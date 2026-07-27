Ένα νέο ορόσημο στη γυναικολογική χειρουργική επετεύχθη στην Ελλάδα, με την επιτυχή πραγματοποίηση της πρώτης ρομποτικής γυναικολογικής επέμβασης Single-Port (Single-Site). Η πρωτοποριακή επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Hospital, όπου τη διενήργησαν από κοινού o δρ Νικόλαος Πλεύρης (PhD, Master Surgeon in Robotic Surgery), Διευθυντής της Α΄ Γυναικολογικής Κλινικής Metropolitan General και Διευθυντής Ρομποτικής Χειρουργικής, και ο δρ Ηλίας Τσάκος, (ΜD, FRCOG, Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery) Διευθυντής της EmbryoClinic.

Καθοριστική ήταν η επιστημονική υποστήριξη του δρ Βασίλη Πουλάκη (MD, PhD, FEBU), Διευθυντή του Ρομποτικού Ουρολογικού Κέντρου & Ουρολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital, καθώς και η ενεργή συμμετοχή του έμπειρου συνεργάτη του, κ. Βασίλειου Μώρου, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στη διενέργεια της επέμβασης.

Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική επιτρέπει την ολοκλήρωση σύνθετων επεμβάσεων μέσα από μία μοναδική, ελάχιστη τομή. Συγκεκριμένα, στην πρώτη αυτή εφαρμογή πραγματοποιήθηκε ολική υστερεκτομή, με την ασθενή να παρουσιάζει εξαιρετική μετεγχειρητική πορεία, επιβεβαιώνοντας τα τεράστια οφέλη της μεθόδου: ταχύτερη ανάρρωση, ελαχιστοποίηση του πόνου και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, χωρίς επιπτώσεις στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.

Η εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής στην Ελλάδα καταγράφει μια νέα δυναμική τροχιά, καθώς η συνεργασία κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων αποδεικνύει ότι η χώρα μας κατέχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής. Η ένωση δυνάμεων μεταξύ διακεκριμένων ειδικών, που συνδυάζουν διεθνή εμπειρία και κλινική αριστεία, επιτρέπει τη μεταφορά τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου, καθιστώντας την Ελλάδα πόλο έλξης για την ιατρική πρωτοπορία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο δρ Νικόλαος Πλεύρης, υπογράμμισε: «Η υιοθέτηση της τεχνολογίας Single-Port (Single-Site) στο Metropolitan Hospital αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που υπηρετεί το όραμά μας για γυναικολογική φροντίδα υψηλών προδιαγραφών». Από την πλευρά του, ο δρ Ηλίας Τσάκος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ρομποτικής Γυναικολογικής Εταιρείας (HERGS), δήλωσε: «Η επιτυχής διενέργεια αυτής της επέμβασης στο Metropolitan Hospital αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο των ρομποτικών μας υποδομών και τη δύναμη της διεπιστημονικής μας ομάδας. Η ρομποτική χειρουργική Da Vinci προσφέρει στις ασθενείς τα μέγιστα οφέλη της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας με απόλυτη ασφάλεια».

Η συμβολή του δρ Βασίλη Πουλάκη, με την εκτεταμένη εμπειρία του στα ρομποτικά πρωτόκολλα, αποτέλεσε το απαραίτητο επιστημονικό θεμέλιο για την άρτια ολοκλήρωση αυτού του απαιτητικού εγχειρήματος, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Metropolitan Hospital στην κορυφή των ρομποτικών επεμβάσεων διεθνώς.

Η επιτυχία αυτής της επέμβασης δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνικό επίτευγμα, αλλά την απόδειξη ότι η επιστημονική εξειδίκευση, όταν συναντά την καινοτομία, μπορεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στη φροντίδα της γυναίκας. Με όχημα τη συνεχή εκπαίδευση, τη διεθνή δικτύωση και την αφοσίωση στην ιατρική ακριβείας, η ομάδα του νοσοκομείου συνεχίζει να θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή στη χειρουργική, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως ο απόλυτος σύμμαχος της ανθρώπινης υγείας και ποιότητας ζωής. Το μέλλον της ρομποτικής χειρουργικής διαμορφώνεται σήμερα, με την Ελλάδα να πρωτοστατεί στις διεθνείς εξελίξεις.