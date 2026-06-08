Το Metropolitan Hospital ανακοινώνει τη φιλοξενία ενός πρωτοποριακού Masterclass Ρομποτικής Θωρακοχειρουργικής, παγκόσμιου βεληνεκούς, το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.

Η σπουδαία αυτή επιστημονική εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία του δρ Εμμανουήλ Γεωργιαννάκη, Διευθυντή Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Θωρακοχειρουργικής στο Μetropolitan Hospital, ο οποίος θα υποδεχθεί στο χειρουργείο του θεραπευτηρίου τον Καθηγητή & Dr. Diego González Rivas, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες παγκοσμίως στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοχειρουργικής.

Οι δύο κορυφαίοι ειδικοί, με μακρά κοινή πορεία και βαθιά γνώση στο αντικείμενο, ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία εκπαίδευσης που απευθύνεται τόσο σε ιατρούς που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της καριέρας τους όσο και σε ήδη έμπειρους θωρακοχειρουργούς.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανές ρομποτικές χειρουργικές επεμβάσεις μέσω live βίντεο και να συμμετάσχουν σε συζήτηση σε πραγματικό χρόνο με τους χειρουργούς.

Η πρωτοποριακή αυτή δράση εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε τεχνικές αιχμής απευθείας από το χειρουργείο, με ζωντανή αναμετάδοση στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή μέσω μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής πλατφόρμας surgical live streaming.

Πρόκειται για μια εκδήλωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε επαγγελματία υγείας που εργάζεται στον τομέα της θωρακοχειρουργικής και επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του με τις πλέον σύγχρονες πρακτικές.