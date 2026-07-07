Γράφει ο Δρ. Χρήστος Σινάπης, MD, PhD, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Καταρράκτη και Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Η χειρουργική του καταρράκτη και της ωχράς κηλίδας συνιστά το μεγαλύτερο και σημαντικότερο τμήμα της χειρουργικής στη σύγχρονη Οφθαλμολογία, καθώς εξασφαλίζει θεραπευτική αποκατάσταση για το μεγαλύτερο εύρος των οφθαλμολογικών παθήσεων. Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες και ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους για τη θεραπεία αυτών των παθήσεων, γιατί αναγνωρίζουμε την σημαντικότητα που έχει η καλύτερη δυνατή θεραπεία αυτών των παθήσεων.

Η χειρουργική του καταρράκτη

Όσον αφορά τη χειρουργική του καταρράκτη να διευκρινίσουμε αρχικά ότι με τον όρο «καταρράκτη» εννοούμε τη θόλωση του φακού που έχουμε όλοι μέσα στο μάτι μας, με αποτέλεσμα το φως όταν εισέρχεται μέσα στο βολβό να προσπίπτει πάνω στο θολό αυτό φακό και να μην μπορεί να εστιάσει σωστά στην ωχρά κηλίδα και να προκαλέσει ευκρινή όραση. Με την επέμβαση του καταρράκτη αντικαθιστούμε το θολό φακό με έναν καινούριο πλαστικό φακό και αποκαθίσταται η ευκρίνεια και η ποιότητα της όρασης.

Υπάρχει μία εσφαλμένη αντίληψη ότι η επέμβαση του καταρράκτη είναι κάτι απλό και επουσιώδες και δυστυχώς αυτή η αντίληψη είναι ευρέως διαδεδομένη. Δεν ισχύει όμως. Η αλήθεια είναι ότι η επέμβαση του καταρράκτη είναι μια πολύ σοβαρή επέμβαση, που συνίσταται σε πολλούς χειρουργικούς χειρισμούς μέσα στο μάτι του ασθενούς και για να στεφθεί με επιτυχία απαιτούνται μεγάλη εμπειρία και άρτια εκπαίδευση από την πλευρά του χειρουργού και φυσικά απαιτείται και μια πολύ καλή υλικοτεχνική υποδομή στη χειρουργική αίθουσα.

Μία άλλη εξίσου σημαντική αλήθεια είναι ότι αν η επέμβαση δεν γίνει σωστά και το μάτι καταπονηθεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στο εγγύς μέλλον το χειρουργημένο μάτι να εμφανίσει σοβαρές παθήσεις που να μειώσουν την όραση και να απαιτούν παρατεταμένες θεραπείες με κολλύρια, ενέσεις ή και χειρουργικές επεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν επαρκώς.

Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλες οι επεμβάσεις καταρράκτη δεν είναι ίδιες. Ο βαθμός δυσκολίας διαφοροποιείται ανάλογα με την ανατομία κάθε ματιού, ενώ στην κλινική πράξη υπάρχουν ιδιαίτερα απαιτητικές και επιπλεγμένες περιπτώσεις. Σε αυτές, για να πραγματοποιηθεί το χειρουργείο με ασφάλεια και επιτυχία, απαιτείται πιο εκτεταμένη επέμβαση από την κλασική, με πρόσβαση όχι μόνο στο πρόσθιο αλλά και στο οπίσθιο ημιμόριο του οφθαλμού.

Χειρουργική Τεχνική Yamane για τον καταρράκτη

Η καλύτερη και διεθνώς πιο καθιερωμένη χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων περιστατικών καταρράκτη είναι η τεχνική Yamane που πήρε το όνομα της από τον Ιάπωνα χειρουργό που την εφηύρε. Είναι η λιγότερο επεμβατική τεχνική, καθώς η ολοκλήρωση της επέμβασης δεν απαιτεί τη χρήση ραμμάτων, σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες μεθόδους.

Η γνώση και η εφαρμογή της τεχνικής αυτής επιτρέπει την αντιμετώπιση όλου του φάσματος των περιστατικών καταρράκτη, ακόμη και των πιο επιπλεγμένων. Συγκεκριμένα, προσφέρει τη δυνατότητα ένθεσης και στήριξης του νέου ενδοφακού μέσα στο μάτι, με τις μικρότερες δυνατές χειρουργικές τομές, χωρίς ράμματα, ακόμη και σε περιπτώσεις σημαντικών ανατομικών ιδιαιτεροτήτων που μπορούν να καταστήσουν την επέμβαση ιδιαίτερα δύσκολη.

Η Κλινική μας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών είναι η μόνη στην Ελλάδα στην οποία εφαρμόζεται αυτή η τεχνική αυξάνοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στο χειρουργείο του καταρράκτη, ακόμα και στις πιο δύσκολες μορφές του.

Χειρουργική της ωχράς κηλίδας

Εξίσου σημαντική στην κλινική πράξη είναι και η χειρουργική της ωχράς κηλίδας, καθώς πρόκειται για την κεντρική ανατομική περιοχή του ματιού που είναι υπεύθυνη για την κεντρική όραση και, σε μεγάλο βαθμό, για την ποιότητα ζωής του ατόμου.

Η ωχρά κηλίδα μπορεί να προσβληθεί από διάφορες παθήσεις. Το ενθαρρυντικό, ωστόσο, είναι ότι η θεραπευτική αντιμετώπισή της έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερα αποτελεσματικές θεραπείες που μπορούν κυριολεκτικά να διασώσουν την κεντρική όραση.

Οι θεραπείες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στις γνωστές ενδοφθάλμιες ενέσεις, αλλά περιλαμβάνουν και νεότερες μορφές laser, καθώς και εξειδικευμένες, ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις στο οπίσθιο ημιμόριο του οφθαλμού. Πρόκειται για προσεγγίσεις που προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την όραση του ασθενούς, με αποτελέσματα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν εφικτά.

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