείο Υγείας.

«Με ένα απλό SMS, με άυλα παραπεμπτικά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, εκατομμύρια συμπολίτες μας έκαναν προληπτικές εξετάσεις για σοβαρά νοσήματα, όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η νεφρική δυσλειτουργία και η παχυσαρκία ενηλίκων. Το Προλαμβάνω απέδειξε στην πράξη ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Κυρίως, άλλαξε την κουλτούρα της πρόληψης στην Ελλάδα» επισημαίνεται σχετικά.

«Έκανε την πρόληψη πιο απλή, πιο προσβάσιμη, πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική. Ο τρέχων κύκλος του Προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ολοκληρώνεται στις 30/6. Στη συνέχεια, έως 31/8, θα ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές διαδικασίες κλεισίματος των έργων και δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΤΑ. Για τον λόγο αυτό: Όλα τα παραπεμπτικά που έχουν ήδη εκδοθεί στον τρέχοντα κύκλο θα εκτελούνται έως και τις 30 Ιουνίου 2026» σημειώνεται.

«Καλούμε τους πολίτες που έχουν λάβει παραπεμπτικό να μην αναβάλουν τις εξετάσεις τους και να προγραμματίσουν άμεσα το ραντεβού τους σε συνεργαζόμενο πάροχο. Ενημερώνουμε επίσης τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών υγείας να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των πολιτών έως τις 30 Ιουνίου 2026 και να ολοκληρώσουν έγκαιρα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκτέλεσης και καταχώρισης των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν» υπογραμμίζεται.