Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαδώσει τον όρο «πρόσωπο φερριτίνης», ο οποίος υποτίθεται ότι περιγράφει μια χαρακτηριστική όψη που μαρτυρά χαμηλά επίπεδα σιδήρου. Τα σημάδια που προβάλλονται περιλαμβάνουν σκούρους κύκλους κάτω από τα μάτια, θαμπό ή χλωμό δέρμα, ξηρά χείλη, εύθραυστα νύχια και αυξημένη τριχόπτωση. Βίντεο με θέμα το φαινόμενο έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, με πολλούς χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες πριν και μετά τη λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου.

Η επιστημονική βάση πίσω από τον όρο

Ο όρος «πρόσωπο φερριτίνης» δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική διάγνωση ούτε επιβεβαιωμένο κλινικό σημείο. Η φερριτίνη είναι μια πρωτεΐνη που αποθηκεύει σίδηρο στον οργανισμό, και η μέτρησή της στο αίμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των αποθεμάτων σιδήρου. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εμφάνιση του προσώπου από μόνη της δεν αρκεί για τη διάγνωση ανεπάρκειας σιδήρου. Ορισμένα από τα σημάδια που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πράγματι κάποια σχέση με τη σιδηροπενική αναιμία, αλλά πρόκειται για μη ειδικά συμπτώματα που μπορούν να προκληθούν από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως η έλλειψη ύπνου, το στρες, η αφυδάτωση, οι ορμονικές αλλαγές ή άλλες διατροφικές ελλείψεις. Επιπλέον, πολλά από τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο «πρόσωπο φερριτίνης» – όπως οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια – δεν θεωρούνται αξιόπιστοι δείκτες ανεπάρκειας σιδήρου από την ιατρική κοινότητα.

Η ιατρική βιβλιογραφία τεκμηριώνει εδώ και δεκαετίες ότι η σοβαρή ανεπάρκεια σιδήρου, ιδιαίτερα όταν οδηγεί σε αναιμία, μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες δερματολογικές αλλαγές. Σε κλινική μελέτη με 100 ασθενείς με θρεπτική αναιμία, οι πιο συχνές εκδηλώσεις ήταν η ωχρότητα (100%), η ατροφική γλωσσίτιδα (81%), η γωνιακή χειλίτιδα (60%) και η κοιλονυχία (33%), ενώ το 80% των ασθενών παρουσίαζε περισσότερες από τέσσερις δερματολογικές ανωμαλίες. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η ανεπάρκεια σιδήρου μπορεί να έχει ορατές εκδηλώσεις, αλλά πρόκειται για σημάδια που εμφανίζονται συνήθως σε προχωρημένα στάδια, όταν τα αποθέματα είναι ήδη σοβαρά εξαντλημένα.

Γιατί η διάγνωση απαιτεί εξετάσεις αίματος

Οι επαγγελματίες υγείας δεν βασίζονται στην οπτική εκτίμηση. Η διάγνωση της ανεπάρκειας σιδήρου επιβεβαιώνεται με γενική εξέταση αίματος (για τη μέτρηση της αιμοσφαιρίνης) και με μέτρηση των επιπέδων φερριτίνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανεπάρκεια σιδήρου μπορεί να υπάρχει πριν ακόμη αναπτυχθεί αναιμία, δηλαδή όταν η αιμοσφαιρίνη είναι ακόμη φυσιολογική αλλά τα αποθέματα σιδήρου έχουν αρχίσει να μειώνονται. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, τα ορατά σημάδια στο πρόσωπο είναι ακόμη πιο αναξιόπιστα ή και ανύπαρκτα.

Ποιες ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο

Ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες έχουν αυξημένη πιθανότητα ανεπάρκειας σιδήρου και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Σε αυτές περιλαμβάνονται γυναίκες με βαριά έμμηνο ρύση, έγκυες, αθλητές αντοχής, άτομα με γαστρεντερικές παθήσεις που επηρεάζουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, καθώς και άτομα που ακολουθούν αυστηρά χορτοφαγική ή vegan διατροφή χωρίς κατάλληλο σχεδιασμό.

Το «πρόσωπο φεριτίνης» περιέχει έναν κόκκο αλήθειας: η σοβαρή ανεπάρκεια σιδήρου μπορεί πράγματι να επηρεάσει την όψη του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών. Ωστόσο, η ιδέα ότι μπορεί κανείς να διαγνώσει μόνος του μια έλλειψη σιδήρου κοιτάζοντας το πρόσωπό του είναι υπεραπλούστευση και δυνητικά παραπλανητική. Η αξία της τάσης έγκειται κυρίως στην ευαισθητοποίηση γύρω από μια συχνή αλλά συχνά παραγνωρισμένη κατάσταση. Το σωστό βήμα για όποιον ανησυχεί δεν είναι η αυτοδιάγνωση ή η λήψη συμπληρωμάτων, αλλά η συζήτηση με έναν επαγγελματία υγείας και η διενέργεια των κατάλληλων εξετάσεων αίματος.